Αστακός: Από τα «παγωμένα» σχέδια, στη μαρίνα των 500 εκατ. ευρώ -Το project που επιστρέφει με διεθνείς παίκτες και μεγάλες προσδοκίες - iefimerida.gr

Μετά από χρόνια στασιμότητας, αποτυχημένων προσπαθειών και επενδυτικών σχεδίων που δεν προχώρησαν ποτέ, το μεγάλο project αξιοποίησης του λιμένα στο Πλατυγιάλι Αστακού επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

Αυτή τη φορά, όμως, με πιο σαφή βήματα, συγκεκριμένο πλαίσιο και ισχυρούς «παίκτες» στο τραπέζι.

Η ανάρτηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε δημόσια διαβούλευση σηματοδοτεί ένα κρίσιμο σημείο καμπής για το λεγόμενο Nautilus Project, την επένδυση άνω των 500 εκατ. ευρώ που φιλοδοξεί να μετατρέψει μια υποαξιοποιημένη λιμενική ζώνη σε έναν σύγχρονο προορισμό θαλάσσιου τουρισμού υψηλών απαιτήσεων.

«Είναι το τελικό στάδιο πριν προχωρήσει η επένδυση. Το ΕΣΧΑΣΕ είναι ουσιαστικά το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχέδιο του έργου. Μετά τη διαβούλευση θα πρέπει να λυθούν όσα ζητήματα προκύψουν και να εκδοθεί το ΦΕΚ. Από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος για να βρεθεί ο επενδυτής, που είναι το “κλειδί” για να προχωρήσει το project», τονίζει στο iefimerida.gr ο δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης.

Ο ίδιος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο τι σημαίνει αυτή η επένδυση για την περιοχή. «Μιλάμε για μια εξέλιξη που φέρνει ανάπτυξη σε πολλά επίπεδα. Όχι μόνο για τον Αστακό και τον Δήμο Ξηρομέρου, αλλά για όλη την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και συνολικά τη χώρα. Θα δημιουργηθούν 800 έως 1.000 θέσεις εργασίας, θα έρθει νέος κόσμος, εξειδικευμένο προσωπικό, και θα υπάρξει συνολική κινητικότητα. Είναι πολύ σημαντικό ακόμη και για το δημογραφικό, που είναι μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Ουσιαστικά αλλάζει ο χαρακτήρας του τόπου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ένα project που έμεινε για χρόνια στα χαρτιά

Η ιστορία του λιμένα στον Αστακό είναι συνδεδεμένη με μεγάλες προσδοκίες που δεν επιβεβαιώθηκαν. Η Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Περιοχή Πλατυγιαλίου πέρασε από διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα, ξεκινώντας από τον όμιλο ΜΕΤΩΝ – ΕΤΕΠ και στη συνέχεια στην ΑΕΓΕΚ, χωρίς όμως να υπάρξει ποτέ ουσιαστική ανάπτυξη.

Μετά την κατάρρευση αυτών των σχημάτων, το έργο πέρασε στον έλεγχο της ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. Έκτοτε, το λιμάνι παρέμενε ουσιαστικά ανενεργό, με διάφορα σχέδια να παρουσιάζονται κατά καιρούς χωρίς να προχωρούν.

Ενδεικτικό είναι ότι στο παρελθόν είχαν συζητηθεί ακόμη και επενδύσεις με αραβικά κεφάλαια για ενεργειακά projects, που όμως δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, αφήνοντας πίσω τους μια εικόνα στασιμότητας και χαμένων ευκαιριών.

Οι τράπεζες μπροστά και το νέο μοντέλο

Στη σημερινή φάση, το project αποκτά νέα δυναμική, κυρίως λόγω της ενεργής εμπλοκής των τραπεζών. Η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε., αναλαμβάνουν ουσιαστικά να «τρέξουν» την επένδυση, δίνοντας ένα πιο σταθερό και ρεαλιστικό χρηματοδοτικό υπόβαθρο.

Αυτό είναι και το στοιχείο που διαφοροποιεί την τωρινή προσπάθεια από τις προηγούμενες. Το έργο δεν βασίζεται πλέον σε αόριστες εξαγγελίες, αλλά σε ένα πιο οργανωμένο σχήμα με σαφή ρόλους και συγκεκριμένους φορείς.

Τι θα περιλαμβάνει η επένδυση

Το Nautilus Project εκτείνεται σε περίπου 1.800 στρέμματα και βασίζεται σε ένα μοντέλο μικτής ανάπτυξης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία μιας μεγάλης πεντάστερης μαρίνας, δυναμικότητας περίπου 350 θέσεων ελλιμενισμού, εκ των οποίων οι 105 θα αφορούν mega yachts άνω των 40 μέτρων.

Ωστόσο, η επένδυση δεν περιορίζεται στη μαρίνα. Περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποδομών που μετατρέπει την περιοχή σε έναν πολυλειτουργικό προορισμό. Προβλέπονται πεντάστερα ξενοδοχεία, πολυτελείς κατοικίες και βίλες, εμπορικοί χώροι, γραφεία, χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας, συνεδριακά κέντρα, αλλά και πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, σχεδιάζονται σύγχρονες λιμενικές και τεχνικές υποδομές, όπως δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ενέργειας, που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία της μαρίνας και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Η συνολική φιλοσοφία κινείται στη δημιουργία ενός «marine village», ενός σύγχρονου παραθαλάσσιου προορισμού με διεθνή χαρακτήρα.

Ποιοι είναι πίσω από το project

Την ανάπτυξη του έργου έχει αναλάβει η MYMAR Nautilus Investments Limited, η οποία λειτουργεί ως master developer. Στο project συμμετέχει ένα ευρύ σχήμα εταιρειών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Καθοριστικό ρόλο στο κατασκευαστικό σκέλος αναμένεται να έχει η Archirodon Group, με μεγάλη εμπειρία σε λιμενικά έργα. Στη διαχείριση των σκαφών συμμετέχουν η A1YACHTS και η BWA Yachting, ενώ χρηματοοικονομικός σύμβουλος είναι η Deloitte. Το masterplan φέρει την υπογραφή του διεθνούς αρχιτεκτονικού ομίλου WATG.

Το στοίχημα που τώρα δείχνει να προχωρά

Η δημόσια διαβούλευση αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για να περάσει το project από τα χαρτιά στην πράξη. Μετά την ολοκλήρωσή της, θα ακολουθήσει η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα «κλειδώσει» τον σχεδιασμό.

Για την τοπική κοινωνία, το στοίχημα είναι σαφές. Να προχωρήσει επιτέλους μια επένδυση που για χρόνια ακουγόταν αλλά δεν γινόταν. Αυτή τη φορά, με τις τράπεζες μπροστά και με πιο ξεκάθαρη δομή, οι προσδοκίες φαίνεται να έχουν πιο γερή βάση.

Αν το σχέδιο υλοποιηθεί, ο Αστακός δεν θα αποκτήσει απλώς μια νέα μαρίνα, αλλά έναν εντελώς νέο ρόλο στον χάρτη του τουρισμού και της οικονομίας.