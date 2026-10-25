Πώς θα αλλάξουν τα δημοτικά τέλη με το «Πληρώνω όσο πετάω» - iefimerida.gr

Έως το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί ο οδηγός της ΡΑΑΕΥ που θα δείξει στους δήμους πώς να εφαρμόσουν το «Πληρώνω όσο πετάω» στην πράξη. Το μοντέλο που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της ΕΕΔΣΑ προβλέπει ότι η χρέωση των επιχειρήσεων θα συνδέεται με τα απορρίμματα που παράγουν και τον τρόπο συλλογής τους, με κάδο που αδειάζει συγκεκριμένες φορές, με σακούλα ή με χρήση έξυπνου σημείου απόρριψης.



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Μια οικονομική μελέτη της ΕΠΤΑ για μεγάλο αστικό δήμο υπολόγισε ενδεικτικά περίπου 8 ευρώ για την αποκομιδή κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων 240 λίτρων. Το ποσό αφορά μόνο τη συγκεκριμένη μελέτη και δεν αποτελεί ενιαίο τιμολόγιο. Δείχνει, όμως, πώς μπορεί να μεταφραστεί η ποσότητα των απορριμμάτων σε χρέωση, αν μια επιχείρηση χρειάζεται συχνότερο άδειασμα του κάδου της, αυξάνεται το μεταβλητό μέρος του λογαριασμού της.



Η ΡΑΑΕΥ επεξεργάζεται τον οδηγό εφαρμογής, ενώ το ΥΠΕΝ προετοιμάζει θεσμική παρέμβαση με έμφαση στους μεγάλους παραγωγούς και στον κλάδο HORECA. Ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης θεωρούνται το πρώτο πεδίο εφαρμογής, καθώς παράγουν μεγάλες ποσότητες και μπορούν ευκολότερα να οργανώσουν χωριστά τα απόβλητά τους.



Πρώτα οι μεγάλες επιχειρήσεις



Ο δήμος θα ξεκινά με απογραφή, ποιες επιχειρήσεις παράγουν πολλά απορρίμματα, τι είδους ρεύματα έχουν, πόσο χώρο διαθέτουν για κάδους και πόσο συχνά χρειάζονται αποκομιδή. Ένα ξενοδοχείο, για παράδειγμα, μπορεί να συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες από υπολείμματα τροφίμων και να οργανώσει τη χωριστή συλλογή τους μέσα στην εγκατάστασή του. Ένα κατάστημα σε στενό δρόμο μπορεί να μην έχει χώρο για κάδο και να χρειάζεται διαφορετική λύση.



Μετά την απογραφή, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει ποιες επιχειρήσεις θα ενταχθούν και με ποιο σύστημα. Ο δήμος συγκροτεί ομάδα για να οργανώσει και να παρακολουθεί την εφαρμογή. Στην παρουσίαση της ΕΕΔΣΑ δεν διευκρινίστηκε αν την επιτόπια καταγραφή θα κάνουν δημοτικοί υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες.



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Η υποχρέωση έχει ήδη θεσπιστεί με τον ν. 4819/2021. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, δήμοι άνω των 10.000 κατοίκων οφείλουν να εφαρμόζουν το σύστημα για απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των 100 κλινών. Για επιχειρήσεις μαζικής εστίασης δήμων άνω των 20.000 κατοίκων προβλέπεται επίσης εφαρμογή, εφόσον λειτουργεί μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων. Ο οδηγός της ΡΑΑΕΥ καλείται να δώσει συγκεκριμένα βήματα για να οργανωθούν αυτές οι υποχρεώσεις.



Από τα τετραγωνικά στην πραγματική χρήση



Σήμερα, δύο επιχειρήσεις ίδιας κατηγορίας και παρόμοιας επιφάνειας μπορεί να πληρώνουν αντίστοιχα δημοτικά τέλη, ακόμη κι αν η μία παράγει πολύ περισσότερα απορρίμματα από την άλλη. Με το νέο μοντέλο, ο λογαριασμός θα έχει σταθερό και μεταβλητό μέρος.



Το σταθερό καλύπτει τη βασική υπηρεσία που διαθέτει ο δήμος στην επιχείρηση. Το μεταβλητό συνδέεται με τη χρήση: πόσες φορές αδειάζει ο κάδος, πόσες σακούλες χρησιμοποιεί η επιχείρηση ή όπου υπάρχει ζύγιση πόσα κιλά απορριμμάτων παραδίδει.



Ως αρχική εκτίμηση αναφέρθηκε ότι το σταθερό μέρος θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο 60%-70% των σημερινών τελών. Δεν είναι υποχρεωτικό ποσοστό ούτε κοινή συνταγή για όλους τους δήμους. Κάθε δήμος θα υπολογίζει τις δικές του δαπάνες, θα ορίζει τιμές για κάθε ρεύμα και θα ελέγχει αν τα έσοδα καλύπτουν το κόστος της υπηρεσίας.



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Τα σύμμεικτα όσα απορρίμματα δεν έχουν διαχωριστεί για ανακύκλωση ή για βιολογική επεξεργασία αναμένεται να έχουν την υψηλότερη χρέωση. Τα βιοαπόβλητα μπορεί να χρεώνονται λιγότερο ή και καθόλου στην αρχή, ενώ τα ανακυκλώσιμα να έχουν πολύ μικρή ή μηδενική επιβάρυνση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πάντως, ο δήμος μπορεί να χρεώνει και τα βιοαπόβλητα, ιδίως όταν πρόκειται για επιχείρηση που παράγει μεγάλες ποσότητες.



Η ανταμοιβή για τη χωριστή συλλογή μπορεί να πάρει και τη μορφή έκπτωσης στα δημοτικά τέλη. «Ο δήμος θα τους επιστρέφει δημοτικά τέλη, εφόσον οργανώνονται και κάνουν χωριστή διαλογή», έχει αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ και πρόεδρος του Θεματικού Κλάδου Αποβλήτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης.



Κάδος, σακούλα ή έξυπνο σημείο



Για μια επιχείρηση που διαθέτει χώρο, ο δήμος μπορεί να τοποθετήσει αποκλειστικούς κάδους και να προγραμματίσει τις αποκομιδές. Η χρέωση γίνεται ανά άδειασμα ή, αν υπάρχει ζυγαριά, υπολογίζεται και το βάρος. Έτσι, μια επιχείρηση που χρειάζεται συχνότερη αποκομιδή ή παραδίδει μεγαλύτερη ποσότητα σύμμεικτων μπορεί να πληρώνει περισσότερο στο μεταβλητό σκέλος.



Για ένα μικρό κατάστημα χωρίς χώρο για κάδο, λύση μπορεί να είναι οι σακούλες με ταυτοποίηση. Η επιχείρηση αγοράζει σακούλες συγκεκριμένης χωρητικότητας και πληρώνει ανάλογα με τον αριθμό που χρησιμοποιεί. Η συλλογή οργανώνεται με συγκεκριμένα δρομολόγια ή μέσω σημείων και ραντεβού.



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Σε περιοχές όπου δεν είναι πρακτικό να έχει κάθε επιχείρηση δικό της κάδο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κεντρικοί έξυπνοι κάδοι. Ο χρήστης ταυτοποιείται όταν απορρίπτει τα απορρίμματά του και η χρέωση υπολογίζεται ανά ρίψη προκαθορισμένου όγκου. Η αποκομιδή προγραμματίζεται όταν ο κάδος γεμίζει. Οι λύσεις μπορούν να συνδυαστούν, ώστε ένα ξενοδοχείο να έχει δικούς του κάδους, ενώ ένα μικρό κατάστημα να εξυπηρετείται από σακούλες ή κεντρικό σημείο.



Τα παραδείγματα δείχνουν διαφορετικές χρεώσεις



Στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, όπου το σύστημα εφαρμόζεται από το 2025 σε μεγάλα ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικοί κάδοι με ταυτοποίηση και ζύγιση. Η μεταβλητή χρέωση συνδέεται με τις αποκομιδές και τα κιλά, ενώ η συχνότητα προσαρμόζεται και στην εποχική λειτουργία κάθε επιχείρησης. Για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων προβλέπεται έκπτωση έως 50% επί των τελών.



Στην Πάρμα, για κάδο σύμμεικτων 240 λίτρων αναφέρθηκαν 8,20 ευρώ ανά αποκομιδή. Το τιμολόγιο έχει σταθερό μέρος για μια βασική υπηρεσία και μεταβλητό για κάθε πρόσθετο άδειασμα. Στο ιστορικό κέντρο χρησιμοποιούνται κάδοι με ταυτοποίηση, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν τις αποκομιδές και τις χρεώσεις τους μέσω εφαρμογής.



Στην Αμβέρσα, η χρέωση αφορά τα σύμμεικτα και το ρεύμα PMD πλαστικό, μέταλλο και συσκευασίες ποτών, με το βάρος να συνυπολογίζεται στα σύμμεικτα. Το σύστημα ξεκίνησε με προπληρωμένες σακούλες και αποκλειστικούς κάδους και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε κάδους με ζύγιση και έξυπνα σημεία. Στην παρουσίαση αναφέρθηκε ποσό περίπου 7,2 ευρώ, χωρίς να διευκρινίζεται πλήρως η μονάδα ή η περίοδος χρέωσης.



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Στο Μόναχο, οι επιχειρήσεις πληρώνουν ετησίως για την υπηρεσία που επιλέγουν και ο δήμος αξιολογεί ποια δυναμικότητα συλλογής χρειάζονται. Αναφέρθηκε ενδεικτικά ποσό περίπου 10 ευρώ για κάδο 240 λίτρων, χωρίς να αποσαφηνιστεί η ακριβής βάση της συγκεκριμένης τιμής. Τα ποσά των διαφορετικών πόλεων δεν συγκρίνονται ευθέως, καθώς το καθένα αφορά διαφορετικό σύστημα και τρόπο τιμολόγησης.



Πριν ξεκινήσουν οι χρεώσεις, θα προηγούνται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, προμήθεια εξοπλισμού και ενημέρωση των επιχειρήσεων. Μπορεί να μεσολαβήσει δοκιμαστική περίοδος χωρίς χρέωση, ώστε να διορθωθούν προβλήματα στα δρομολόγια ή στην καταγραφή. Το επόμενο βήμα είναι η κανονική τιμολόγηση, με παρακολούθηση των αποκομιδών και υποστήριξη των επιχειρήσεων.



Για τα νοικοκυριά, η εφαρμογή είναι δυσκολότερη, καθώς απαιτεί να καταγράφεται η συμμετοχή κάθε κατοικίας στη χωριστή συλλογή. Γι’ αυτό η αγορά θεωρεί κρίσιμο το όφελος να φαίνεται στον λογαριασμό. Όπως λέει ο κ. Αραβώσης, «το νοικοκυριό έρχεται σε δεύτερη φάση» και το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν η ανακύκλωση συνοδεύεται από θετική ανταμ

