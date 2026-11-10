Ακριβότερος ο λογαριασμός στα συμβόλαια υγείας από τις ανατροπές στην ασφαλιστική αγορά - iefimerida.gr

Η αγορά ιδιωτικής υγείας βρίσκεται σε αναταραχή, καθώς οι αυξήσεις στα νοσήλια και στα ασφάλιστρα επιβαρύνουν ολοένα περισσότερο τους ασφαλισμένους.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μετακυλίουν στους πελάτες το αυξημένο κόστος των ιδιωτικών νοσοκομείων, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις δημογραφικές αλλαγές, με ανατιμήσεις που έφθασαν το 2026 έως 14%. Τα νοσηλευτήρια, περιορισμένα σε σχέση με τη ζήτηση, ενισχύουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ, ενώ πρακτικές όπως η μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας αυξάνουν περαιτέρω τις δαπάνες.



Παράλληλα, τράπεζες επιστρέφουν στον ασφαλιστικό κλάδο και αποκτούν πρόσβαση σε νοσηλευτήρια, δημιουργώντας ισχυρότερους ομίλους. Η Πειραιώς ελέγχει την Εθνική Ασφαλιστική και σημαντικές μονάδες περίθαλψης, ενώ εξετάζεται η εξαγορά του ΙΑΣΩ. Η εξέλιξη εγείρει ζητήματα ανταγωνισμού και εντείνει την πίεση στην NN Hellas, που χάνει το δίκτυο της Πειραιώς και αναζητά νέα κανάλια πώλησης. Καταναλωτές και φορείς αντιδρούν στις αυξήσεις και στις διαφωνίες για κάλυψη νοσηλίων. Για το 2027 προμηνύονται νέες αυξήσεις-ρεκόρ, περαιτέρω συγκέντρωση νοσοκομείων και πιθανές πιέσεις στις ασφαλιστικές.

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