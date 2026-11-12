 Real estate στην Ευρωζώνη: Πόσα τετραγωνικά μέτρα αγοράζετε με 100.000 ευρώ - Η Αθήνα στις πιο «φθηνές» πρωτεύουσες
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Real estate στην Ευρωζώνη: Πόσα τετραγωνικά μέτρα αγοράζετε με 100.000 ευρώ - Η Αθήνα στις πιο «φθηνές» πρωτεύουσες

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Η Ζυρίχη της Ελβετίας
Η Ζυρίχη της Ελβετίας / Φωτογραφία: Unsplash

Εναν ενδεικτικό πίνακα για την αγορά ακινήτων στην Ευρωζώνη δημοσιεύει το Global Property Guide, φέρνοντας ως παράδειγμα το πόσα τμ μπορεί να αγοράσει κάποιος με 100.000 ευρώ.

Ο τιμές κατοικιών ανά τετραγωνικό μέτρο προέρχονται από κυβερνητικές πηγές, στατιστικές υπηρεσίες και τοπικές πύλες ακινήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας, οι 3 πιο ακριβές πόλεις της Ευρώπης γενικά – όχι απαραίτητα εντός Ευρωζώνης – είναι η Ζυρίχη, η Γενεύη και η Λουκέρνη της Ελβετίας και στην 4η θέση ακολουθεί το Λουξεμβούργο.

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Global Property Guide
Global Property Guide

Μέσα στην δεκάδα, πιο χαμηλά βρίσκεται και το Παρίσι, ενώ το Λονδίνο φιγουράρει στην 19η θέση.

Πόσα τετραγωνικά μέτρα αγοράζετε με 100.000 ευρώ

Έστω ότι έχετε 100.000 ευρώ και θέλετε να επενδύσετε σε ένα ακίνητο – στην Αθήνα, κατά μέσο όρο, θα μπορέσετε να αγοράσετε ένα διαμέρισμα μόλις 40 τμ., η δεύτερη πιο «φθηνή» πόλη μετά το Παλέρμο της Σικελίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Νοεμβρίου 2026 που δημοσίευσε το Global Property Guide στο X, με 100.000 € αγοράζετε από 9 τ.μ. έως 63 τ.μ. στις μεγάλες πόλεις της Ευρωζώνης.

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Αναλυτικά ο πίνακας:

  • Λουξεμβούργο: 9 τ.μ.
  • Παρίσι: 10 τ.μ.
  • Μόναχο: 12 τ.μ.
  • Άμστερνταμ: 12 τ.μ.
  • Δουβλίνο: 12 τ.μ.
  • Βιέννη: 13 τ.μ.
  • Λισαβόνα: 16 τ.μ.
  • Μαδρίτη: 17 τ.μ.
  • Μιλάνο: 18 τ.μ.
  • Βερολίνο: 19 τ.μ.
  • Ρώμη: 26 τ.μ.
  • Ταλίν: 32 τ.μ.
  • Ρίγα: 36 τ.μ.
  • Αθήνα: 40 τ.μ.
  • Παλέρμο: 63 τ.μ.

Οι αριθμοί αυτοί υπολογίζονται διαιρώντας τα 100.000 € με τη μέση ζητούμενη τιμή κατοικίας ανά τετραγωνικό μέτρο σε κάθε πόλη.

Βασικά συμπεράσματα

  • Η Πιο Ακριβή Αγορά. Το Λουξεμβούργο προσφέρει τον λιγότερο χώρο στην Ευρωζώνη με μόλις 9 τ.μ., λόγω των τιμών στο κέντρο της πόλης που ξεπερνούν τα 10.400 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
  • Μεγάλες Δυτικές Πρωτεύουσες. Ένας προϋπολογισμός 100.000 € αντιστοιχεί σε 10 τ.μ. έως 19 τ.μ. σε κόμβους όπως το Παρίσι, το Μόναχο, το Άμστερνταμ, το Δουβλίνο, η Μαδρίτη και το Βερολίνο.
  • Υψηλότερη Αγοραστική Δύναμη. Οι πόλεις της Νότιας και της Βαλτικής Ευρωζώνης προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερο χώρο διαβίωσης, με επικεφαλής την Αθήνα (40 τ.μ.) και το Παλέρμο (63 τ.μ.).
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