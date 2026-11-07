Ακίνητα: Τι αλλάζει με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, οι περιοχές της Αττικής που μπαίνουν στο επίκεντρο - iefimerida.gr

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης βρίσκονται τα βόρεια προάστια και η Ανατολική Αττική, όπου προτείνονται συνολικά 62 ζώνες υποδοχής.

Οι μελέτες που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εξετάζουν πού θα μπορούσαν να μεταφερθούν οικοδομικά δικαιώματα από άλλα ακίνητα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και αξιοποίηση οικοπέδων.

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Η Κηφισιά, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, το Χαλάνδρι, η Μεταμόρφωση, οι Αχαρνές και η Παλλήνη περιλαμβάνονται στις περιοχές που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον. Στις δύο γεωγραφικές ενότητες, η συνολική δυνατότητα υποδοχής μεταφερόμενου συντελεστή υπερβαίνει, σύμφωνα με τις μελέτες, τα 1,58 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

Το μέγεθος αυτό δείχνει το εύρος της υπό εξέταση παρέμβασης, χωρίς να σημαίνει ότι τα επιπλέον τετραγωνικά έχουν εγκριθεί. Οι προτεινόμενες ζώνες δεν συνιστούν οριστικές αποφάσεις ούτε αυξάνουν αυτομάτως την επιτρεπόμενη δόμηση. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκρινίζει ότι οι τελικές επιλογές θα προκύψουν μετά την αξιολόγηση των προτάσεων και τη συνεκτίμηση των αναγκών και των απόψεων των τοπικών κοινωνιών.

Στον τρόπο κατάρτισης των μελετών αναφέρεται ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Όπως εξηγεί, εφαρμόστηκε κοινή τεχνική μεθοδολογία για όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι μελετητές κατέγραψαν περιοχές με διατηρητέα κτίρια, ενεργούς τίτλους μεταφοράς συντελεστή δόμησης και κοινόχρηστους χώρους. Με βάση αυτά τα δεδομένα και την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων προσδιορίστηκαν οι προτεινόμενες ζώνες, οι οποίες βρίσκονται πλέον στη διαδικασία διαβούλευσης και αξιολόγησης.

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