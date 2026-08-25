Αρχίζει η πληρωμή για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου, όλες οι ημερομηνίες - iefimerida.gr

Εβδομάδα πληρωμών για τις συντάξεις﻿ Σεπτεμβρίου 2026, με την αρχή να γίνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο από το οποίο προέρχεται η σύνταξή τους, 26 και 28 Αυγούστου.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

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﻿ Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016.

Οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.

-Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συντάξεις: Πότε θα φανούν τα χρήματα

Όπως συμβαίνει με τις πληρωμές, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Έτσι, σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου, αναμένεται να ξεκινήσει η πίστωση των συντάξεων που καταβάλλονται στις 26 Αυγούστου.

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Επιπλέον, την Πέμπτη 27 Αυγούστου θα ξεκινήσει η πίστωση των συντάξεων που καταβάλλονται στις 28 Αυγούστου.

Η ακριβής ώρα εμφάνισης των χρημάτων εξαρτάται από την τράπεζα.