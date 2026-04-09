Αποτελέσματα METLEN: Αύξηση κύκλου εργασιών το 2025 - iefimerida.gr

Στα 753 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της METLEN το 2025, παρουσιάζοντας μείωση κατά 30% σε σχέση με το 2024 συμφωνα με τα στοιχεία.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 314 εκατ. και ήταν μειωμένα κατά 49% σε ετήσια βάση.

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 7,107 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 25% έναντι 5,683 ευρώ δισ. το 2024, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, αποδίδεται στις επιδόσεις της M Renewables και της αύξησης του κύκλου εργασιών του Κλάδου Υποδομών και Παραχωρήσεων.

Ιστορική χρονιά για τη METLEN

Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ακόμη ότι η μείωση του EBITDA αντανακλά τις ζημίες που σχετίζονται με την εκτέλεση έργων, κυρίως σε σχέση με το έργο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες οδήγησαν σε αυξημένο κόστος και καθυστερήσεις στην υλοποίηση.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: «Το 2025 χαρακτηρίστηκε από γεωπολιτική αβεβαιότητα, εμπορικές εντάσεις και αυξημένη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και μετάλλων.

Ωστόσο, το 2025 για τη METLEN ήταν μια ιστορική χρονιά, με καθοριστικό ορόσημο την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και την επακόλουθη ένταξη στους δείκτες FTSE 100 και MSCI UK, γεγονότα που σηματοδότησαν την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου με έμφαση στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και τη διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Ακολούθησε ένας νέος εταιρικός μετασχηματισμός -ο τρίτος μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία- που αποτυπώνει τη συνεχή εξέλιξη του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Παρά το ασταθές λειτουργικό περιβάλλον -καθώς και τις προκλήσεις στον υποτομέα της MPP- η METLEN κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς της τομείς.

Οι στρατηγικές επενδύσεις που παρουσιάστηκαν κατά το Capital Markets Day (CMD) του Απριλίου 2025 εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Παράλληλα με τις υφιστάμενες δραστηριότητές μας, ενισχύουμε περαιτέρω το αναπτυξιακό μας προφίλ μέσω νέων στρατηγικών πυλώνων, όπως τα κρίσιμα μέταλλα -συμπεριλαμβανομένου του γαλλίου- την κυκλική μεταλλουργία, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων άμυνας, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων μας και να υποστηρίξουν την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών και χρηματοοικονομικών μας στόχων.

Η METLEN δραστηριοποιείται σε ένα δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η μεταβλητότητα των αγορών ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση μιας εταιρείας. Περίοδοι αυξημένης αβεβαιότητας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συγκρούσεων σε βασικές ενεργειακές περιοχές όπως ο Περσικός Κόλπος, τείνουν να ενισχύουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων, δημιουργώντας τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες για εταιρείες που διαθέτουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα και ευελιξία. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της METLEN, το αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και οι ενεργές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίζουν τους καθοδικούς κινδύνους, επιτρέποντας παράλληλα στην Εταιρεία να αξιοποιεί ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς. Σε τέτοιες περιόδους, οι υψηλότερες τιμές εμπορευμάτων και οι βελτιωμένες συνθήκες συναλλαγών μπορούν να υποστηρίξουν την αύξηση των εσόδων τόσο στον κλάδο της ενέργειας όσο και στον κλάδο των μετάλλων».

ΑΠΕ-ΜΠΕ