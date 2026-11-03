Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου - 70.000 νέοι δικαιούχοι - iefimerida.gr

Περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά αναμένεται να δουν μέσα στον Νοέμβριο μια σημαντική ανάσα στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, καθώς ενεργοποιείται για δεύτερη χρονιά το μέτρο της επιστροφής ενοικίου.

Η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων ανεβάζει φέτος τον αριθμό των δικαιούχων κατά περίπου 70.000, διευρύνοντας την περίμετρο των ενοικιαστών που θα λάβουν πίσω ένα μέρος της στεγαστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος. Η καταβολή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί έως τις 27 Νοεμβρίου, με την ΑΑΔΕ να πιστώνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά που προκύπτουν.

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Ποιοι θα πάρουν πάνω από 800 ευρώ

Για την κύρια κατοικία, η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Αντίστοιχο ανώτατο ποσό προβλέπεται και για τη φοιτητική κατοικία, με την ενίσχυση να υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε φοιτητή. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή δύο μηνιαίων ενοικίων, χωρίς να υπόκεινται σε εισοδηματικούς ή περιουσιακούς περιορισμούς.

Το τελικό ποσό που θα πιστωθεί σε κάθε δικαιούχο συναρτάται με τη στεγαστική δαπάνη που έχει δηλωθεί για το 2025. Για τον προσδιορισμό του, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ των στοιχείων του ενοικιαστή, του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν ασυμφωνίες που ενδέχεται να επηρεάσουν το ύψος της ενίσχυσης.

Διευρυμένα τα εισοδηματικά όρια

Πιο αναλυτικά σημαντικότερη αλλαγή για τη φετινή καταβολή αφορά τα διευρυμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία επιτρέπουν σε περισσότερα νοικοκυριά να ενταχθούν στο μέτρο. Ειδικότερα, για τους άγαμους το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ. Για τους έγγαμους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, από 28.000 ευρώ προηγουμένως, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, έναντι 4.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει από τις 31.000 στις 39.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η πλήρωση των εισοδηματικών προϋποθέσεων, ωστόσο, δεν αρκεί για τη χορήγηση της επιστροφής. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν και συγκεκριμένα περιουσιακά κριτήρια. Ειδικότερα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου, του ή της συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο. Το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

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Ο τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης βασίζεται στην ετήσια στεγαστική δαπάνη, καθώς η επιστροφή αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο των ενοικίων που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025. Έτσι, ενοικιαστής που κατέβαλλε 500 ευρώ τον μήνα για ολόκληρο το έτος, δηλαδή συνολικά 6.000 ευρώ, θα λάβει 500 ευρώ. Αν το μηνιαίο μίσθωμα ήταν 700 ευρώ, η επιστροφή θα ανέλθει στο ίδιο ποσό. Στην περίπτωση ενοικιαστή χωρίς παιδιά που πλήρωνε 1.000 ευρώ τον μήνα, η ενίσχυση περιορίζεται στα 800 ευρώ, καθώς ενεργοποιείται το ανώτατο πλαφόν.

Τι προβλέπεται για τη φοιτητική στέγη

Για τη φοιτητική στέγη προβλέπεται ξεχωριστή ενίσχυση έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι. Εάν, ωστόσο, περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά διαμένουν στην ίδια μισθωμένη κατοικία, η επιστροφή χορηγείται μία φορά και όχι ξεχωριστά για κάθε φοιτητή.

Η διάρκεια της μίσθωσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης σε ετήσια βάση. Εάν, για παράδειγμα, ένας ενοικιαστής κατέβαλε 600 ευρώ τον μήνα για επτά μήνες μέσα στο 2025, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 4.200 ευρώ και η επιστροφή που δικαιούται διαμορφώνεται στα 350 ευρώ. Εφόσον κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους υπήρξαν περισσότερες διαδοχικές μισθώσεις, για τον υπολογισμό της επιστροφής συνυπολογίζεται το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των περιπτώσεων στις οποίες ο ιδιοκτήτης δεν έχει εισπράξει το σύνολο των συμφωνημένων μισθωμάτων. Για τα ανείσπρακτα ενοίκια, η επιστροφή δεν υπολογίζεται με βάση το ποσό που αναγράφεται στο μισθωτήριο, αλλά με βάση τα μισθώματα που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά εισπραχθέντα.

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Αυστηρές είναι, τέλος, οι συνέπειες για όσους επιχειρήσουν να λάβουν μεγαλύτερη ενίσχυση δηλώνοντας ανακριβή στοιχεία για την κύρια ή τη φοιτητική κατοικία τους. Σε περίπτωση εντοπισμού παρατυπιών, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού που έλαβαν, επιβαρυμένο με τόκο, ενώ παράλληλα αποκλείονται από τη χορήγηση της ενίσχυσης για τα επόμενα τρία χρόνια.