Οι «δωρεάν» πίτσες που εξαφάνιζαν τον τζίρο στην Pizza Fan -Τα κενά στους ελέγχους, διευρύνεται η έρευνα - iefimerida.gr

Ως υπόθεση με πολλές ιδιαιτερότητες, χαρακτηρίζεται ο φάκελος της γνωστής αλυσίδας.

Κατ' αρχάς, αν και κάτω από τη «μαμά» εταιρεία είχε αναπτυχθεί ένα δίκτυο 110 καταστημάτων franchise, με ξεχωριστή νομική οντότητα και μορφή το καθένα, το κοινό κέντρο παραγγελιοληψίας λειτουργούσε ως ομφάλιος λώρος, με αποτέλεσμα όταν αυτός «κόπηκε», μετά την επέμβαση της Αστυνομίας, να παραλύσει όλο το δίκτυο της αλυσίδας.

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Με δεδομένο ότι το κόλπο φαίνεται να έχει στηθεί στα καταστήματα, κατά τη διαλογή των παραγγελιών, οι Αρχές θα πρέπει να «ξετινάξουν» το καθένα από αυτά, ερευνώντας ακόμα και για την ύπαρξη αχυρανθρώπων, καθώς σε κάποια από αυτά τα καταστήματα εμφανίζονται αλλοδαποί βουλγαρικής, γεωργιανής και αλβανικής υπηκοότητας, ως μέλη των διοικήσεων των εν λόγω ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, που «έτρεχαν» κάποια από τα κατά τόπους franchise.

Ο κύκλος των ερευνών πιθανότατα θα διευρυνθεί, καλύπτοντας και τους προμηθευτές της αλυσίδας, ειδικά αν προκύψει ότι και τα καταστήματα, αν και ήταν ξεχωριστές οντότητες, όφειλαν να αγοράζουν πρώτες ύλες από συγκεκριμένους και μόνο προμηθευτές. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα περάσουν από «κόσκινο» όλα τα τιμολόγια πώλησης και αγοράς πρώτων υλών και θα γίνει διασταύρωση με τα τελικά προϊόντα που διατέθηκαν προς πώληση, κατ’ εφαρμογήν έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό του τζίρου όλων των εμπλεκόμενων.

Ήταν «πειραγμένοι» και οι φορολογικοί μηχανισμοί;

Από τα έως τώρα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας προκύπτει ότι η παρέμβαση είχε γίνει στο σύστημα παραγγελιοληψίας, έτσι ώστε για κάποιες από αυτές τις παραγγελίες να μην εκδίδονται αποδείξεις. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για κατάχρηση της νόμιμης δυνατότητας χορήγησης δωρεάν προϊόντων (π.χ., 1+1 πίτσα, 3 πίτσες+1 αναψυκτικό κ.λπ.), για την οποία, όπως ορίζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν απαιτείται η έκδοση αποδείξεων. Πρακτικά, κάποιες από τις πωλήσεις προϊόντων «βαφτίζονταν» από το σύστημα παραγγελιοληψίας ως «κέρασμα» -δηλαδή δωρεάν χορήγηση- με αποτέλεσμα να μην εκδίδεται απόδειξη και να «εξαφανίζονται» ο τζίρος και ο αναλογών ΦΠΑ, ενώ ο πελάτης είχε πληρώσει κανονικά με μετρητά.

Αυτό που θα αναζητήσουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες και στη «μαμά» εταιρεία και στα franchise, είναι αν, πέρα από την παρέμβαση στο σύστημα παραγγελιών, υπήρχε παρέμβαση-παραποίηση και στους φορολογικούς μηχανισμούς, έτσι ώστε να μην εκδίδουν αποδείξεις ή να εκδίδουν αποδείξεις μειωμένης αξίας. Η διαφορά είναι ουσιώδης γιατί η παραποίηση-παρέμβαση στους φορολογικούς μηχανισμούς έχει βαρύτατες ποινές. Πέρα από τα πρόστιμα, που ορίζονται στο 15% του τζίρου της επιχείρησης, προβλέπεται «λουκέτο» για 2 χρόνια ή ακόμα και πλήρης απενεργοποίηση του ΑΦΜ, ενώ στο ποινικό σκέλος οι διώξεις είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

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Τα «κενά» και οι έλεγχοι στην εστίαση

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η υπόθεση ταρακούνησε για τα καλά και τις Φορολογικές Αρχές, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν «κενά» στη νομοθεσία, που πρέπει και μπορούν να κλείσουν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τελευταία φορά που είχε ελεγχθεί ο Όμιλος, ήταν το 2020, οπότε και βεβαιώθηκε πρόσθετος φόρος και πρόστιμα 100.000 ευρώ για τη χρήση του 2018. Γενικώς, η εικόνα της «μαμάς» εταιρείας δεν προδιέθετε, όμως, ότι κάτι δεν πάει καλά (κερδοφορία, αγορές προϊόντων κ.λπ.), με αποτέλεσμα να μην «χτυπάει» στο risk analysis. Αν και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο αδύναμος κρίκος της φοροελεγκτικής διαδικασίας ήταν τα καταστήματα, που είναι διαφορετικές εταιρείες, με διαφορετικό ΑΦΜ, αν είχε ενεργοποιηθεί εγκαίρως μια συγκεκριμένη πρόσθετη ψηφιακή ασφαλιστική δικλείδα, πιθανότατα δεν θα είχε σκάσει η «βόμβα».

Ποια είναι αυτή η ασφαλιστική δικλείδα; Σήμερα, σε όλα τα καταστήματα εστίασης που σερβίρουν, προβλέπεται ότι με την έκδοση δελτίου παραγγελίας, εκδίδεται και η αντίστοιχη απόδειξη. Το δελτίο παραγγελίας έχει, μάλιστα, ειδική σήμανση έτσι ώστε να «κουμπώνει» με την αντίστοιχη απόδειξη. Αυτό δεν ισχύει, όμως, στις επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν με take away και delivery, καθώς όταν θεσμοθετήθηκαν οι σχετικοί κανόνες κρίθηκε ότι και το διοικητικό βάρος ήταν μεγάλο και οι τεχνικές/χρηματικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις ήταν σημαντικές. Προφανώς αυτό δεν ισχύει, πλέον, με τη διείσδυση των μεγάλων πλατφορμών παραγγελιοληψίας και γι’ αυτό αναμένεται επανεξέταση αυτών των κανόνων, έτσι ώστε να καλύψουν και το δίκτυο εστίασης με delivery.

Μέχρι να γίνει αυτό, οι ελεγκτικές υπηρεσίες αναμένεται να ξεκινήσουν ελέγχους -στοχευμένους και δειγματοληπτικούς- και σε άλλες αλυσίδες εστίασης, οι οποίες έχουν αντίστοιχα «πακέτα» προσφορών τύπου «1+1», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν μιμηθεί και άλλοι την «πατέντα» της Pizza Fan.