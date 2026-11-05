Ποια ακίνητα-φιλέτα ετοιμάζονται να μπουν στην αγορά από τον Στρατό - iefimerida.gr

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων μπαίνουν ιστορικά κτίρια στην καρδιά της Αθήνας, εκτάσεις εκατοντάδων στρεμμάτων και πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων εσόδων.

Ο Φορέας Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΑΑΕΔ) επιχειρεί να ενεργοποιήσει μέρος ενός χαρτοφυλακίου που αριθμεί περίπου 2.000 ακίνητα, πολλά από τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα αναξιοποίητα. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται ιδιοκτησίες με ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως το κτίριο του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος, το Μέγαρο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας στην οδό Πιττακού 10, η έκταση των 318 στρεμμάτων στην Πέρδικα της Αίγινας και το πρώην 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στην Πάτρα.

Την ίδια ώρα, το μεγαλύτερο ανοιχτό μέτωπο αφορά το εμβληματικό συγκρότημα City Link, στο κέντρο της Αθήνας, όπου στεγάζεται το πολυκατάστημα Attica. Η πολύχρονη δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και την PICAR, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, εισέρχεται σε νέα φάση στις 13 Νοεμβρίου 2026, οπότε έχουν προσδιοριστεί προς εκδίκαση δύο υποθέσεις με αντικείμενο τη διάρκεια της μίσθωσης και την αξίωση του Ταμείου για ετήσιο μίσθωμα ύψους 28,2 εκατ. ευρώ.

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