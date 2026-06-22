 Βενεζουέλα: Στα 5,49 δισ δολάρια τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, στο πρώτο τρίμηνο του έτους -Αύξηση 21,5% - iefimerida.gr
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Βενεζουέλα: Στα 5,49 δισ δολάρια τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, στο πρώτο τρίμηνο του έτους -Αύξηση 21,5%

Βενεζουέλα
© AP Photo/Matias Delacroix
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας ανήλθαν σε 5,49 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 21,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κεντρική τράπεζα της χώρας, η Βενεζουέλα καταγράφει σημαντική ανάκαμψη φέτος σε ό,τι αφορά την παραγωγή αργού πετρελαίου και τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αφότου το Καράκας άνοιξε τις πόρτες σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείες και η Ουάσιγκτον χαλάρωσε τις κυρώσεις σε βάρος του, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην ανατροπή του καθεστώτος Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Εξαιρουμένων των εξαγωγών πετρελαίου, τα έσοδα από τις εξαγωγές ανήλθαν σε 2,27 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 15,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας.

ΑΠΕ ΜΠΕ

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