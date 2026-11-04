Οι μετοχές και τα ομόλογα ανεβαίνουν, το δολάριο υποχωρεί -Ο αντίκτυπος των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ στις αγορές - iefimerida.gr

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας πολιτικής εποχής στην Ουάσιγκτον και είχε αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές, με τις μετοχές και τα ομόλογα να σημειώνουν άνοδο, ενώ το δολάριο υποχωρούσε.

Σε μια απότομη αντιστροφή της τάσης, οι μετοχές ανέκαμψαν από τις απώλειες που κατέγραφαν στις αρχές της συνεδρίασης. Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε πάνω από 1,5%, καταγράφοντας την προοπτική της μεγαλύτερης ημερήσιας ανόδου των τελευταίων τριών μηνών. Ένας δείκτης που παρακολουθεί τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο περίπου 3%, μετά τις πρόσφατες πιέσεις στον κλάδο.

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Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν σε όλο το εύρος. Το δολάριο εξασθένησε έναντι όλων των νομισμάτων. Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια, ενώ το πετρέλαιο κατέγραψε σημαντική πτώση.

«Η πολιτική στασιμότητα είναι θετική για τις αγορές»

Οι επενδυτές φάνηκαν διατεθειμένοι να προσπεράσουν την πολιτική αναταραχή, εκτιμώντας ότι οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ, από την καταναλωτική δαπάνη έως την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, θα παραμείνουν ισχυροί.

Η πολιτική αδυναμία επίτευξης συμφωνιών στο Κογκρέσο θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω δημοσιονομική επέκταση και να μειώσει τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων, προσφέροντας παράλληλα στήριξη στις μετοχές.

«Η πολιτική στασιμότητα είναι θετική για τις αγορές», δήλωσε ο Jason Pride της Glenmede.

«Ιστορικά, οι αγορές έχουν καλύτερες επιδόσεις όταν κανένα κόμμα δεν διαθέτει τη δυνατότητα να προωθεί νομοθετικές ρυθμίσεις αποκλειστικά με τις δικές του ψήφους. Ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον έχει γενικά αποδειχθεί υποστηρικτικό για τις μετοχές».

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Παρότι τα κέρδη των Δημοκρατικών ενδέχεται να περιπλέξουν την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε ορισμένες πολιτείες, πολλοί επενδυτές δεν βλέπουν κάποια άμεση απειλή για τη συνολική επενδυτική δυναμική στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η μεταβλητότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αυξηθεί εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων, ωστόσο η υποκείμενη ζήτηση παραμένει ισχυρή», δήλωσε η Ulrike Hoffmann-Burchardi της UBS Global Wealth Management.

«Η αυξημένη εποπτεία από το Κογκρέσο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εκτροχιαστεί ο επενδυτικός κύκλος στην τεχνητή νοημοσύνη».

Σύμφωνα με τον Brian Therien της Edward Jones, ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να επιφέρει αυστηρότερο έλεγχο σε ορισμένους κλάδους. Ωστόσο, οι επενδυτές φαίνεται να επικεντρώνονται περισσότερο στην πιθανότητα διχασμένης διακυβέρνησης και νομοθετικού αδιεξόδου.

«Παρότι ένα ενδεχόμενο “μπλε κύμα” (blue wave), δηλαδή μια ευρεία επικράτηση των Δημοκρατικών, θα μπορούσε να προκαλέσει μεταβλητότητα σε ορισμένους κλάδους, όπως η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, λόγω της αυξανόμενης αντίδρασης της κοινής γνώμης στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, πιστεύουμε ότι οι αγορές μπορούν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία ανεξαρτήτως αποτελέσματος, καθώς οι επενδυτές χαιρετίζουν τη μείωση της αβεβαιότητας», δήλωσε ο Justin Buell της Continuity Group.

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Bloomberg