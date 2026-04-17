Αντίστροφη μέτρηση για νέα μέτρα στήριξης - iefimerida.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων χάρις και στο υψηλότερο πλεόνασμα (σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις) του 2025.

Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο και λύνει τα χέρια του οικονομικού επιτελείου.



Το ακριβές ύψος του πλεονάσματος θα ανακοινωθεί από την Eurostat την Τετάρτη 22 Απριλίου και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται νέα ανοδική αναθεώρηση με τις εκτιμήσεις να το τοποθετούν κοντά στην περιοχή του 4,8% - 4,9% του ΑΕΠ, επίδοση που υπερβαίνει σημαντικά την τελευταία πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 3,7% του ΑΕΠ.

Τις προθέσεις της κυβέρνησης γνωστοποίησε άλλωστε ο υπουργός Εθνικής Οικονομία, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.



Σε ερώτηση για το πλεόνασμα ήταν κατηγορηματικός. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα υπάρξει μια αναθεώρηση προς τα πάνω. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι η επίδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος και του συνολικού πλεονάσματος θα είναι καλύτερη από το αναμενόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όσον αφορά τώρα στα πρόσθετα μέτρα ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε πως «πρέπει να συμφωνείς με τις Βρυξέλλες το ποιος ακριβώς είναι ο χώρος που είναι διαθέσιμος για να μπορέσεις να ξοδέψεις», για να προσθέσει: «Αλλά σε κάθε περίπτωση, το είδατε και πέρσι, το βλέπετε και σε κάθε στιγμή, σε κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση, τα χρήματα αυτά, τα οποία έρχονται με έναν συστηματικό τρόπο από την πάταξη της φοροδιαφυγής, από περισσότερη ανάπτυξη, γυρνάνε πίσω σε αυτούς που αφορούν, γυρνάνε πίσω στην ελληνική κοινωνία, γυρνάνε πίσω σε κάθε πολίτη».

Η υπέρβαση των στόχων δημιουργεί περιθώριο για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης



Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η υπέρβαση των στόχων δημιουργεί, περιθώριο για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνεται, η δημοσιονομική ευελιξία που προκύπτει μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας.



Ήδη, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν στοχευμένες ενισχύσεις για ευάλωτα νοικοκυριά, φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελαμτίες και μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε κλάδους που πλήττονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.



Η κυβέρνηση, ωστόσο, εμφανίζεται προσεκτική ως προς την έκταση των παρεμβάσεων, καθώς βασική προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.



Καθοριστικός παράγοντας για τις τελικές αποφάσεις θεωρείται το διεθνές περιβάλλον, το οποίο παραμένει ασταθές. Η ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή, δημιουργούν αβεβαιότητες ως προς τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.



Ήδη, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης ενδέχεται να αναθεωρηθούν προς τα κάτω, με το ΑΕΠ να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί φέτος κατά 2% ή και χαμηλότερα , έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων για 2,4% . Σε αυτό το περιβάλλον, η δημοσιονομική πολιτική καλείται να ισορροπήσει μεταξύ στήριξης της οικονομίας και διατήρησης της αξιοπιστίας.



Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως η κυβερνητική στρατηγική κινείται σε δύο άξονες. Αφενός στη λήψη στοχευμένων μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών και αφετέρου στη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.