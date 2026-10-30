Αίτηση για σύνταξη: Τι αλλάζει στη διαδικασία - Τα βήματα και οι κρίσιμες ημερομηνίες - iefimerida.gr

Αλλαγές έρχονται στη διαδικασία συνταξιοδότησης για τους δημόσιους υπαλλήλους, αφού μπαίνει τέλος στη χειρόγραφη υποβολή αίτησης και πλέον όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του e-ΕΦΚΑ.

Η αλλαγή αφορά τους ασφαλισμένους του τέως Δημοσίου που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου ασφαλισμένου. Ωστόσο, υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, αλλά και έξι βήματα, για την οριστική υποβολή της αίτησης.

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Οι δύο ημερομηνίες κλειδιά

Ειδικότερα από τις αρχές Νοεμβρίου θα ισχύουν νέα δεδομένα για την υποβολή αίτησης για σύνταξη στο Δημόσιο, με δύο ημερομηνίες να είναι κλειδιά – ανάλογα με την κατηγορία σύνταξης- και να χρειάζεται προσοχή από τους ασφαλισμένους. Στη νέα διαδικασία περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη, η επικουρική, το εφάπαξ και, όπου προβλέπεται, οι παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Η πρώτη ηλεκτρονική υποβολή μέσω e-ΕΦΚΑ ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου για συντάξεις γήρατος. Η δεύτερη, μια εβδομάδα αργότερα, στις 9 Νοεμβρίου, για συντάξεις λόγω θανάτου. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του επίσημου ιστοτόπου του e-ΕΦΚΑ, στη διεύθυνση www.e-efka.gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Οι ενδιαφερόμενοι ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουν ποια από τις δύο ημερομηνίες αφορά τη δική τους περίπτωση. Πρόκειται για ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας της νέας υπηρεσίας και όχι για καταληκτικές προθεσμίες υποβολής όλων των αιτήσεων.Η

Η βασική προϋπόθεση

Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης; Σύμφωνα με τις οδηγίες του e-ΕΦΚΑ, για να γίνει οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας ή άλλης προβλεπόμενης αιτίας. Με απλά λόγια, ο υπάλληλος δεν μπορεί να παρακάμψει τη διαδικασία αποχώρησης από την υπηρεσία του υποβάλλοντας απευθείας την ηλεκτρονική αίτηση.

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Τα έξι βήματα

Πώς γίνεται η αίτηση για σύνταξη στον e-ΕΦΚΑ; Οι ασφαλισμένοι πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.e-efka.gov.gr. Να επιλέξουν την ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Να μεταβούν στην κατηγορία «Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ.». Να επιλέξουν την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής». Να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet. Να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο αίτησης, ανάλογα με την παροχή που δικαιούνται, και να ολοκληρώσουν την υποβολή.

Ρεκόρ τριετίας στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης

Να πούμε τέλος, ότι φουντώνει το κύμα εξόδου στη σύνταξη, με ρεκόρ 3ετίας στις νέες αιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούλιο οι νέες αιτήσεις σύνταξης στον ΕΦΚΑ έφτασαν τις 18.982, ρεκόρ τριετίας. Για πρώτη φορά οι νέες αιτήσεις (18.982) ξεπέρασαν τις εκκαθαρισμένες (18.514) σε μηνιαίο επίπεδο, ενώ στο 7μηνο του 2026 υποβλήθηκαν 129.614 αιτήσεις και εκκαθαρίστηκαν 139.066, με 75,5% να καταλήγουν σε απονομή σύνταξης.Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα συνεχίζουν να μειώνονται, σπάζοντας τον Ιούλιο το όριο των 12.000 και φτάνοντας τις 11.755, ενώ λιγότερες από τις μισές αιτήσεις αφορούν σύνταξη γήρατος (47,9%), με σημαντικό μερίδιο να καταλαμβάνουν αναπηρία, παραπληγία και θάνατος.