Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές μετά τα περί παράτασης της εκεχειρίας του Τραμπ - iefimerida.gr

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση Τραμπ περί παράτασης μέχρι νεωτέρας της κατάπαυσης πυρός.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 617,66 μονάδες, στις 10:11 ώρα Ελλάδας.

Τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια επίσης κινούνταν ανοδικά, με τον γερμανικό δείκτη DAX και τον γαλλικό CAC να ενισχύονται κατά 0,4% και 0,2%, αντίστοιχα.

