Άλμα του χρυσού μετά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν: Ράλι στα πολύτιμα μέταλλα - iefimerida.gr

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο χρυσός, φτάνοντας σε υψηλό τριών εβδομάδων, μετά τη συμφωνία για δίμηνη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που μετρίασε τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η αποκλιμάκωση της έντασης προκάλεσε άμεσες επιπτώσεις στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να υποχωρεί σημαντικά και τα χρηματιστήρια σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ να καταγράφουν ισχυρή άνοδο, αντανακλώντας την επενδυτική αισιοδοξία.

Παρά τη θετική αντίδραση, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, τονίζοντας την εύθραυστη φύση της εκεχειρίας. Η πορεία των αγορών συνδέεται άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πληθωριστικές πιέσεις που έχει ήδη προκαλέσει η σύγκρουση.

Το άρθρο εξηγεί γιατί ο χρυσός, παρότι θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, είχε πρόσφατα υποχωρήσει. Η πτώση αποδίδεται στην ανάγκη των επενδυτών να ρευστοποιήσουν θέσεις για να καλύψουν ζημίες που είχαν υποστεί σε άλλες αγορές.

Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, όπως το ασήμι και η πλατίνα. Το κείμενο καταλήγει τονίζοντας την αβεβαιότητα, καθώς οι αγορές αναμένουν τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών τις επόμενες ημέρες.

Μετά την κατάρρευση του τελευταίου διαστήματος η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε έως και πάνω από 3%, προσεγγίζοντας τα 4.850 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή spot κινήθηκε κοντά στα 4.800 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ κατέγραψαν επίσης σημαντικά κέρδη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άνοδος αποδίδεται στην επανεκτίμηση των κινδύνων από τους επενδυτές, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή παύση διάρκειας δύο εβδομάδων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να δοθεί χρόνος για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τον τερματισμό της σύγκρουσης,

Πτώση πετρελαίου και άνοδος χρηματιστηρίων

Η αποκλιμάκωση της έντασης είχε άμεσο αντίκτυπο και στις υπόλοιπες αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το δολάριο κατέγραψε πτώση, ενισχύοντας περαιτέρω τον χρυσό.

Την ίδια ώρα, τα χρηματιστήρια κινήθηκαν ανοδικά, με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να ενισχύονται άνω του 2,5%, ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο σχεδόν 4%. Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν και οι αγορές στην Ασία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του πληθωρισμού και να στηρίξει την παγκόσμια ανάπτυξη.

Ασφαλές καταφύγιο ο χρυσός εν μέσω εύθραυστης ισορροπίας

Παρά την άνοδο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η πορεία του χρυσού παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η εκεχειρία θεωρείται προσωρινή και εύθραυστη, με κρίσιμο παράγοντα τη διατήρηση της ομαλής ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που διανύει την έκτη εβδομάδα, έχει ήδη προκαλέσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις, επηρεάζοντας τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια.

Ο χρυσός, αν και παραδοσιακά λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο, έχει υποχωρήσει περίπου 8%-9% από την έναρξη της κρίσης, καθώς οι επενδυτές αναγκάστηκαν να καλύψουν απώλειες σε άλλες αγορές.

Άνοδος και στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα

Στο ίδιο κλίμα, ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα. Το ασήμι σημείωσε άνοδο έως και σχεδόν 8%, ενώ η πλατίνα και το παλλάδιο ενισχύθηκαν σημαντικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι αγορές αναμένουν ενδείξεις για τη διάρκεια της εκεχειρίας και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, με φόντο τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.