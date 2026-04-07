«Ανάπλαση» -Το ολοκληρωμένο σχέδιο που επαναπροσδιορίζει την αστική ζωή στην Ελλάδα και ενισχύει τη βιωσιμότητα - iefimerida.gr

Το αστικό τοπίο αλλάζει, είναι γεγονός, και οι σύγχρονες πόλεις έρχονται αντιμέτωπες με σύνθετες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις.

Η «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» αναδεικνύεται σε στρατηγικό φορέα υλοποίησης ενός νέου μοντέλου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η εταιρεία δρα με συνέπεια και όραμα, συντονίζοντας τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων που επηρεάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα. Η φιλοσοφία της βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση του δημόσιου χώρου, ο οποίος αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό που συνδέει την ιστορία με τη σύγχρονη ζωή, τον πολιτισμό με την ανάπτυξη και τον άνθρωπο με το περιβάλλον του. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνεργάζεται στενά με πανεπιστημιακά ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς, όπως το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το ΚΕΘΕΑ και η ΑΜΚΕ «Μαρία Κάλλας», καθώς και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Δήμο Αθηναίων.

﻿Τα έργα που ξεχωρίζουν



Ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα είναι η ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, μια παρέμβαση που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει έναν ιστορικό άξονα της πρωτεύουσας σε έναν ανοιχτό, προσβάσιμο και λειτουργικό δημόσιο χώρο. Μέσα από τη σύνδεση του Ολυμπιείου με το Ζάππειο και τον Εθνικό Κήπο, δημιουργείται ένας ενιαίος πολιτιστικός και περιβαλλοντικός διάδρομος, που ολοκληρώνει τον αρχαιολογικό περίπατο από τον Κεραμεικό έως το Παναθηναϊκό Στάδιο, αναδεικνύοντας τη μοναδική ταυτότητα της Αθήνας.

Στον τομέα του πολιτισμού, η αναβάθμιση της όψης και των χώρων υποδοχής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης αποτελεί μια παρέμβαση υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του κτιρίου, το έργο ενισχύει την εξωστρέφεια του μουσείου και βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία των επισκεπτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερο συμβολισμό φέρει και το έργο αποκατάστασης του κτιρίου που στεγάζει την Ακαδημία Λυρικής Τέχνης «Maria Callas». Πρόκειται για ένα ακίνητο με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό φορτίο, καθώς υπήρξε κατοικία της Μαρίας Κάλλας και ταυτόχρονα σημαντικό δείγμα της αρχιτεκτονικής περιόδου του Μεσοπολέμου. Η αποκατάστασή του δεν αποτελεί μόνο τεχνικό έργο, αλλά πράξη διατήρησης της πολιτιστικής μνήμης.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε έργα με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Η αναβάθμιση των υποδομών του ΚΕΘΕΑ συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών φιλοξενίας και υποστήριξης των ωφελούμενων, ενισχύοντας το έργο ενός οργανισμού με καθοριστική σημασία για την κοινωνική συνοχή. Την ίδια στιγμή, μέσω του προγράμματος Athens_Wave, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού LIFE, προωθείται η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και σχολικών κτιρίων, ενισχύοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της πόλης. Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως η πλήρης ανακατασκευή της φοιτητικής εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Το έργο αυτό δημιουργεί σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης για δεκάδες φοιτητές, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητά τους και ενισχύοντας τη φοιτητική κοινότητα. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί και το εμβληματικό έργο της «Ενοποίησης και Ανάδειξης Μνημείων της Θεσσαλονίκης», μία κοινή πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε., με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, συνεκτικού και προσβάσιμου πλέγματος μνημείων, που θα αναδεικνύει τη μοναδική ιστορική διαστρωμάτωση της πόλης. Η ολοκλήρωση παράδοσης των μελετών, θα γίνει στις 17 Απριλίου, οπότε και θα κριθεί το τελικό αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.

Την ίδια ώρα, η «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» επαναπροσδιορίζει τη σημασία του ελεύθερου δημόσιου χώρου μέσα από παρεμβάσεις σε πάρκα και παιδικές χαρές, όπως στον Λόφο Στρέφη και σε άλλα κομβικά σημεία της Αθήνας. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν περιορίζονται σε αισθητικές βελτιώσεις, αλλά ενσωματώνουν σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, λειτουργικότητας και βιωσιμότητας, δημιουργώντας χώρους που ανήκουν πραγματικά στους πολίτες. Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της εταιρείας στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου, μέσω εκτεταμένων δράσεων φύτευσης δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή κλιματικής κρίσης, όπου η ανάγκη για βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στο πρόγραμμα «Πρόσοψη», το οποίο αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα άμεσης παρέμβασης στον αστικό ιστό. Μέσα από την ανακαίνιση εκατοντάδων κτιρίων, το πρόγραμμα όχι μόνο αναβάθμισε αισθητικά την πόλη, αλλά συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην αύξηση της αξίας των ακινήτων, κινητοποιώντας ταυτόχρονα την ιδιωτική πρωτοβουλία. Στο επίκεντρο όλων αυτών των δράσεων βρίσκεται ένα διοικητικό σχήμα με ξεκάθαρο προσανατολισμό και στρατηγική συνέπεια. Υπό την προεδρία της Σουλτάνας Σπυροπούλου και τη διοίκηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Πολυχρόνη Ακριτίδη, η εταιρεία αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών της για να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο αλλά απολύτως ρεαλιστικό όραμα.

Η «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» δεν περιορίζεται στην εκτέλεση έργων υποδομής. Λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής, επαναφέροντας στο προσκήνιο την αξία του δημόσιου χώρου ως βασικού πυλώνα κοινωνικής ζωής. Μέσα από τις παρεμβάσεις της, διαμορφώνει ένα νέο αφήγημα για τις ελληνικές πόλεις, οι οποίες γίνονται πιο ανθρώπινες, πιο λειτουργικές, πιο βιώσιμες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα, προετοιμάζοντας με συνέπεια την επόμενη μέρα.