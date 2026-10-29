«Πάγωσε» η απαγόρευση μετρητών στις αντικαταβολές -Αποσύρθηκε η επίμαχη διάταξη - iefimerida.gr

Αποσύρθηκε τελικά η ρύθμιση που προέβλεπε την κατάργηση των μετρητών στις αντικαταβολές, έπειτα από τις αντιδράσεις εμπόρων και εταιρειών ταχυμεταφορών.

Η σχετική διάταξη ενώ υπήρχε στο κείμενο της διαβούλευσης, δεν περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να διατηρούν τη δυνατότητα να εξοφλούν με μετρητά τις ηλεκτρονικές παραγγελίες τους κατά την παράδοση, εντός του ισχύοντος ορίου των 500 ευρώ.

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Η αρχική πρόβλεψη επιδίωκε να ενισχύσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και να περιορίσει τα περιθώρια φοροδιαφυγής, αποκλείοντας τα μετρητά ανεξαρτήτως της αξίας της παραγγελίας. Στην πράξη, όμως, θα δημιουργούσε διαφορετικούς κανόνες για την ίδια εμπορική συναλλαγή, ανάλογα με το αν αυτή πραγματοποιούνταν σε φυσικό κατάστημα ή μέσω διαδικτύου.

Ενώ ένας καταναλωτής θα μπορούσε να πληρώσει με μετρητά έως 500 ευρώ για μια αγορά στο κατάστημα, θα ήταν υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο ακόμη και για μια διαδικτυακή παραγγελία αξίας 10 ή 20 ευρώ, εφόσον επέλεγε να την εξοφλήσει κατά την παράδοση.

Ειδικότερα οι αντιδράσεις εντάθηκαν στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών και τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών να επισημαίνουν τις πιθανές επιπτώσεις στην αγορά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, η αντικαταβολή αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 40% των αγορών που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Η ετήσια αξία των συναλλαγών αυτών υπολογίζεται σε 3 έως 5 δισ. ευρώ, ενώ το 70%-75% των παραγγελιών εξοφλείται με μετρητά. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν το μέγεθος της αγοράς η οποία θα έπρεπε να προσαρμοστεί σε ένα νέο καθεστώς πληρωμών.

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Οι εταιρείες ταχυμεταφορών προειδοποιούσαν ότι η κατάργηση της συγκεκριμένης επιλογής ενδέχεται να αποθαρρύνει μέρος των καταναλωτών από τις ηλεκτρονικές αγορές. Η εξόφληση κατά την παραλαβή εξακολουθεί να αποτελεί προτιμώμενη λύση για όσους δεν επιθυμούν να καταβάλουν προκαταβολικά το αντίτιμο ή να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Οι επιπτώσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, θα μπορούσαν να είναι δυσανάλογα μεγάλες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εμπόρους της περιφέρειας, οι οποίοι αξιοποιούν την αντικαταβολή ως μέσο προσέγγισης πελατών που εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις προπληρωμένες παραγγελίες.

Ενα ακόμη σημείο τριβής ήταν η σύγκριση με τα ισχύοντα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπρόσωποι της αγοράς υποστήριξαν ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη όριο 500 ευρώ στις πληρωμές με μετρητά, χαμηλότερο από τα αντίστοιχα όρια αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.



Ως παραδείγματα ανέφεραν όριο 1.000 ευρώ στη Γαλλία και την Ισπανία, 3.000 ευρώ στο Βέλγιο και την Ολλανδία και 5.000 ευρώ στην Ιταλία. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Φινλανδία δεν εφαρμόζεται γενικό εθνικό όριο αντίστοιχου τύπου.

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Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της αγοράς υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση πληρωμών με μετρητά στις αντικαταβολές σε άλλο κράτος-μέλος, εκτιμώντας ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου μέτρου θα διαφοροποιούσε την ελληνική αγορά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές.