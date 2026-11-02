Alkyonides Hills: Γιατί πάγωσε η επένδυση για πολυτελείς κατοικίες της LAMDA στην Αίγινα - iefimerida.gr

Στο χαρτοφυλάκιο της LAMDA Development παραμένει η έκταση των 116 στρεμμάτων στην Πέρδικα της Αίγινας, όπου εδώ και χρόνια σχεδιάζεται η ανάπτυξη του Alkyonides Hills, ενός οργανωμένου συγκροτήματος πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών.

Παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για την αξιοποίησή του, είτε μέσω πώλησης του ακινήτου είτε με την ανάπτυξή του από τον ίδιο τον όμιλο, το έργο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής ΓΕΑΚΑΤ, μέσω της οποίας η LAMDA διατηρεί το ακίνητο, με την εκτιμώμενη εύλογη αξία του να ανέρχεται πλέον στα 6,3 εκατ. ευρώ.

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Η επένδυση στην Αίγινα αποτελεί μία από τις εκκρεμότητες του χαρτοφυλακίου ακινήτων της LAMDA Development, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην υλοποίηση της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά την τελευταία συνάντησή του με δημοσιογράφους, ο Οδυσσέας Αθανασίου είχε επισημάνει πως η εταιρεία δεν εξετάζει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, την ανάληψη άλλων έργων, καθώς επικεντρώνεται στην πρόοδο της επένδυσης στο Ελληνικό.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αφορούσε ειδικά το Alkyonides Hills, αποτυπώνει όμως τη γενικότερη στρατηγική του ομίλου, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα σύνθετου επενδυτικού προγράμματος. Υπό αυτό το πρίσμα, το μέλλον της έκτασης στην Αίγινα παραμένει ανοιχτό, χωρίς να έχει ανακοινωθεί νέο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης ή οριστική απόφαση για τον τρόπο αξιοποίησής της.

Το σχέδιο για τις πολυτελείς κατοικίες στην Πέρδικα

Το Alkyonides Hills βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αίγινας, σε απόσταση περίπου πέντε λεπτών από την Πέρδικα. Η έκταση των 116 στρεμμάτων είχε αποτελέσει αντικείμενο σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός οργανωμένου παραθεριστικού συγκροτήματος, το οποίο θα συνδύαζε ιδιωτικές κατοικίες με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις φιλοξενίας και αναψυχής.

Για την επένδυση είχε εκπονηθεί αρχιτεκτονική μελέτη από τον Αλέξανδρο Τομπάζη, η οποία προέβλεπε την ανάπτυξη τριών διαφορετικών τύπων κατοικιών. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε επίσης την ανέγερση ξενώνων, τη δημιουργία εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας, καταστημάτων πρώτης ανάγκης και παιδικής χαράς, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συγκροτήματος παραθεριστικής διαμονής.

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Με βάση τα αρχικά δεδομένα, η προβλεπόμενη κάλυψη ανερχόταν σε 18.000 τ.μ. και η συνολική δόμηση σε 22.000 τ.μ., ενώ περίπου το 85% της έκτασης προβλεπόταν να διαμορφωθεί με χώρους πρασίνου και πεζοδρόμους. Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελούσε και το πολεοδομικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί για την περιοχή, με αναφορά στο ΦΕΚ 752/2015, το οποίο συνδεόταν με τη δυνατότητα ανάπτυξης του συγκεκριμένου παραθεριστικού συγκροτήματος.

Παρά την ύπαρξη αρχιτεκτονικής μελέτης και τον αρχικό σχεδιασμό, η κατασκευή δεν προχώρησε. Στο διάστημα που ακολούθησε, η LAMDA Development επέλεξε να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την αξιοποίηση της έκτασης, χωρίς να δεσμεύσει κεφάλαια για την κατασκευή του έργου.

Από την αναζήτηση αγοραστή στον επανασχεδιασμό της επένδυσης

Μία από τις επιλογές που είχε εξετάσει η LAMDA Development ήταν η πώληση του ακινήτου. Η έκταση είχε διατεθεί προς πώληση μέσω της Savills, με ζητούμενο τίμημα 7 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί κάποια συναλλαγή.

Στη συνέχεια, η στρατηγική του ομίλου άρχισε να μεταβάλλεται. Το 2024 είχαν γίνει γνωστές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η διοίκηση διερευνούσε την προοπτική να προχωρήσει η ίδια στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών, προκειμένου να τις διαθέσει στην αγορά, αντί να περιοριστεί στην πώληση της γης. Στο τραπέζι βρισκόταν επίσης το ενδεχόμενο συνεργασίας με τρίτο επενδυτή.

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Η αλλαγή αυτή συνδεόταν με την προοπτική δημιουργίας πρόσθετης αξίας από την ανάπτυξη των κατοικιών. Αντί της απευθείας μεταβίβασης της έκτασης, ο όμιλος εξέταζε τη δυνατότητα να αναλάβει την ανάπτυξη του συγκροτήματος και να αποκομίσει τα έσοδα από την εμπορική διάθεση των επιμέρους ιδιοκτησιών.

Στο πλαίσιο αυτό είχε τεθεί και το ζήτημα του επανασχεδιασμού της επένδυσης. Η αρχική αρχιτεκτονική πρόταση του Αλέξανδρου Τομπάζη, η οποία είχε εκπονηθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα, επρόκειτο να επανεξεταστεί, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται στις νεότερες απαιτήσεις της αγοράς πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών.

Ωστόσο, οι σχετικές διεργασίες δεν φαίνεται να οδήγησαν μέχρι σήμερα στην έναρξη της κατασκευής. Αντιθέτως, στις οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΑΚΑΤ για τη χρήση 2025 αναφέρεται ρητά ότι η κύρια σχεδιαζόμενη δραστηριότητά της είναι η ανάπτυξη, εκμετάλλευση και πώληση παραθεριστικών κατοικιών στο ιδιόκτητο οικόπεδο της Πέρδικας, η ανάπτυξη των οποίων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Παράλληλα, από τα τελευταία διαθέσιμα εταιρικά έγγραφα δεν προκύπτει ότι βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη νέα διαδικασία πώλησης του ακινήτου ή ότι έχει επιλεγεί επενδυτικός εταίρος.

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Στα 6,3 εκατ. ευρώ η αξία της έκτασης

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία της ΓΕΑΚΑΤ, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2025, η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, το ακίνητο των 116 στρεμμάτων εξακολουθεί να εμφανίζεται στα αποθέματα της εταιρείας, με λογιστική αξία 1.096.345 ευρώ, η οποία παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το τέλος του 2024. Ωστόσο, η εύλογη αξία της έκτασης, όπως προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές, διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 στα 6,3 εκατ. ευρώ, έναντι 6,15 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 και 6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023.

Η διαφορά ανάμεσα στη λογιστική και την εκτιμώμενη αξία οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο αποτιμώνται τα αποθέματα της εταιρείας. Ειδικότερα, το οικόπεδο εμφανίζεται στα βιβλία στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του ιστορικού κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας του.

Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις είναι ότι επί του ακινήτου υφίστανται βάρη και προσημειώσεις για την εξασφάλιση τραπεζικής δανειακής σύμβασης της μητρικής LAMDA Development. Η συγκεκριμένη αναφορά δεν σημαίνει ότι η ΓΕΑΚΑΤ έχει η ίδια τραπεζικό δανεισμό, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2025 δεν εμφάνιζε σχετικές δανειακές υποχρεώσεις.

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Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιδόσεις της, η θυγατρική κατέγραψε ζημιές ύψους 79.065 ευρώ το 2025, έναντι ζημιών 103.912 ευρώ το 2024. Το συνολικό ενεργητικό της διαμορφώθηκε σε 1,14 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε περίπου 43.500 ευρώ. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό και, όπως αναφέρει η διοίκησή της, η δραστηριότητά της παραμένει περιορισμένη.

Έτσι, το Alkyonides Hills εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα αναξιοποίητα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της LAMDA Development. Η έκταση διαθέτει σημαντικό μέγεθος, έχει αποτελέσει αντικείμενο οργανωμένου πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και εμφανίζει εκτιμώμενη αξία 6,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση παραμένει σε εκκρεμότητα.

Με τον όμιλο να επικεντρώνεται στο Ελληνικό, το ερώτημα είναι εάν η επένδυση στην Αίγινα θα επανέλθει στο προσκήνιο μέσω νέου σχεδίου ανάπτυξης, συνεργασίας με τρίτο επενδυτή ή πώλησης της έκτασης. Προς το παρόν, καμία από αυτές τις επιλογές δεν έχει επιβεβαιωθεί ως οριστική.