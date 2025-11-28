Απογραφή ασανσέρ: Προς παράταση, αλλιώς θα πέσουν «βροχή» τα πρόστιμα -Ποια είναι τα κόστη αναβάθμισης-ανακαίνισης - iefimerida.gr

Αναπόφευκτη μοιάζει η παράταση της απογραφής των ανελκυστήρων στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο, αφού, σε διαφορετική περίπτωση, από τη Δευτέρα θα πέφτουν τα πρόστιμα «βροχή».

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου η κίνηση στην πλατφόρμα ήταν μάλλον υποτονική, παρά το ότι η διαδικασία είναι απλή. Από εκεί και πέρα, κάποια έξυπνα βιντεάκια αλλά και η προοπτική της «καμπάνας» έδωσαν μια ώθηση στις δηλώσεις, με αποτέλεσμα να απογράφονται 10.000-12.000 ανελκυστήρες κάθε μέρα. Ακόμα κι έτσι, οι δηλώσεις μόλις και μετά βίας φτάνουν τις 260.000. Τι σημαίνει αυτό; Ότι «λείπουν» περίπου 650.000 από το Μητρώο.

Το αν το ηλεκτρονικό μητρώο θα παραμείνει ανοικτό για έναν ή δύο μήνες ακόμα, είναι υπό σκέψη, καθώς βάσει του σχετικού νόμου, από εδώ και πέρα μπορεί να δοθεί μία και μόνο παράταση. Αυτό που αναμένεται να τονιστεί σε κάθε περίπτωση είναι ότι, πέρα από το πρόστιμο των 1.000 ευρώ, όσες πολυκατοικίες δεν το δηλώσουν θα μείνουν χωρίς ασανσέρ, καθώς προϋπόθεση συντήρησης και λειτουργίας τους είναι, πλέον, ο μοναδικός αριθμός απογραφής.

Οι διαχειριστές και οι συντηρητές

Ποια είναι η αιτία αυτής της επιφυλακτικότητας, εκ μέρους των ιδιοκτητών ακινήτων; Όπως σημειώνει στη σχετική της επιστολή η ΠΟΜΙΔΑ προς το υπουργείο Ανάπτυξης, σε πολλούς διαχειριστές ή συνιδιοκτήτες πολυκατοικιών υπήρχε η εντύπωση ότι η δήλωση των ανελκυστήρων στο TAXISNET με τους δικούς τους κωδικούς θα τους ενέπλεκε σε πρόσθετες υποχρεώσεις.

Ανάλογα εσφαλμένη εντύπωση είχαν σχηματίσει και πολλοί συντηρητές και εγκαταστάτες, θεωρώντας ότι, για να δηλώσουν εκείνοι τους ανελκυστήρες που συντηρούν, χρειάζεται έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών τους. Αυτό φαίνεται, πλέον, ότι ξεκαθαρίζεται -και με την «προτροπή» του υπουργείου-, καθώς έγινε σαφές ότι δεν χρειάζονται καμία συναίνεση των ιδιοκτητών για τη δήλωση των ανελκυστήρων που συντηρούν, διότι η απογραφή αποτελεί νόμιμη υποχρέωση, με σοβαρές συνέπειες και για τις δύο πλευρές.﻿

Τα στοιχεία

Οι πληροφορίες που πρέπει να δηλωθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι απλές, συνεπώς δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. Συγκεκριμένα, κάθε εγγραφή ανελκυστήρα στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχεία ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου. Εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτησία, η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί από έναν μόνο ιδιοκτήτη.

Διεύθυνση του εγκατεστημένου ανελκυστήρα, δεδομένα γεωγραφικής θέσης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο, απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών.

Αριθμός στάσεων ανελκυστήρα.

Έτος εγκατάστασης.

Στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Τα κόστη αναβάθμισης - ανακαίνισης

Το κόστος απογραφής είναι μηδενικό. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο με το κόστος που θα απαιτηθεί για να πληροί ο ανελκυστήρας τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας. Και δεν μιλάμε για απλά κόστη συντήρησης, που φτάνουν περί τα 200 ευρώ. Με δεδομένο ότι στο «μικροσκόπιο» θα μπουν όλα τα ασανσέρ, ακόμα και αυτά σε παλιές και κακοσυντηρημένες πολυκατοικίες, το αναγκαίο κόστος αναβάθμισης μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 8.000 ευρώ. Εξ ου και το... πάρτι που επιδιώκουν να στήσουν κάποιοι.

Το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα ώστε να διασφαλιστούν ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ανελκυστήρων, για τους οποίους θα κριθεί απαραίτητη αυτή η διαδικασία με σκοπό να πιστοποιηθούν για την ασφαλή λειτουργία τους, θα οριστεί όταν κλείσει το Μητρώο Απογραφής και αναλυθούν τα δεδομένα. Τότε θα ξεκινήσουν και οι... μονομαχίες στις πολυκατοικίες για το ποιος και πώς θα πρέπει να επιβαρυνθεί από αυτά τα κόστη.