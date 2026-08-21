﻿Αθήνα: Τουριστικό «μπουμ» και μπαράζ νέων ξενοδοχείων -Τι δείχνουν τα στοιχεία - iefimerida.gr

Η ελληνική τουριστική αγορά μπήκε στο 2026 με ισχυρή δυναμική, έχοντας στις αποσκευές της το ιστορικό ρεκόρ του 2025, αλλά και με ένα διαφορετικό μείγμα προκλήσεων να διαμορφώνεται ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου.

Οι αφίξεις και, κυρίως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο στους πρώτους μήνες του έτους, την ώρα που η Αθήνα εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος ως προορισμός 12 μηνών, προσελκύοντας νέα ξενοδοχεία, διεθνή brands και επενδυτικά κεφάλαια.

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Η εικόνα που αποτυπώνει η τελευταία έκθεση της DANOS, μέλος του διεθνούς δικτύου BNP Paribas Real Estate, για την αγορά ξενοδοχείων και τουρισμού στο πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι αυτή μιας αγοράς με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, η οποία όμως καλείται να διαχειριστεί την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις συναλλαγματικές μεταβολές και ένα ολοένα πιο πιεστικό ζήτημα για τους δημοφιλείς προορισμούς: την επάρκεια των υδάτινων πόρων.

Το σημείο εκκίνησης ήταν ήδη ιδιαίτερα υψηλό. Το 2025 η Ελλάδα υποδέχθηκε 37,98 εκατ. ταξιδιώτες, αριθμός αυξημένος κατά 5,6%, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις ενισχύθηκαν περίπου κατά 9%, φθάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό. Παρά την υψηλή βάση σύγκρισης, το πρώτο τρίμηνο του 2026 όχι μόνο διατήρησε τη δυναμική, αλλά την επιτάχυνε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που επικαλείται η DANOS, οι αφίξεις ταξιδιωτών από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 38,3% στο πρώτο τρίμηνο, φθάνοντας περίπου τα 3,4 εκατομμύρια, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εκτινάχθηκαν κατά 64,3%, στα 1,68 δισ. ευρώ. Πρόκειται, σύμφωνα με την έκθεση, για την ισχυρότερη επίδοση πρώτου τριμήνου που έχει καταγραφεί στα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας.

Ήδη ο Ιανουάριος είχε δώσει το πρώτο ισχυρό σήμα, καθώς οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 58,4% και οι αφίξεις κατά 33,3%, καταγράφοντας τον καλύτερο Ιανουάριο μέχρι σήμερα. Η ανοδική τάση συνεχίστηκε την άνοιξη, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου να διαμορφώνονται στα 2,79 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 36,9% ή περίπου 753 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια περίοδο οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 27,1%, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά σχεδόν 20%.

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Η Αθήνα κερδίζει το στοίχημα των 12 μηνών

Στο επίκεντρο της νέας τουριστικής πραγματικότητας βρίσκεται η Αθήνα, η οποία φαίνεται να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τον παραδοσιακό ρόλο της ως ενδιάμεσου σταθμού πριν από τα νησιά και να εξελίσσεται σε αυτόνομο προορισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών διακίνησε περισσότερους από 9 εκατ. επιβάτες στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 5,9%. Η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κατά 5,5%, ενώ οι κινήσεις αεροσκαφών ανήλθαν σε 77.039, αυξημένες κατά 5,3%.

Η πρωτεύουσα συνέχισε έτσι να υπεραποδίδει έναντι της ευρύτερης ελληνικής αγοράς, επεκτείνοντας την τάση που είχε ήδη διαμορφωθεί το 2025, όταν οι διεθνείς αφίξεις στην Αθήνα είχαν αυξηθεί κατά 8,9% και οι αφίξεις μη κατοίκων κατά 9,4%. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την ξενοδοχειακή αγορά, καθώς περιορίζει σταδιακά την εποχικότητα και δημιουργεί μεγαλύτερη ζήτηση κατά τους χειμερινούς και ενδιάμεσους μήνες.

Την ίδια στιγμή, η ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους ανανέωσης και ποιοτικής αναβάθμισης των τελευταίων ετών.

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Εμβληματικότερη προσθήκη αποτελεί το Conrad Athens, The Ilisian, το οποίο άνοιξε τον Απρίλιο του 2026 στο πρώην Hilton της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια εργασιών ανακαίνισης και μεταμόρφωσης του ακινήτου. Το νέο συγκρότημα διαθέτει 278 δωμάτια, ενώ περιλαμβάνει και κατοικίες με τα brands Conrad και Waldorf Astoria.

Η επαναλειτουργία του ιστορικού ακινήτου αποτελεί κομβική εξέλιξη όχι μόνο για την ξενοδοχειακή αγορά αλλά και για τον ευρύτερο άξονα της Βασιλίσσης Σοφίας, ο οποίος ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στον χάρτη της πολυτελούς φιλοξενίας της πρωτεύουσας.

Νέα προσφορά δημιουργείται παράλληλα και σε άλλες περιοχές του κέντρου. Το Skylark Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton, προσθέτει 191 δωμάτια στην Ομόνοια, ενώ η μετατροπή του ιστορικού Ηράκλειου Σχολείου στην πλατεία Θεάτρου από τη Radisson ενισχύει περαιτέρω το ξενοδοχειακό απόθεμα του ιστορικού κέντρου.

Η συμφωνία των 45 εκατ. ευρώ στη Συγγρού

Η κινητικότητα δεν περιορίζεται στα νέα openings, καθώς ισχυρό παραμένει και το επενδυτικό ενδιαφέρον για υφιστάμενα ξενοδοχειακά ακίνητα.

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Χαρακτηριστική είναι η συναλλαγή για το Hilton Garden Inn Athens στη λεωφόρο Συγγρού, η οποία είχε επισημανθεί ως εκκρεμής στα τέλη του 2025 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2026.

Η Cretan Investment Group (CIG) απέκτησε το ξενοδοχείο των 129 δωματίων, μέσω συμφωνίας πώλησης και επαναμίσθωσης, σε τίμημα περίπου 45 εκατ. ευρώ, χωρίς αλλαγές στη λειτουργία και τη διαχείριση του ξενοδοχείου. Η συμφωνία έχει πρόσθετη σημασία καθώς αποτελεί την πρώτη επενδυτική κίνηση της CIG εκτός του παραδοσιακού της πεδίου στην Κρήτη και στα resort ακίνητα.

Η συναλλαγή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα επενδυτικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τη DANOS, έξι σημαντικές συναλλαγές ελληνικών ξενοδοχειακών ακινήτων ολοκληρώθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, με deals σε Κρήτη, Χαλκιδική και Ρόδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η πώληση του Cora Resort & Spa από την Bain Capital στη Fattal Hotel Group.

Το γεγονός ότι οι συναλλαγές συνεχίζονται παρά το ακριβότερο κόστος κεφαλαίου αποτυπώνει το ενδιαφέρον που εξακολουθούν να παρουσιάζουν τα ελληνικά τουριστικά ακίνητα για εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.

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Νέα δωμάτια, αλλά ανθεκτικές πληρότητες

Η σημαντική αύξηση της προσφοράς δημιουργεί, ωστόσο, μια νέα ισορροπία στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας. Η DANOS εκτιμά ότι η ταυτόχρονη ενίσχυση ζήτησης και προσφοράς πιθανότατα διατήρησε σε ανοδική τροχιά τους βασικούς δείκτες ξενοδοχειακής απόδοσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αν και ο ρυθμός αύξησης της μέσης ημερήσιας τιμής και των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο αναμένεται να είναι πιο συγκρατημένος σε σχέση με τις εξαιρετικές επιδόσεις του 2025.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση ημερήσια τιμή δωματίου στην Αθήνα είχε φθάσει τα 177 ευρώ το 2025, ενώ τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς η αύξηση του RevPAR κατά 15,4% ήταν, σύμφωνα με την έκθεση, η υψηλότερη μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών.

Παρά την είσοδο νέων μονάδων, οι πληρότητες παρέμειναν ανθεκτικές, γεγονός που αποδίδεται στην ισχυρή διεθνή ζήτηση και στην εδραίωση της Αθήνας ως προορισμού για ολόκληρο το έτος.

Οι «αστερίσκοι» πίσω από τα ρεκόρ

Η ισχυρή εικόνα των συνολικών μεγεθών δεν σημαίνει ότι όλοι οι επιμέρους δείκτες κινήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα έδωσαν ένα πιο συγκρατημένο σήμα τον Απρίλιο, όταν οι αφίξεις υποχώρησαν κατά 0,8% και οι διανυκτερεύσεις κατά 1,3% σε ετήσια βάση.

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Η διαφοροποίηση εξηγείται εν μέρει από τη διαφορετική μεθοδολογία των στοιχείων. Τα δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ταξιδιωτικές ροές περιλαμβάνουν ένα ευρύτερο φάσμα ταξιδιωτών, όπως την κρουαζιέρα, τη διέλευση και μορφές διαμονής εκτός ξενοδοχείων, με αποτέλεσμα η ισχυρή συνολική αύξηση του τουρισμού να μην αποτυπώνεται στον ίδιο βαθμό στα συμβατικά καταλύματα.

Παράλληλα, το γεωπολιτικό περιβάλλον προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας. Σύμφωνα με την έκθεση, η ένταση στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου προκάλεσε άνοδο στις τιμές των καυσίμων και επηρέασε τις κρατήσεις της Aegean Airlines από το Ισραήλ και τις αγορές του Κόλπου. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ΣΕΤΕ χαρακτήρισε το πρώτο εξάμηνο ως περίοδο αναμονής ενόψει της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου.

Στην εξίσωση προστίθεται και η υποχώρηση του δολαρίου κατά περίπου 6,5% έναντι του ευρώ, η οποία καθιστά ακριβότερο το ταξίδι στην Ευρώπη για τους Αμερικανούς επισκέπτες. Παρ' όλα αυτά, οι εισπράξεις από την αμερικανική αγορά συνέχισαν να αυξάνονται, υποστηριζόμενες από την υψηλότερη δαπάνη ανά ταξίδι.

Το νερό εξελίσσεται σε κρίσιμη πρόκληση

Πέρα από τις γεωπολιτικές και οικονομικές μεταβλητές, η έκθεση εστιάζει και σε έναν πιο μακροπρόθεσμο κίνδυνο για τον ελληνικό τουρισμό: τη λειψυδρία.

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Μετά τις έκτακτες συνθήκες που καταγράφηκαν το 2025 στην Αττική και σε νησιωτικούς προορισμούς, το κυβερνητικό σχέδιο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας πέρασε το 2026 από το στάδιο των ανακοινώσεων στις πρώτες παρεμβάσεις.

Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενίσχυση των αποθεμάτων του Μόρνου, νέες μονάδες αφαλάτωσης και έργα περιορισμού των διαρροών στα δίκτυα. Ωστόσο, τα αποθέματα των ταμιευτήρων που τροφοδοτούν την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας παρέμειναν κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ενόψει της περιόδου αιχμής, διατηρώντας την ανθεκτικότητα των υποδομών ψηλά στην ατζέντα του τουριστικού κλάδου.

Four Seasons στη Μύκονο και Conrad στην Κέρκυρα

Η ποιοτική αναβάθμιση του ξενοδοχειακού προϊόντος αναμένεται να συνεχιστεί στο δεύτερο μισό του 2026 και εκτός Αθήνας.

Σύμφωνα με τη DANOS, για το καλοκαίρι προγραμματίζεται το άνοιγμα του Four Seasons Resort Mykonos στον Κόλπο Καλό Λιβάδι, δυναμικότητας 94 δωματίων, καθώς και του Conrad Corfu, με 136 δωμάτια. Οι δύο νέες μονάδες έρχονται να διευρύνουν τον κύκλο επενδύσεων υψηλών προδιαγραφών που τα τελευταία χρόνια μεταβάλλει σταδιακά τη σύνθεση του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος.

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Καθοριστικό ρόλο για την επόμενη ημέρα αναμένεται να έχει και η επέκταση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Η επένδυση ύψους περίπου 1,28 δισ. ευρώ αποσκοπεί στην αύξηση της δυναμικότητας του αεροδρομίου στα 40 εκατ. επιβάτες, με την πορεία του έργου να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη δυνατότητα της Αθήνας να υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη αύξηση της διεθνούς ζήτησης.

Η εικόνα που διαμορφώνεται για το 2026 είναι, επομένως, διττή αλλά σαφώς θετική. Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα καταγράφει ιστορικά υψηλές εισπράξεις, περισσότερες αφίξεις και υψηλότερη δαπάνη ανά ταξιδιώτη, ενώ η Αθήνα μετασχηματίζεται ταχύτατα σε προορισμό 12 μηνών και σε μία από τις πλέον δραστήριες ξενοδοχειακές επενδυτικές αγορές της χώρας. Από την άλλη, γεωπολιτικές αναταράξεις, συναλλαγματικές μεταβολές και η πίεση στις φυσικές και μεταφορικές υποδομές υπενθυμίζουν ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού δεν θα κριθεί μόνο από το πόσοι επισκέπτες φθάνουν στη χώρα, αλλά και από το κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να υποστηρίξει με βιώσιμο τρόπο τα διαδοχικά ρεκόρ που καταγράφει.