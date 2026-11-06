Ανακαίνιση σπιτιού στην Αθήνα: Πόσο μπορεί να κοστίσει, η εκτόξευση ως τις 130.000 ευρώ -Πόσο ανεβαίνει η αξία των παλαιών διαμερισμάτων - iefimerida.gr

Από 30.000 ευρώ για ένα περιορισμένο «λίφτινγκ» έως και περισσότερα από 130.000 ευρώ για μια ανακαίνιση υψηλών προδιαγραφών μπορεί να χρειαστεί ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος 100 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. Με τις τιμές των κατοικιών να παραμένουν υψηλές και τα νεόδμητα ακίνητα να απευθύνονται σε ολοένα πιο περιορισμένο αγοραστικό κοινό, η ανακαίνιση παλαιών διαμερισμάτων αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες τάσεις της κτηματαγοράς.

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Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο πόσο κοστίζει η αναβάθμιση μιας κατοικίας, αλλά και κατά πόσο τα χρήματα που θα επενδυθούν μπορούν να επιστρέψουν στον ιδιοκτήτη μέσα από υψηλότερη τιμή πώλησης ή καλύτερο μίσθωμα.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική στο κέντρο της Αθήνας, όπου μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος προέρχεται από τις δεκαετίες του 1950, του 1960 και του 1970. Διαμερίσματα με παλαιές ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ξεπερασμένες διαρρυθμίσεις και χαμηλή ενεργειακή απόδοση συνυπάρχουν με κατοικίες που έχουν ανακαινιστεί πλήρως και διατίθενται στην αγορά σε σημαντικά υψηλότερες τιμές.

Σε περιοχές όπως το Κολωνάκι, το Παγκράτι, το Κουκάκι και η Κυψέλη, η διαφορά ανάμεσα σε ένα διαμέρισμα που χρειάζεται εκτεταμένες εργασίες και σε ένα αντίστοιχο πλήρως ανακαινισμένο μπορεί να είναι σημαντική. Δεν είναι, άλλωστε, λίγες οι περιπτώσεις παλαιών κατοικιών που διαθέτουν χαρακτηριστικά δυσεύρετα στις σύγχρονες κατασκευές, όπως ψηλοτάβανα δωμάτια, ξύλινα πατώματα, μαρμάρινες επενδύσεις και μεγάλους χώρους υποδοχής.

Σύμφωνα με ανάλυση της Engel & Völkers Greece, η ανακαίνιση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια αισθητική παρέμβαση, αλλά ως επένδυση που προϋποθέτει σωστή αποτίμηση του ακινήτου, τεχνικό έλεγχο και προσεκτικό προϋπολογισμό. Η θέση, η παλαιότητα, η κατάσταση του κτιρίου και η ποιότητα των εργασιών είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τόσο το κόστος όσο και τη μελλοντική εμπορική αξία.

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Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο

Με βάση τις ενδεικτικές εκτιμήσεις της αγοράς για το 2026 που παραθέτει η Engel & Völkers, το κόστος ανακαίνισης στην Αθήνα ξεκινά από τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και μπορεί να ξεπεράσει τα 1.300 ευρώ, ανάλογα με το εύρος των παρεμβάσεων.

Στην οικονομικότερη κατηγορία βρίσκεται η μερική ανακαίνιση, με κόστος από 300 έως 500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Περιλαμβάνει κυρίως ελαιοχρωματισμούς, επισκευές ή αντικατάσταση δαπέδων, περιορισμένες αλλαγές σε κουζίνα και μπάνιο και εργασίες αισθητικής ανανέωσης. Για ένα διαμέρισμα 60 τ.μ. ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 18.000 έως 30.000 ευρώ, για ένα ακίνητο 80 τ.μ. από 24.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ για μια κατοικία 100 τ.μ. απαιτούνται από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

Σημαντικά μεγαλύτερη είναι η δαπάνη όταν πρόκειται για πλήρη ανακαίνιση, με κόστος από 700 έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες επεκτείνονται στην αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, στην ανακατασκευή κουζίνας και μπάνιου, στην ανανέωση των δαπέδων και, όπου είναι εφικτό, στην αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθμισης. Ένα διαμέρισμα 60 τ.μ. απαιτεί επένδυση 42.000 έως 60.000 ευρώ, ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. από 56.000 έως 80.000 ευρώ και ένα μεγαλύτερο ακίνητο 100 τ.μ. από 70.000 έως 100.000 ευρώ.

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι ανακαινίσεις υψηλών προδιαγραφών, με τιμές από 1.000 έως και πάνω από 1.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πρόκειται για παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν πολυτελή υλικά, ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και συστήματα έξυπνης κατοικίας. Έτσι, το κόστος για 60 τ.μ. ξεκινά από 60.000 ευρώ και μπορεί να υπερβεί τις 78.000 ευρώ, για 80 τ.μ. κινείται από 80.000 έως και πάνω από 104.000 ευρώ, ενώ για 100 τ.μ. μπορεί να ξεπεράσει τις 130.000 ευρώ.

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Οι συγκεκριμένες τιμές αποτελούν ενδεικτικά εύρη και όχι δεσμευτικές προσφορές. Η τελική δαπάνη μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά, ανάλογα με την κατάσταση του ακινήτου, τα υλικά, την πολυπλοκότητα των εργασιών και τις πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις.

Τι σημαίνουν τα ποσά στην πράξη για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση ενός παλαιού διαμερίσματος 80 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1970 και δεν έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Εάν ο ιδιοκτήτης περιοριστεί σε βαψίματα, ανανέωση δαπέδων και μικρές παρεμβάσεις σε κουζίνα και μπάνιο, η δαπάνη μπορεί να κινηθεί μεταξύ 24.000 και 40.000 ευρώ. Αν, όμως, απαιτείται αντικατάσταση σωληνώσεων, ηλεκτρολογικού δικτύου, κουφωμάτων και πλήρης ανακατασκευή των βασικών χώρων, το κόστος μπορεί να φτάσει τις 56.000 έως 80.000 ευρώ.

Εάν επιλεγεί μια ανακαίνιση υψηλών προδιαγραφών, με ακριβότερα υλικά και εξατομικευμένες κατασκευές, ο προϋπολογισμός μπορεί να ξεπεράσει τις 104.000 ευρώ.

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Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά ανάμεσα σε μια απλή αισθητική ανανέωση και σε μια ριζική ανακατασκευή μπορεί να φτάσει αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ακόμη και για το ίδιο ακίνητο.

Στον σχεδιασμό πρέπει να συνυπολογίζονται και δαπάνες που ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στην αρχική προσφορά, όπως αμοιβές μηχανικών, απαιτούμενες εγκρίσεις, απομάκρυνση μπαζών, ειδικές εργασίες αποκατάστασης και ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερα στα παλαιά ακίνητα, είναι σκόπιμο να προβλέπεται οικονομικό αποθεματικό για απρόβλεπτες εργασίες.

Οι κρυφές παγίδες των παλαιών πολυκατοικιών

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις ανακαινίσεις δεν είναι πάντοτε αυτό που φαίνεται κατά την πρώτη επίσκεψη στο ακίνητο. Πίσω από παλαιές επενδύσεις, δάπεδα και επιχρίσματα μπορεί να υπάρχουν φθαρμένες σωληνώσεις, ανεπαρκείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή προβλήματα υγρασίας, τα οποία αποκαλύπτονται μόνο όταν ξεκινήσουν οι εργασίες.

Ιδιαίτερα στις πολυκατοικίες της δεκαετίας του 1960 και του 1970, η αντικατάσταση των παλαιών δικτύων αποτελεί συχνά βασική προϋπόθεση για μια ουσιαστική αναβάθμιση. Αντίστοιχα, η απουσία επαρκούς θερμομόνωσης, τα παλαιωμένα κουφώματα και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης προηγούμενων δεκαετιών μπορούν να αυξάνουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος της κατοικίας.

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Πρόσθετες δυσκολίες δημιουργούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει αποσπασματικά κατά το παρελθόν. Η μετακίνηση μιας κουζίνας ή ενός μπάνιου, για παράδειγμα, μπορεί να απαιτεί αλλαγές στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ η αφαίρεση εσωτερικών τοίχων πρέπει να προηγείται από έλεγχο της κατασκευής και των στατικών περιορισμών.

Η κατάσταση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας είναι επίσης κρίσιμη. Ένα πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα μπορεί να βρίσκεται σε κτίριο με παλαιό ανελκυστήρα, φθαρμένη πρόσοψη ή ανάγκη σημαντικών εργασιών συντήρησης. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τόσο την καθημερινή χρήση όσο και την εμπορική του ελκυστικότητα.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα ακίνητα σε διατηρητέα κτίρια ή σε περιοχές με ειδικούς πολεοδομικούς περιορισμούς. Στις περιπτώσεις αυτές, η αποκατάσταση αυθεντικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, η επιλογή συμβατών υλικών και οι πρόσθετες εγκρίσεις μπορούν να αυξήσουν το κόστος και να παρατείνουν τον χρόνο ολοκλήρωσης.

Ποιες εργασίες μπορούν να ανεβάσουν περισσότερο την εμπορική αξία

Η σχέση ανάμεσα στο κόστος ανακαίνισης και στην αύξηση της αξίας δεν είναι ίδια για όλες τις παρεμβάσεις. Μια ακριβή επένδυση σε διακοσμητικά στοιχεία δεν έχει απαραίτητα την ίδια εμπορική απόδοση με την αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων ή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

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Σύμφωνα με την προσέγγιση της Engel & Völkers, ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των χαρακτηριστικών που προσδίδουν ταυτότητα στο ακίνητο, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του.

Στην κορυφή των παρεμβάσεων που επηρεάζουν την ελκυστικότητα μιας κατοικίας βρίσκεται η αναβάθμιση της κουζίνας και του μπάνιου. Πρόκειται για χώρους που εξετάζουν προσεκτικά οι υποψήφιοι αγοραστές, καθώς η ανακατασκευή τους συνεπάγεται σημαντικό κόστος και αναστάτωση.

Αντίστοιχα, η ενεργειακή αναβάθμιση αποκτά αυξανόμενη βαρύτητα. Η τοποθέτηση σύγχρονων κουφωμάτων, η βελτίωση της θερμομόνωσης και η εγκατάσταση αποδοτικότερων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης μπορούν να μειώσουν τις ενεργειακές ανάγκες και να καταστήσουν την κατοικία περισσότερο ανταγωνιστική.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η λειτουργικότητα των εσωτερικών χώρων. Πολλά παλαιά διαμερίσματα διαθέτουν μεγάλους διαδρόμους, ανεξάρτητες τραπεζαρίες και μικρές κλειστές κουζίνες. Η αναδιαμόρφωση της κάτοψης, όπου επιτρέπεται τεχνικά, μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερους ενιαίους χώρους, καλύτερο φυσικό φωτισμό και πιο πρακτική καθημερινή χρήση.

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Ωστόσο, η πλήρης αλλοίωση του αρχικού χαρακτήρα δεν είναι πάντοτε η καλύτερη λύση. Στις μεσοπολεμικές πολυκατοικίες του Κολωνακίου, για παράδειγμα, τα αυθεντικά ξύλινα πατώματα, οι μαρμάρινες λεπτομέρειες και τα διακοσμητικά στοιχεία αποτελούν χαρακτηριστικά που μπορούν να ενισχύσουν τη διαφοροποίηση του ακινήτου στην αγορά.

Πόσο πρέπει να κοστίζει η αγορά για να συμφέρει η ανακαίνιση

Το σημαντικότερο ερώτημα για έναν επενδυτή είναι εάν η συνολική δαπάνη αγοράς και ανακαίνισης αφήνει περιθώριο υπεραξίας.

Για παράδειγμα, εάν ένα παλαιό διαμέρισμα 80 τ.μ. αγοραστεί έναντι 200.000 ευρώ και απαιτεί πλήρη ανακαίνιση με κόστος 64.000 ευρώ, η συνολική αρχική επένδυση ανέρχεται στα 264.000 ευρώ, πριν από φόρους, συμβολαιογραφικά έξοδα, αμοιβές και άλλες επιβαρύνσεις.

Σε αυτή την περίπτωση, το συνολικό κόστος αντιστοιχεί σε 3.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εάν το ίδιο ακίνητο μπορεί, μετά την ανακαίνιση, να πωληθεί προς 4.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, η αξία πώλησης θα διαμορφωνόταν στις 320.000 ευρώ.

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Η διαφορά των 56.000 ευρώ, ωστόσο, δεν αποτελεί καθαρό κέρδος. Από αυτήν πρέπει να αφαιρεθούν οι πρόσθετες δαπάνες απόκτησης, χρηματοδότησης, κατοχής και μεταπώλησης, καθώς και τυχόν υπερβάσεις του προϋπολογισμού.

Το παράδειγμα είναι υποθετικό και αποτυπώνει τη λογική της επενδυτικής αξιολόγησης, όχι πραγματική αποτίμηση συγκεκριμένου ακινήτου. Αναδεικνύει, πάντως, γιατί η αρχική τιμή αγοράς είναι εξίσου σημαντική με το κόστος των εργασιών.

Ακόμη και μια επιτυχημένη ανακαίνιση μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά ασύμφορη εάν το ακίνητο αποκτηθεί σε υπερβολικά υψηλή τιμή. Αντίθετα, ένα διαμέρισμα με καλή τοποθεσία, λειτουργική κάτοψη και περιορισμένες τεχνικές εκκρεμότητες μπορεί να προσφέρει καλύτερες προοπτικές, ακόμη και με πιο συγκρατημένο προϋπολογισμό.

Από το Κολωνάκι έως την Κυψέλη: Γιατί η περιοχή αλλάζει τους υπολογισμούς

Η γεωγραφική θέση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν το περιθώριο απόδοσης μιας ανακαίνισης. Το ίδιο ποσό που δαπανάται για εργασίες σε δύο παρόμοια διαμερίσματα δεν οδηγεί απαραίτητα στην ίδια αύξηση εμπορικής αξίας.

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Στο Κολωνάκι, όπου το αγοραστικό κοινό αναζητά συχνά κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, η διατήρηση αυθεντικών αρχιτεκτονικών στοιχείων και η επιλογή ποιοτικών υλικών μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, το υψηλό κόστος απόκτησης περιορίζει σε αρκετές περιπτώσεις το περιθώριο επενδυτικού κέρδους.

Στο Παγκράτι και στο Κουκάκι, η ζήτηση για λειτουργικές κατοικίες σε περιοχές με εμπορική δραστηριότητα, εστίαση και πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς δημιουργεί ενδιαφέρον για την αναβάθμιση παλαιότερων διαμερισμάτων. Εδώ, η σωστή αξιοποίηση των τετραγωνικών μέτρων και η δημιουργία σύγχρονων χώρων κατοίκησης μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.

Στην Κυψέλη, όπου υπάρχει σημαντικό απόθεμα παλαιών πολυκατοικιών και μεγαλύτερη ποικιλία ακινήτων ως προς την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά τους, η σχέση ανάμεσα στην τιμή αγοράς και στο κόστος ανακαίνισης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ένα ακίνητο με χαμηλότερη τιμή απόκτησης δεν συνιστά αυτομάτως καλύτερη επενδυτική ευκαιρία, εφόσον απαιτεί δυσανάλογα υψηλές τεχνικές παρεμβάσεις.

Σε όλες τις περιπτώσεις, κρίσιμη είναι η σύγκριση με πραγματικά αντίστοιχα ακίνητα της ίδιας περιοχής. Η ζητούμενη τιμή μιας αγγελίας δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την τιμή στην οποία θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ενώ παράγοντες όπως ο όροφος, η θέα, η ύπαρξη ανελκυστήρα και η κατάσταση της πολυκατοικίας μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά την αξία.

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Το όριο της υπεραξίας και το στοίχημα των επενδυτών

Η αυξημένη ζήτηση για κατοικίες έτοιμες προς χρήση έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για ανακαινισμένα διαμερίσματα, ιδιαίτερα από αγοραστές που δεν επιθυμούν να αναλάβουν οι ίδιοι την οργάνωση και το κόστος των εργασιών.

Ωστόσο, η ανακαίνιση δεν εγγυάται αυτομάτως υπεραξία. Ένα διαμέρισμα που αναβαθμίστηκε με κόστος 100.000 ευρώ δεν σημαίνει ότι θα πωληθεί υποχρεωτικά 100.000 ευρώ ακριβότερα από την αρχική του αξία. Η αγορά αξιολογεί το τελικό προϊόν με βάση τη θέση, τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των ανταγωνιστικών ακινήτων, όχι αποκλειστικά με βάση τα χρήματα που δαπανήθηκαν.

Εξίσου σημαντική είναι η διάκριση ανάμεσα στην ανακαίνιση για ιδιοκατοίκηση και στην ανακαίνιση με στόχο τη μεταπώληση. Στην πρώτη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει ακριβότερες λύσεις με γνώμονα τις προσωπικές του ανάγκες και τη μακροχρόνια χρήση. Στη δεύτερη, η επένδυση πρέπει να προσαρμόζεται στο αγοραστικό κοινό και στο επίπεδο τιμών που μπορεί να υποστηρίξει η συγκεκριμένη περιοχή.

Για όσους εξετάζουν την εκμίσθωση, το βασικό κριτήριο είναι κατά πόσο το υψηλότερο μίσθωμα που μπορεί να επιτευχθεί δικαιολογεί τη δαπάνη της ανακαίνισης, λαμβάνοντας υπόψη τη φορολογία, τα έξοδα συντήρησης και τις περιόδους κατά τις οποίες το ακίνητο ενδέχεται να παραμένει κενό.

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Σε μια αγορά όπου οι τιμές των νεόδμητων κατοικιών έχουν αυξηθεί σημαντικά, το παλαιό οικιστικό απόθεμα της Αθήνας εξακολουθεί να προσφέρει δυνατότητες αξιοποίησης. Η ανακαίνιση, όμως, δεν είναι πλέον μια απλή υπόθεση αλλαγής κουζίνας, μπάνιου και δαπέδων. Με προϋπολογισμούς που για ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. μπορούν να ξεπεράσουν τις 100.000 ή ακόμη και τις 130.000 ευρώ, η επιλογή του κατάλληλου ακινήτου και ο έλεγχος του πραγματικού κόστους αποκτούν καθοριστική σημασία.