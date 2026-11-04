«Ανάσα» το σταθερό επιτόκιο 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους δανειολήπτες του εξωδικαστικού -Όλες οι αλλαγές που φέρνει η τροπολογία Πιερρακάκη - iefimerida.gr

Με σταθερές δόσεις μέχρι την εξόφληση της οφειλής για ευάλωτους και επιλέξιμους δανειολήπτες (την μεσαία τάξη) το υπουργείο Οικονομικών βάζει τέλος στην αβεβαιότητα των κυμαινόμενων επιτοκίων για χιλιάδες πολίτες που επιλέγουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Παράλληλα, αυστηροποιείται το πλαίσιο εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης (servicers) με τον δεκαπλασιασμό του ανώτατου προστίμου – δηλαδή από τις 500.000 στα 5 εκατ. ευρώ, για σοβαρές παραβάσεις.

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Οι αλλαγές που καθιερώνει η τροπολογία για δανειολήπτες και servicers

Ειδικότερα, με τη νέα ρύθμιση που ενσωματώνεται στο σχέδιο νόμου του για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers, καθιερώνεται σταθερό επιτόκιο 3% μέχρι την πλήρη αποπληρωμή της οφειλής (δανείου) για τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο προβλέψιμες μηνιαίες δόσεις και οικονομικό όφελος που μπορεί να φτάσει τις 28.600 ευρώ για δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής τα 20 έτη.

Η παρέμβαση αφορά ευάλωτους και επιλέξιμους δανειολήπτες, ανεξάρτητα από το εάν οι οφειλές τους συνοδεύονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι για τους συγκεκριμένους δανειολήπτες η πρόταση ρύθμισης του εξωδικαστικού – όπως προκύπτει από τον αλγόριθμο – είναι υποχρεωτική για τους πιστωτές ενώ ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει.

Πιερρακάκης: Πρέπει να βρεις τη σωστή τομή για να μπορεί να λειτουργήσει συνολικά το οικονομικό σύστημα

«Πρέπει να βρεις τη σωστή τομή για να μπορεί να λειτουργήσει συνολικά το οικονομικό σύστημα και η ελληνική οικονομία, για να λειτουργεί η τραπεζική πίστη, να μειώνεις τα κόκκινα δάνεια και να δίνεις το χέρι. Αλλά να το κάνεις πρακτικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στην παρέμβαση του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου

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Σημείωσε εξάλλου ρύθμιση του σταθερού επιτοκίου δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, αλλά καλύπτει και τμήμα της μεσαίας τάξης. Ετσι, μια οικογένεια με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 42.000 ευρώ μπορεί να υπαχθεί, εφόσον πληροί και τα προβλεπόμενα περιουσιακά κριτήρια.

Αναλυτικά τι φέρνει η νέα διάταξη

Πιο αναλυτικά, με την νέα διάταξη καταργείται η μετάβαση, μετά την πρώτη τριετία, σε κυμαινόμενο επιτόκιο και η εφαρμογή σταθερού επιτοκίου 3% καθίσταται υποχρεωτικός όρος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και θα εφαρμόζεται σε καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026. Στόχος είναι να μην «χαλάσουν» οι ρυθμίσεις λόγω μελλοντικών αυξήσεων των επιτοκίων, ενισχύοντας τη δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Με το υφιστάμενο καθεστώς, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3% για οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις και στο 4% για οφειλές χωρίς εξασφαλίσεις, μόνο για τα τρία πρώτα χρόνια. Στη συνέχεια συνδέεται με το Euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 2,5 ή 3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Με βάση Euribor που κινείται στη ζώνη του 2,67%, (30/10/2026) το επιτόκιο μετά την τριετία θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο 5,17% για ενυπόθηκα δάνεια και στο 5,67% για οφειλές χωρίς εξασφαλίσεις, αυξάνοντας αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση.

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Με τη νέα διάταξη, το 3% παραμένει αμετάβλητο έως την εξόφληση – και όχι μόνο για την πρώτη τριετία, μειώνεται ουσιαστικά το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης των οφειλών.

Ενδεικτικά, για οφειλή 100.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 20 χρόνια, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 554,60 ευρώ.

Αν το δάνειο είναι ενυπόθηκο η μηνιαία δόση μετά την τριετία διαμορφώνεται στα 653,5 ευρώ. Με σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης – δηλαδή για 20 χρόνια - δόση παραμένει σταθερή στα 554,60 ευρώ και το συνολικό όφελος υπολογίζεται σε 20.200 ευρώ.

Μεγαλύτερη ελάφρυνση θα έχουν οι οφειλέτες με δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Με το προηγούμενο καθεστώς και επιτόκιο 4% για τα πρώτα τρία χρόνια η αρχική μηνιαία δόση ανερχόταν σε 605,98 ευρώ και στη συνέχεια θα μπορούσε να φτάσει τα 685,56 ευρώ. Η διαφορά στο συνολικό κόστος εξυπηρέτησης υπολογίζεται σε περίπου 28.600 ευρώ στην εικοσαετία.

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Πρόστιμα φωτιά ως 5 εκατομμύρια ευρώ

Οι «βαριές» παραβάσεις του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου από τους servicers μπορεί να επιφέρουν πρόστιμα ως 5 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται σημαντικά ε επαχθέστερη για τους servicers την παραβίαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο, καθώς το μέγιστο πρόστιμο δεκαπλασιάζεται (είχε οριστεί στις 500.000 ευρώ)

Επίσης, προβλέπονται πρόστιμα 50.000 -500.000 ευρώ από που επιβάλλονται ανά δανειολήπτη από την Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σε περιπτώσεις που διενεργηθούν ενέργειες είσπραξης σε συνεπή δανειολήπτη ή δανειολήπτη που δεν καταβάλλει κάποιες δόσεις εξαιτίας της μη χορήγησης από τον πιστωτή ή τον διαχειριστή πιστώσεων των αναγκαίων στοιχείων.

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην παρέμβαση του στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων υπερασπίστηκε τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό – η αντιπολίτευση τον χαρακτήρισε αποτυχημένο- κάνοντας έναν απολογισμό των πέντε ετών λειτουργίας του και παράλληλα αναφέρθηκε στις βελτιώσεις που έχουν γίνει ώστε να επιταχυνθεί η μείωση του «κόκκινου» ιδιωτικού χρέους.

Όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης μέσω του μηχανισμού έχουν ολοκληρωθεί 70.000 επιτυχείς ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 21,21 δισ. ευρώ. Από αυτές οι 8.172 αφορούν ευάλωτους, 569 άτομα με αναπηρία ενώ περισσότερα από 600 άτομα έσωσαν το σπίτι τους.

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Σύμφωνα με έκθεση προόδου (στοιχεία Σεπτέμβριος 2026 ) Οι διαγραφές οφειλών αγγίζουν τα 7 δισ. ευρώ. Το μέσο «κούρεμα» για οφειλές προς το δημόσιο ήταν 13,45% και 29% προς τους χρηματοδοτικούς φορείς (servicers και τράπεζες). Μάλιστα το 48,3% των ρυθμίσεων προς χρηματοδοτικούς φορείς (βάσει οφειλών) έλαβε κούρεμα άνω του 30%.

Η μέση διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται στα 15 χρόνια για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς – στα στεγαστικά δάνεια φτάνει τα 25 χρόνια αναδεικνύοντας της σημασία του σταθερού επιτοκίου – και τα 16 χρόνια για οφειλές προς το Δημόσιο.

«Ως γενική εικόνα για το ιδιωτικό χρέος, από το 2018, ο δείκτης ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνολικού ιδιωτικού χρέους έχει παρουσιάσει σημαντική μείωση άνω των 14 ποσοστιαίων μονάδων, κλείνοντας στο 56,7% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 από 70,8%. Δείχνοντας έτσι και την αποκατάσταση σε ό,τι αφορά την εύρυθμη εξυπηρέτηση των οφειλών.» υπογράμμισε ο Κ. Πιερρακάκης.