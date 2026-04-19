Αντίστροφη μέτρηση για το νέο «Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: Ποιοι ωφελούνται, ποιες εργασίες καλύπτονται - iefimerida.gr

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», που προβλέπει επιδοτήσεις έως 95% για ανακαινίσεις και στόχο την αξιοποίηση χιλιάδων κλειστών κατοικιών.

Έως 95% επιδότηση για ανακαινίσεις

Το ανανεωμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» εισέρχεται στην τελική ευθεία, προσφέροντας σημαντικά αυξημένες επιδοτήσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 80% και μπορούν να φτάσουν έως και το 95% του συνολικού κόστους εργασιών. Στόχος είναι η αξιοποίηση χιλιάδων κλειστών κατοικιών, ώστε να αυξηθεί η προσφορά στην αγορά και να μειωθούν οι πιέσεις στα ενοίκια.

15.000-20.000 κατοικίες αναμένεται να ανακαινιστούν

Με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην ανακαίνιση 15.000 έως 20.000 κατοικιών. Πρόκειται κυρίως για ακίνητα παλιά και σε κακή κατάσταση, τα οποία παρέμεναν κλειστά λόγω αδυναμίας των ιδιοκτητών να τα συντηρήσουν. Η αναβάθμισή τους αναμένεται να αυξήσει τη διαθεσιμότητα κατοικιών και να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών.

Ποια ακίνητα εντάσσονται

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες τουλάχιστον 20ετίας που παραμένουν κλειστές για τρία χρόνια. Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται αλλά θεωρούνται ακατάλληλες για διαβίωση και απαιτούν ουσιαστική ανακαίνιση.

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης φτάνει τις 36.000 ευρώ, με επιδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται από τα τέλη Μαΐου έως τις αρχές Ιουνίου.

Οι εργασίες που καλύπτονται

Η δράση αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. και καλύπτει παρεμβάσεις όπως ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, επισκευές δαπέδων και συνολική λειτουργική αναβάθμιση.

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, η ενεργειακή αναβάθμιση δεν αποτελεί τον μοναδικό άξονα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων. Η ανακαίνιση καλύπτει το 60%–80% της δαπάνης, ενώ οι ενεργειακές εργασίες το 20%–40%.

Ποιοι ωφελούνται

Η επιδότηση είναι αυξημένη για μονογονεϊκές οικογένειες, νέα ζευγάρια, τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία, με στόχο την πρόσβαση σε ποιοτική και προσιτή στέγαση.

Ενισχύσεις προβλέπονται και για νέους 25–35 ετών, καθώς και για ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αντίστοιχα με τα κριτήρια του «Σπίτι μου II». Για να λάβει κάποιος την επιδότηση, θα πρέπει είτε να νοικιάσει το ανακαινισμένο ακίνητο για τουλάχιστον πέντε χρόνια είτε να το χρησιμοποιήσει ως κύρια κατοικία για το ίδιο διάστημα.