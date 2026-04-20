Πόσοι θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο στις φορολογικές δηλώσεις -Πόσοι θα πάρουν χρήματα πίσω - iefimerida.gr

Περίπου ένας στους τέσσερις υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Καθώς η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προχωρά κανονικά, διαμορφώνεται η στατιστική εικόνα περί επιστροφών ή υποχρέωσης καταβολής επιπλέον - πέραν του ήδη παρακρατηθέντος στην πηγή - φόρου.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η πλειονότητα των φορολογουμένων δεν επιβαρύνεται με επιπλέον φόρο.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από επτά στους δέκα υπόχρεους είτε δεν καλούνται να πληρώσουν φόρο είτε δικαιούνται επιστροφή χρημάτων για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025.



Φορολογικές δηλώσεις: Σχεδόν τέσσερις στους δέκα λαμβάνουν επιστροφή φόρου

Συγκεκριμένα, σχεδόν τέσσερις στους δέκα λαμβάνουν επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να ανέρχεται περίπου στα 222 ευρώ. «Μηδενικές», δηλαδή χωρίς χρέωση αλλά ούτε και επιστροφή, είναι το 38,4% των δηλώσεων.

Στον αντίποδα, περίπου μία στις τέσσερις δηλώσεις είναι χρεωστική, οι φορολογούμενοι δηλαδή θα πρέπει να καταβάλουν φόρο.

Η καταβολή αυτή μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, ώστε να επωφεληθούν από έκπτωση έως και 4%, είτε σε δόσεις, μέχρι 8 τον αριθμό, με την πρώτη δόση να πρέπει να καταβληθεί έως 31 Ιουλίου.