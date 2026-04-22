Αυξάνεται σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων - iefimerida.gr

Αυξάνεται σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων

Συνταξιούχος σε δρόμο της Αθήνας
Φωτογραφία: EUROKINISSI, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε 300 ευρώ καθαρά αυξάνεται η ενίσχυση των συνταξιούχων, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επιστρέφοντας το πλεόνασμα στους πολίτες ανακοίνωσε αύξηση στην ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία. Οπως έγραφε από το πρωί το iefimerida και ο Κώστας Τσαχάκης, το επίδομα των 250 ευρώ αυξήθηκε στα 300 ευρώ και διευρύνεται η βάση του.

Αφορά το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών

«Αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών», είπε ο πρωθυπουργός.

Ανάμεσα στα 8 μέτρα, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η ενίσχυση σε οικογένειες, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, αλλά και η αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου.

