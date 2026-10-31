Ανάκαμψη εξαγωγών μετά από τριετή πτώση -Ποια προϊόντα δίνουν ώθηση - iefimerida.gr

Σε τροχιά ανάκαμψης εισήλθαν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2026, επιχειρώντας να ανακτήσουν το έδαφος που χάθηκε κατά την προηγούμενη τριετία.

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου δείχνουν ότι η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 27,64 δισ. ευρώ, έναντι 25,37 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 8,9%. Η επίδοση αυτή συνιστά σαφή διαφοροποίηση από την εικόνα των προηγούμενων ετών, όταν οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραφαν διαδοχικές απώλειες .



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Πιο αναλυτικά το 2025 η συνολική αξία των εξαγωγών είχε περιοριστεί στα 48,67 δισ. ευρώ, από 50 δισ. ευρώ το 2024 και 51,02 δισ. ευρώ το 2023. Η πτωτική πορεία είχε ξεκινήσει μετά το ρεκόρ των 55,76 δισ. ευρώ το 2022, χρονιά κατά την οποία οι διεθνείς τιμές της ενέργειας είχαν ενισχύσει σημαντικά την ονομαστική αξία των ελληνικών εξαγωγών.

Η εικόνα του 2026 δείχνει, πάντως, ότι η βελτίωση δεν περιορίζεται σε μία μεμονωμένη περίοδο. Στο πρώτο τρίμηνο οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο η άνοδος επιταχύνθηκε στο 26,1%. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε θετικό αποτέλεσμα για το σύνολο του εξαμήνου, με τις εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρούν θετική συμβολή, αλλά και τις αποστολές προς τρίτες χώρες να ενισχύονται.

Ειδικότερα από την επεξεργασία των στοιχείων για τις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων προκύπτει μία σταδιακή μετατόπιση του εξαγωγικού μείγματος. Τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός αποτελούν μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες της τελευταίας δεκαετίας.

Το 2025 οι εξαγωγές τους ανήλθαν σε 10,56 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,3% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 9,66 δισ. ευρώ. Πρόκειται για επίδοση που αποτυπώνει τη διεύρυνση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων διατροφής στις διεθνείς αγορές, αλλά και τη σταθερότερη πορεία τους σε σχέση με άλλες κατηγορίες.

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Σημαντική είναι και η συμβολή των βιομηχανικών αγαθών. Η αξία των εξαγωγών τους έφθασε τα 22,46 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στο εσωτερικό της κατηγορίας, τα χημικά προϊόντα κατέγραψαν εξαγωγές 6,32 δισ. ευρώ, με άνοδο 4%, ενώ τα λοιπά βιομηχανικά αγαθά ανήλθαν σε 11,38 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,4%. Αντίθετα, τα μηχανήματα και το υλικό μεταφορών υποχώρησαν κατά 3,8%, στα 4,76 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη πίεση εξακολουθεί να προέρχεται από τα ενεργειακά προϊόντα. Οι εξαγωγές τους περιορίστηκαν το 2025 στα 12,71 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 14,8% σε σύγκριση με το 2024. Η υποχώρηση αυτή εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τη μείωση του συνολικού εξαγωγικού μεγέθους, καθώς η αξία των ενεργειακών εξαγωγών είχε ενισχυθεί θεαματικά το 2022, φθάνοντας τα 21 δισ. ευρώ, για να ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση τα επόμενα χρόνια.

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Η γεωγραφική κατανομή των εξαγωγών δείχνει ότι η Ιταλία παραμένει ο σημαντικότερος εμπορικός προορισμός των ελληνικών προϊόντων. Το 2025 απορρόφησε εξαγωγές αξίας περίπου 4,46 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 9,2% του συνόλου. Ακολουθούν η Γερμανία με 3,8 δισ. ευρώ και μερίδιο 7,8%, η Κύπρος με 3,31 δισ. ευρώ και 6,8% και η Βουλγαρία με 3,16 δισ. ευρώ και 6,5%. Σημαντική θέση κατέχουν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, με εξαγωγές περίπου 2,4 δισ. ευρώ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, με 1,94 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι σχεδόν οι μισές ελληνικές εξαγωγές κατευθύνονται στις δέκα σημαντικότερες αγορές, ενώ το υπόλοιπο διαχέεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο χωρών. Η παρουσία σε διαφορετικές αγορές περιορίζει την εξάρτηση από συγκεκριμένους εμπορικούς προορισμούς, χωρίς ωστόσο να αναιρεί την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης.

Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς το 2026 αποτελεί ενθαρρυντική ένδειξη, δεν σημαίνει όμως ότι έχει ήδη καλυφθεί η απόσταση από το επίπεδο του 2022. Η διατήρηση της δυναμικής τους επόμενους μήνες θα κρίνει εάν η φετινή άνοδος σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου ή μια πρόσκαιρη βελτίωση.