Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, νωρίτερα ξεπέρασε το όριο των 90 δολαρίων - iefimerida.gr

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σήμερα λόγω ενός νέου κύματος ανησυχιών της αγοράς που βλέπει τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ να παρατείνεται.

Με ασύμβατες απαιτήσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Οκτώβριο σημείωνε αύξηση 2,55% στα 89,96 δολάρια το βαρέλι, αφού γύρω στις 11:30 είχε σκαρφαλώσει για λίγο στα 90,02 δολάρια το βαρέλι, ξεπερνώντας το όριο των 90 δολαρίων.

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Σε αύξηση από χθες το πετρέλαιο

Το αμερικανικό ισοδύναμό του, WTI, για παράδοση τον Σεπτέμβριο σημείωνε αύξηση 2,91% στα 84,52 δολάρια το βαρέλι.

Το πετρέλαιο είχε ξεκινήσει ήδη την εβδομάδα με μεγάλη αύξηση χθες, Δευτέρα, λόγω των όρων που θέτει η Τεχεράνη για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, στρατηγικού θαλάσσιου διαύλου για το εμπόριο υδρογονανθράκων, που φαίνεται δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν "απαιτεί αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη τους πέντε μήνες στρατιωτικής σύγκρουσης", έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, "αν και αυτό δεν είχε αναφερθεί ποτέ σε καμία από τις διαπραγματεύσεις ή συναντήσεις μας".

"Όμως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα γιατί, με τον ίδιο τρόπο, ζητώ κι εγώ αποζημιώσεις από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν" σε επιθέσεις και "συγκρούσεις", μεταξύ των οποίων για "τις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν στο USS Cole", το αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επλήγη από φονική επίθεση το 2000 στην Υεμένη, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ