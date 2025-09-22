Αντίστροφη μέτρηση για το πετρέλαιο θέρμανσης: Η τιμή εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση -Τι ζητούν οι πρατηριούχοι - iefimerida.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει ξεκινήσει, με τα νοικοκυριά να προετοιμάζονται ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου.

Με την ενεργειακή κρίση και τις διεθνείς εξελίξεις να κυριαρχούν στην επικαιρότητα, εύλογα οι καταναλωτές αναρωτιούνται πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη φέτος. Στο πλαίσιο αυτό, το iefimerida.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμη Κιουρτζή, ο οποίος έδωσε μια πρώτη εικόνα για το τι πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ επανέφερε την πρόταση της Ομοσπονδίας που έχει κατατεθεί στην κυβέρνηση, το επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης να διατίθεται με επιδότηση απευθείας στην αντλία.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η τιμή του εάν έκανε σήμερα πρεμιέρα

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ. Κιουρτζής «η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης είναι από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου. Με βάση τις σημερινές διυλιστηριακές τιμές και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν δυσμενείς εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο, η μέση τιμή διάθεσης εκτιμάται στο 1,15 με 1,17 ευρώ/λίτρο στις αστικές περιοχές».

Και προσθέτει: «Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές θα εξαρτηθούν από τα επίπεδα των διυλιστηριακών τιμών, οι οποίες ουσιαστικά μετακυλίονται στον καταναλωτή. Δεν μπορούμε ακόμη να είμαστε βέβαιοι για το πού θα κλειδώσουν, καθώς έχουμε δει μεγάλες μεταβολές ακόμη και μέσα σε δύο ημέρες. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να προχωρούμε σε πρόωρες προβλέψεις. Με βάση, πάντως, τα σημερινά δεδομένα, αν η διάθεση ξεκινούσε σήμερα, η τιμή θα ήταν αυτή που ήδη αναφέραμε».

Τι ζητούν οι πρατηριούχοι

Όπως προαναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ επανέφερε την πρόταση της Ομοσπονδίας για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην αντλία. «Έχουμε προτείνει να δοθεί ως μπόνους στην αντλία. Είναι πιο δίκαιο, το παίρνουν όλοι, ενώ μειώνεται το παρεμπόριο», λέει ο κ. Κιουρτζής στο iefimerida.gr.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έτσι θα βοηθηθούν άμεσα οι καταναλωτές που έχουν ανάγκη και όσοι δυσκολεύονται να καταβάλλουν το συνολικό ποσό αγοράς πετρελαίου εκ των προτέρων, ενώ οι πρατηριούχοι θα χρειαστούν λιγότερα κεφάλαια, μειώνοντας το χρηματοοικονομικό κόστος τους, με ευεργετικές επιπτώσεις στον πληθωρισμό και το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων», καταλήγει.