Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια ενόψει των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν, αλλά και αύξηση της τιμής του πετρελαίου - iefimerida.gr

Ανοδικά κινούνται την Παρασκευή οι διεθνείς αγορές και οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, αντανακλώντας αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, αν και με συγκρατημένους ρυθμούς, λόγω της συνεχούς ευαισθησίας των αγορών στα Στενά του Ορμούζ.

Η ανακοινωθείσα εκεχειρία αποδεικνύεται εύθραυστη, με την κατάσταση στην περιοχή να παραμένει τεταμένη και τα Στενά του Ορμούζ να είναι περιορισμένα. Διαφωνίες, όπως το θέμα του Λιβάνου, απειλούν την αποκλιμάκωση, ενώ υπήρξαν αμοιβαίες κατηγορίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η αρχική ευφορία των αγορών μετά την εκεχειρία υποχωρεί, καθώς οι επενδυτές αναζητούν σαφείς ενδείξεις. Αναλυτές της J.P. Morgan εκτιμούν ότι, παρά τα θετικά σημάδια, η κατάσταση παραμένει ασταθής και η πλήρης ανάκαμψη της αγοράς πετρελαίου θα απαιτήσει μήνες.

Το βλέμμα των αγορών στρέφεται στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ, οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν την εξέλιξη της κρίσης. Η έκβασή τους θα επηρεάσει καθοριστικά τη ροή πετρελαίου και τη σταθερότητα των διεθνών αγορών, με τη νευρικότητα να παραμένει.

Οι διαπραγματεύσεις θεωρούνται καθοριστικές για το αν θα ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, αντανακλώντας συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,1%, ενώ ο Shanghai Composite στην Κίνα σημείωσε άνοδο 1%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κέρδισε 1,5%, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi ενισχύθηκε κατά 1,8%.

Παράλληλα, θετικό ήταν το κλίμα και σε άλλες αγορές της περιοχής, με την Ινδία και την Κίνα να καταγράφουν επίσης κέρδη, αν και η Αυστραλία κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά.

Το πετρέλαιο σε τροχιά ανόδου με φόντο την αβεβαιότητα

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν επίσης άνοδο, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς, καθώς η αγορά παραμένει ευαίσθητη σε κάθε εξέλιξη γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) ενισχύθηκαν κατά 0,7%, φτάνοντας τα 98,55 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο 0,4% στα 96,30 δολάρια.

Ωστόσο, η μεταβλητότητα παραμένει έντονη. Αργότερα μέσα στην ημέρα, το WTI περιόρισε τα κέρδη του, ενώ το Brent διατήρησε οριακή άνοδο, αντανακλώντας την αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά.

Εύθραυστη εκεχειρία και περιορισμένη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ﻿

Παρά την ανακοίνωση εκεχειρίας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα από τον Ντόναλντ Τραμπ, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη.

Η σύγκρουση, που διανύει ήδη τον δεύτερο μήνα, οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με τη ναυσιπλοΐα να παραμένει σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη. Αν και η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι θα ανοίξει το πέρασμα εφόσον σταματήσουν οι επιθέσεις, ελάχιστα πλοία έχουν μέχρι στιγμής διέλθει.

Παράλληλα, διαφωνίες σχετικά με το αν ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη συμφωνία εκεχειρίας απειλούν να τινάξουν στον αέρα την ήδη εύθραυστη 15ήμερη αποκλιμάκωση.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν «καλύτερα να σταματήσει τώρα» εάν επιβάλλει τέλη διέλευσης σε πετρελαιοφόρα, ενώ από την πλευρά της Τεχεράνης διατυπώθηκαν κατηγορίες ότι οι ΗΠΑ παραβιάζουν τη συμφωνία.

Οι αγορές αναμένουν σαφήνεια

Η αρχική ευφορία των αγορών μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας έχει αρχίσει να υποχωρεί, καθώς οι επενδυτές αναζητούν πιο συγκεκριμένες ενδείξεις για την πορεία της κατάστασης.

Αναλυτές της J.P. Morgan επισημαίνουν σύμφωνα με το CNBC ότι, αν και υπάρχουν θετικά σημάδια, η κατάσταση παραμένει ασταθής: «Αυτή τη στιγμή, η εκεχειρία φαίνεται ότι μπορεί να είναι προσωρινή, αλλά η κατεύθυνση είναι θετική».

Ωστόσο, η τράπεζα εκτιμά ότι ακόμη και σε περίπτωση διατήρησης της εκεχειρίας, θα χρειαστούν έως και τέσσερις μήνες για να επανέλθει πλήρως η παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς «πολλαπλές αβεβαιότητες είναι πιθανό να παραμείνουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα».

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Ισλαμαμπάντ

Το βλέμμα των αγορών στρέφεται πλέον στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν την επόμενη φάση της κρίσης.

Η έκβασή τους θα επηρεάσει όχι μόνο τη ροή του πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, αλλά και τη γενικότερη σταθερότητα των διεθνών αγορών.

Μέχρι τότε, η νευρικότητα και η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνουν, με τους επενδυτές να κινούνται προσεκτικά σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεωπολιτικούς κινδύνους.