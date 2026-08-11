Ακίνητα: Από τον Βαρνάβα έως τη Βουλιαγμένη -Πού βρίσκονται οι φθηνότερες και οι ακριβότερες περιοχές της Αττικής - iefimerida.gr

Μεγάλες αποκλίσεις εξακολουθούν να χωρίζουν τις φθηνότερες από τις ακριβότερες περιοχές κατοικίας της Αττικής, τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο Βαρνάβας αναδεικνύεται στην οικονομικότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή 1.407 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στην άλλη άκρη του χάρτη η Βουλιαγμένη διατηρεί την πρωτιά της με 7.364 ευρώ/τ.μ. Αντίστοιχα, στα ενοίκια οι τιμές ξεκινούν από τα 7,5 ευρώ/τ.μ. στον Άγιο Στέφανο και φθάνουν τα 22 ευρώ/τ.μ. στη Βουλιαγμένη.

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Πίσω από τα δύο αυτά άκρα διαμορφώνεται μια αγορά πολλών ταχυτήτων. Οι πιο προσιτές επιλογές εξακολουθούν να εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές των δυτικών και βόρειων τμημάτων της Αττικής, στον Πειραιά αλλά και εκτός του στενού αστικού πυρήνα.

Στον αντίποδα, τα Νότια Προάστια κυριαρχούν στις υψηλότερες αξίες, καθώς τέσσερις από τις πέντε ακριβότερες περιοχές για αγορά κατοικίας βρίσκονται στον Νότο.

Το στοιχείο που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό για την προσιτότητα της κατοικίας είναι ότι ακόμη και περιοχές εκτός των παραδοσιακά ακριβών ζωνών καταγράφουν πλέον πολύ ισχυρές ανατιμήσεις.

Οι ετήσιες αυξήσεις φθάνουν έως το 30,2% στις πωλήσεις και το 29,1% στα ενοίκια, δείχνοντας ότι οι πιέσεις εξαπλώνονται σε ολοένα μεγαλύτερο μέρος της Αττικής.

Βαρνάβας, η φθηνότερη περιοχή για αγορά κατοικίας

Στην αγορά κατοικίας, ο Βαρνάβας καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των οικονομικότερων περιοχών της Αττικής, με μέση ζητούμενη τιμή πώλησης 1.407 ευρώ/τ.μ.

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Ακολουθεί η Αγία Βαρβάρα, όπου η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 1.500 ευρώ/τ.μ., ενώ τρίτο στη σχετική κατάταξη βρίσκεται το Πέραμα, με 1.688 ευρώ/τ.μ. Την πεντάδα συμπληρώνουν τα Πατήσια και οι Αχαρνές, όπου οι μέσες ζητούμενες τιμές βρίσκονται στα 1.700 ευρώ/τ.μ.

Πρόκειται ουσιαστικά για τις περιοχές όπου ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί ακόμη να αναζητήσει κατοικία με μέση ζητούμενη τιμή έως περίπου 1.700 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Η διαφορά γίνεται πιο κατανοητή εάν μεταφραστεί σε ένα τυπικό ακίνητο. Με βάση αποκλειστικά τις μέσες ζητούμενες τιμές, μία κατοικία 80 τ.μ. θα αντιστοιχούσε περίπου σε 112.560 ευρώ στον Βαρνάβα, 120.000 ευρώ στην Αγία Βαρβάρα, 135.040 ευρώ στο Πέραμα και 136.000 ευρώ σε Πατήσια και Αχαρνές. Τα ποσά είναι ενδεικτικά και δεν αποτελούν πραγματικές τιμές συναλλαγών, καθώς η τελική αξία κάθε κατοικίας εξαρτάται από σειρά επιμέρους χαρακτηριστικών.

Άγιος Στέφανος, ο φθηνότερος στα ενοίκια

Διαφορετική είναι η γεωγραφία των οικονομικότερων επιλογών στην ενοικίαση. Εδώ, την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Άγιος Στέφανος, όπου η μέση ζητούμενη τιμή βρίσκεται στα 7,5 ευρώ/τ.μ. τον μήνα.

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Ακολουθούν η Άνοιξη και το Καματερό με 7,7 ευρώ/τ.μ., το Πέραμα με 7,9 ευρώ/τ.μ. και η Παιανία με 8 ευρώ/τ.μ.

Για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ., τα επίπεδα αυτά αντιστοιχούν θεωρητικά σε ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα περίπου 600 ευρώ στον Άγιο Στέφανο, 616 ευρώ στην Άνοιξη και στο Καματερό, 632 ευρώ στο Πέραμα και 640 ευρώ στην Παιανία.

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του Περάματος, καθώς αποτελεί τη μοναδική περιοχή που βρίσκεται στην πεντάδα των οικονομικότερων επιλογών τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση. Με 1.688 ευρώ/τ.μ. στην πώληση και 7,9 ευρώ/τ.μ. στην ενοικίαση, παραμένει μία από τις περισσότερο προσιτές αγορές κατοικίας της Αττικής και στις δύο κατηγορίες.

Οι φθηνότερες περιοχές δεν μένουν ανεπηρέαστες από τις αυξήσεις

Το γεγονός, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πιο προσιτές περιοχές δεν σημαίνει ότι οι περιφερειακές και οικονομικότερες αγορές μένουν ανεπηρέαστες από την άνοδο των τιμών.

Αντίθετα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου είναι ότι οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές δεν εμφανίζονται απαραίτητα στις ήδη ακριβότερες περιοχές της Αττικής. Ισχυρές ανατιμήσεις καταγράφονται σε γειτονιές και προάστια που βρίσκονται μακριά από τα επίπεδα τιμών της Βουλιαγμένης, της Βούλας ή της Γλυφάδας.

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Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης σημείωσε η Δροσιά, με άνοδο 30,2%, φθάνοντας πλέον τα 3.094 ευρώ/τ.μ. Η εξέλιξη συνδέεται και με τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα μεζονετών και κατοικιών υψηλής ενεργειακής κλάσης, γεγονός που επηρεάζει προς τα πάνω τη σύνθεση της προσφοράς και κατ' επέκταση τη μέση ζητούμενη τιμή.

Ακολουθεί η Δάφνη, με αύξηση 27% και μέση ζητούμενη τιμή 3.500 ευρώ/τ.μ. Και εδώ η μεταβολή συνοδεύεται από αλλαγές στο διαθέσιμο απόθεμα, με μεγαλύτερη παρουσία στούντιο και μεζονετών προς πώληση.

Στη Λυκόβρυση, η ετήσια αύξηση έφθασε το 25,6%, ανεβάζοντας τη μέση ζητούμενη τιμή στα 3.918 ευρώ/τ.μ., στον Ταύρο καταγράφηκε άνοδος 22,5%, στα 2.800 ευρώ/τ.μ., ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια η αύξηση ήταν 22,3%, με τη μέση τιμή στα 2.128 ευρώ/τ.μ.

Συνολικά, οι ισχυρότερες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης εντοπίζονται κυρίως στα Βόρεια και Δυτικά Προάστια, χωρίς να απουσιάζουν σημαντικές ανατιμήσεις και από τα Νότια Προάστια.

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Έως 29,1% η αύξηση στα ενοίκια

Ανάλογη είναι η κατάσταση στην ενοικίαση, όπου ορισμένες περιοχές καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις.

Η Δραπετσώνα βρίσκεται στην κορυφή, με τις μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης να αυξάνονται κατά 29,1% μέσα σε έναν χρόνο, φθάνοντας τα 10,5 ευρώ/τ.μ.

Ακολουθεί ο Υμηττός με αύξηση 21,3% και μέση ζητούμενη τιμή 10,6 ευρώ/τ.μ., ενώ στην Πεντέλη η άνοδος διαμορφώθηκε στο 18,9%, με την τιμή στα 11 ευρώ/τ.μ.

Στα Μελίσσια η αύξηση έφθασε το 17,9% και η μέση ζητούμενη τιμή τα 10,9 ευρώ/τ.μ., ενώ στο Νέο Ψυχικό οι τιμές αυξήθηκαν κατά 15,1%, φθάνοντας πλέον τα 14,4 ευρώ/τ.μ.

Χαρακτηριστική είναι η σύγκριση μεταξύ Δραπετσώνας και Περάματος. Το Πέραμα εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των οικονομικότερων περιοχών για ενοικίαση με 7,9 ευρώ/τ.μ., ενώ στη γειτονική Δραπετσώνα, μετά την ετήσια αύξηση 29,1%, η μέση ζητούμενη τιμή έχει φθάσει τα 10,5 ευρώ/τ.μ. Η διαφορά τους ανέρχεται πλέον σε 2,6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο χάρτης των οικονομικών επιλογών δεν είναι στατικός. Καθώς οι τιμές αυξάνονται σε περιοχές που βρίσκονταν χαμηλότερα στην κλίμακα, περιορίζονται σταδιακά οι εναλλακτικές για νοικοκυριά που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα επίπεδα των ακριβότερων αγορών.

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Στο άλλο άκρο η Βουλιαγμένη, με 7.364 ευρώ/τ.μ.

Στην άλλη πλευρά του χάρτη βρίσκεται η Βουλιαγμένη, η οποία παρέμεινε στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 η ακριβότερη περιοχή της Αττικής τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση κατοικίας.

Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 7.364 ευρώ/τ.μ., περισσότερο από πέντε φορές υψηλότερα από τα 1.407 ευρώ/τ.μ. του Βαρνάβα.

Σε ένα υποθετικό ακίνητο 80 τ.μ., η διαφορά είναι τεράστια. Με βάση τις μέσες ζητούμενες τιμές, στον Βαρνάβα η αξία αντιστοιχεί σε περίπου 112.560 ευρώ, ενώ στη Βουλιαγμένη προσεγγίζει τις 589.120 ευρώ. Η διαφορά ξεπερνά έτσι τις 476.000 ευρώ για την ίδια επιφάνεια.

Βούλα, Ελληνικό και Γλυφάδα συμπληρώνουν την κορυφή

Η κυριαρχία των Νοτίων Προαστίων γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν εξετάζεται η πεντάδα των ακριβότερων περιοχών για αγορά.

Μετά τη Βουλιαγμένη ακολουθεί η Βούλα, με μέση ζητούμενη τιμή 6.250 ευρώ/τ.μ., και το Ελληνικό, όπου η τιμή φθάνει τα 5.688 ευρώ/τ.μ.

Σχεδόν στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται η Γλυφάδα, με 5.669 ευρώ/τ.μ., ενώ η μοναδική περιοχή της πρώτης πεντάδας που δεν βρίσκεται στα Νότια Προάστια είναι το Παλαιό Ψυχικό, με μέση ζητούμενη τιμή 5.182 ευρώ/τ.μ.

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Έτσι, τέσσερις από τις πέντε ακριβότερες περιοχές της Αττικής για αγορά κατοικίας βρίσκονται στα Νότια Προάστια, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στο ανώτερο τμήμα της αγοράς.

Στα 22 ευρώ/τ.μ. τα ενοίκια στη Βουλιαγμένη

Η Βουλιαγμένη διατηρεί σημαντική απόσταση από την υπόλοιπη αγορά και στην ενοικίαση. Η μέση ζητούμενη τιμή φθάνει τα 22 ευρώ/τ.μ. τον μήνα, έναντι μόλις 7,5 ευρώ/τ.μ. στον Άγιο Στέφανο.

Πρόκειται για τιμή σχεδόν τρεις φορές υψηλότερη από εκείνη της οικονομικότερης περιοχής της Αττικής.

Για ένα ακίνητο 80 τ.μ., αυτό μεταφράζεται θεωρητικά σε περίπου 1.760 ευρώ τον μήνα στη Βουλιαγμένη, έναντι 600 ευρώ στον Άγιο Στέφανο, δηλαδή σε διαφορά 1.160 ευρώ κάθε μήνα.

Μετά τη Βουλιαγμένη, στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κολωνάκι - Λυκαβηττός, με μέση ζητούμενη τιμή 17,9 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν το Παλαιό Ψυχικό και η Βούλα, με 17,4 ευρώ/τ.μ., και η Γλυφάδα, με 16,5 ευρώ/τ.μ.

Και στην ενοικίαση, επομένως, τα Νότια Προάστια έχουν ισχυρή παρουσία, με Βουλιαγμένη, Βούλα και Γλυφάδα να βρίσκονται μεταξύ των πέντε ακριβότερων περιοχών της Αττικής.

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Από τα 1.407 στα 7.364 ευρώ/τ.μ. - Το μεγάλο άνοιγμα της «ψαλίδας» στην Αττική﻿

Η σύγκριση των δύο άκρων αποτυπώνει ίσως καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πόσο διαφορετικές αγορές κατοικίας συνυπάρχουν σήμερα μέσα στην Αττική.

Για την αγορά ενός ακινήτου, η μέση ζητούμενη τιμή ξεκινά από 1.407 ευρώ/τ.μ. στον Βαρνάβα και φθάνει τα 7.364 ευρώ/τ.μ. στη Βουλιαγμένη. Δηλαδή, η πρώτη περιοχή είναι περίπου 5,2 φορές φθηνότερη από τη δεύτερη.

Στην ενοικίαση, η απόσταση είναι επίσης μεγάλη: από 7,5 ευρώ/τ.μ. στον Άγιο Στέφανο έως 22 ευρώ/τ.μ. στη Βουλιαγμένη.

Μέσα σε αυτή τη μεγάλη απόσταση βρίσκονται πολλές διαφορετικές «ταχύτητες» της αγοράς. Από τον Βαρνάβα, την Αγία Βαρβάρα, το Πέραμα, τα Πατήσια και τις Αχαρνές, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται οι χαμηλότερες ζητούμενες τιμές αγοράς, μέχρι τη Βουλιαγμένη, τη Βούλα, το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, όπου οι αξίες έχουν διαμορφωθεί σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα.

Το ίδιο συμβαίνει και στην ενοικίαση: Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, Καματερό, Πέραμα και Παιανία αποτελούν τις οικονομικότερες επιλογές, ενώ Βουλιαγμένη, Κολωνάκι - Λυκαβηττός, Παλαιό Ψυχικό, Βούλα και Γλυφάδα βρίσκονται στην άλλη άκρη της κλίμακας.

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Το συμπέρασμα είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, τα Νότια Προάστια εξακολουθούν να κρατούν την πρωτιά στις μέσες ζητούμενες τιμές τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση κατοικίας. Από την άλλη, όμως, η έντονη άνοδος που καταγράφεται σε περιοχές εκτός των παραδοσιακά ακριβών ζωνών δείχνει ότι η πίεση εξαπλώνεται. Και όσο οι ανατιμήσεις φθάνουν σε περισσότερες γειτονιές τόσο στενεύει ο χάρτης των πραγματικά προσιτών επιλογών κατοικίας στην Αττική.