Ανάκαμψη στη Wall Street: Το χρηματιστήριο ελπίζει σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - iefimerida.gr

Οι αμερικανικές αγορές σημείωσαν ανάκαμψη τη Δευτέρα, με τους επενδυτές να αναπροσαρμόζουν τις προσδοκίες τους γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,02% και έκλεισε στις 6.886,24 μονάδες, καλύπτοντας πλήρως τις απώλειες που είχαν καταγραφεί νωρίτερα λόγω του πολέμου, μεταδίδει το CNBC. Παράλληλα, ο Nasdaq Composite κατέγραψε άνοδο 1,23% στις 23.183,74 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average πρόσθεσε 301,68 μονάδες (+0,63%), κλείνοντας στις 48.218,25.

Θετικά τα δείγματα στην Wall Street

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι αγορές αρχικά υποχώρησαν λόγω ανησυχιών για την κλιμάκωση της σύγκρουσης και το ενδεχόμενο παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, το κλίμα αντιστράφηκε μετά από δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχουν ενδείξεις διάθεσης της άλλης πλευράς για συμφωνία.

Σημαντική ώθηση στον τεχνολογικό κλάδο έδωσαν εταιρείες όπως η Oracle, η οποία σημείωσε άλμα σχεδόν 13%, καθώς και η Palantir Technologies, με κέρδη άνω του 3%. Οι επιδόσεις αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος.

Στον ενεργειακό τομέα, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά, με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ ενισχύει τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με διπλωματικές προσπάθειες από μεσολαβητές όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία να συνεχίζονται. Την ίδια στιγμή, η BlackRock εκτιμά ότι ο περιορισμένος μακροοικονομικός αντίκτυπος της κρίσης και τα ισχυρά εταιρικά κέρδη μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω άνοδο των μετοχών.