Αναταραχή στις αγορές ενέργειας λόγω των απειλών Τραμπ: Ανεβαίνουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη και πετρέλαιο - iefimerida.gr

Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ενώ ισχυρές πιέσεις καταγράφονται και στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου ενισχύθηκαν έως και 3,1%, με τις συνολικές αυξήσεις να ξεπερνούν το 55% από την έναρξη της κρίσης. Η τιμή στα ολλανδικά futures διαμορφώθηκε κοντά στα 50,8 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, το πετρέλαιο καταγράφει έντονη άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI να κινείται ακόμη υψηλότερα, εντείνοντας τους φόβους για παγκόσμιο οικονομικό σοκ.

Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν και απειλές για πλήγματα

Καταλύτης των εξελίξεων αποτελεί το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου προς την Τεχεράνη, με βασικό αίτημα την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο Tραμπ έχει προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν σε πλήγματα κατά κρίσιμων υποδομών του Ιράν, περιλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων. Από την πλευρά του, το Ιράν έχει απορρίψει τους όρους και απειλεί με αντίποινα στον Περσικό Κόλπο.

Στενά του Ορμούζ: Το «κλειδί» της παγκόσμιας ενέργειας

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης.

Ο περιορισμός της ναυσιπλοΐας έχει ήδη μειώσει δραστικά τη ροή LNG, με αποτέλεσμα περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς να παραμένει εκτός αγοράς. Αυτό εντείνει τον ανταγωνισμό για φορτία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και ωθεί τις τιμές υψηλότερα.

Προειδοποίηση ΔΥΕ για «πρωτοφανή ενεργειακή κρίση»

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι η τρέχουσα κρίση μπορεί να αποδειχθεί σοβαρότερη από εκείνες του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί.

Όπως τόνισε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο κόσμος δεν έχει ξαναζήσει διαταραχή ενεργειακού εφοδιασμού τέτοιου μεγέθους, με τις επιπτώσεις να αναμένεται να πλήξουν ιδιαίτερα την Ευρώπη αλλά και χώρες όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ενώ οι αναπτυσσόμενες οικονομίες κινδυνεύουν περισσότερο λόγω αυξήσεων σε τρόφιμα και πληθωρισμό.

Ευάλωτη η Ευρώπη με χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου﻿

Η Ευρώπη εισέρχεται σε αυτή την περίοδο αστάθειας με αποθέματα φυσικού αερίου μόλις στο 28% της χωρητικότητας, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων ενόψει χειμώνα.

Η εξάρτηση από εισαγωγές LNG, μετά τη μείωση των ρωσικών ροών, καθιστά την ήπειρο ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε διαταραχές της παγκόσμιας αγοράς.

Νευρικότητα στις αγορές και φόβοι για παγκόσμιο σοκ

Οι αγορές ενέργειας παραμένουν σε καθεστώς έντονης μεταβλητότητας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το τελεσίγραφο των ΗΠΑ.

Μια παρατεταμένη κρίση ή περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών ενέργειας και τροφίμων, προκαλώντας ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.