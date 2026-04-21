Αύξηση σε αφίξεις ταξιδιωτών τον Φεβρουάριο -Η μέση διανυκτέρευση, τα στοιχεία - iefimerida.gr

Σε 811.585 ανήλθαν οι αφίξεις και σε 1.764.853 οι διανυκτερεύσεις, στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια τον Φεβρουάριο εφέτος.

Οι αφίξεις σημείωσαν αύξηση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κατά 2,4% στις αφίξεις και 1,7% στις διανυκτερεύσεις.

Αυξηση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Φεβρουάριο

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 1,9% στις αφίξεις και 0,9% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,7% και 2,2%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 64,7% και 60,2% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 2,2 ημέρες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ