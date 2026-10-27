H βιομηχανία των παράνομων λογισμικών και τα τρικ φοροδιαφυγής στην εστίαση - iefimerida.gr

Η φοροδιαφυγή χρησιμοποιεί ψηφιακές μεθόδους, καθώς ορισμένες επιχειρήσεις φέρονται να χρησιμοποιούν παράνομα λογισμικά, πειραγμένες ταμειακές μηχανές και αδήλωτα POS για να αποκρύπτουν συναλλαγές.

Παρότι οι δηλώσεις και τα βιβλία τους μπορεί να εμφανίζονται συνεπή, οι εισπράξεις ενδέχεται να παρακάμπτουν την καταγραφή και διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ. Γι’ αυτό οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις πρέπει να συνδυάζονται με επιτόπιους ελέγχους και τεχνική εξέταση των συστημάτων, καθώς και καταγγελίες.



Οι αρχές διερευνούν τερματικά συνδεδεμένα με τράπεζες και παρόχους του εξωτερικού, κυρίως στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες. Εξετάζουν πού καταλήγουν τα χρήματα και αν επιστρέφουν στην Ελλάδα εκτός τραπεζικού συστήματος. Η απόκρυψη εισπράξεων στερεί από το Δημόσιο φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ η διαφορά μεταξύ πληρωμών και φορολογικών δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει παραβάσεις. Το πλαίσιο προβλέπει πρόστιμα για μη χρήση ή διασύνδεση POS και κυρώσεις έως 200.000 ευρώ για παρόχους. Οι υποθέσεις αναδεικνύουν το πρόβλημα, ενώ αναμένεται νέα έρευνα για μεγάλη αλυσίδα καφέ.

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