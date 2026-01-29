Απάτες με ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ιταλία - iefimerida.gr

Στα δίχτυα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έπεσε γνωστή εταιρία συμβούλων, η οποία τα έκανε "πλακάκια" με τις αρχές της Λομβαρδίας στην Ιταλία για να υφαρπάξει κοινοτικούς πόρους.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Μιλάνο ζήτησε από τον δικαστή του Δικαστηρίου του Μιλάνου προληπτικό μέτρο που απαγορεύει σε μεγάλη διεθνή εταιρεία συμβούλων να συνάπτει συμβάσεις με την περιφέρεια της Λομβαρδίας (Regione di Lombardia). Τα στοιχεία δείχνουν ότι η περιφέρεια της Λομβαρδίας ανέθεσε παράνομα στην εταιρεία συμβούλων τουλάχιστον 15 διαγωνισμούς — συνολικής αξίας περίπου 15 εκατ. ευρώ- για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Οι προσφορές κατακυρώθηκαν και πληρώθηκαν από το 2018 έως το 2025.

Μέχρι στιγμής, οκτώ άτομα, διευθυντικά στελέχη και υπάλληλοι της εταιρείας τελούν υπό έρευνα για νόθευση διαγωνισμών και απάτη στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Η έρευνα αποκάλυψε σχέδιο εικαζόμενης απάτης που συνδέεται με την ανάθεση και την εκτέλεση των συμβάσεων, το οποίο απαιτούσε από τον προσφέροντα να αναπτύξει ομάδες εργασίας αποτελούμενες από προσωπικό με ειδικές δεξιότητες και επίπεδα αρχαιότητας. Για την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων, η εταιρεία φέρεται να συμπεριέλαβε εσκεμμένα ανώτερους, υψηλόβαθμους επαγγελματίες στις δηλωθείσες ομάδες, παρά τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω άτομα είτε δεν εκτέλεσαν ποτέ τις υπηρεσίες είτε εργάστηκαν μόνο αμελητέο αριθμό ωρών.

Για να εξασφαλίσει την πληρωμή, η εταιρεία υπέβαλε στη συνέχεια περιοδικές εκθέσεις στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, οι οποίες περιείχαν μόνο γενικές πληροφορίες που αντιπροσώπευαν ψευδώς ότι όλα τα μέλη της ομάδας που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο είχαν εκτελέσει πλήρως τις ανατεθείσες δραστηριότητές τους.

Σήμερα, η υπό έρευνα εταιρεία κατέβαλε 3 εκατ. EUR στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, στο πλαίσιο ουδέτερου λογαριασμού μεσεγγύησης συνολικού ύψους 6.8 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο χρηματικό ποσό που είχε ήδη λάβει για τις εν λόγω συμβάσεις.