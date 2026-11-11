Επίδομα θέρμανσης: «Συνωστισμός» για αιτήσεις, σχεδόν 200.000 μέσα σε 16 ώρες -Η προθεσμία και η πληρωμή πριν τα Χριστούγεννα - iefimerida.gr

Ανοιχτή είναι από το απόγευμα της Τρίτης (10/11) η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης, myΘέρμανση.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων μπορούν να υποβληθούν έως τις 4 Δεκεμβρίου, ηλεκτρονικά, στο myΘέρμανση, ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Ήδη, από την ώρα που άνοιξε η πλατφόρμα μέχρι τις 08:00 της Τετάρτης 11/11 (δηλαδή μέσα σε 16 ώρες) είχαν κατατεθεί σχεδόν 200.000 αιτήσεις (185.000 συγκεκριμένα), με βάση την ενημέρωση από την ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, έως τις 08:00 είχαν κατατεθεί 111.695 αιτήσεις «με είδος καυσίμου πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ή λοιπά καύσιμα» και 73.993 αιτήσεις «με είδος καυσίμου την ηλεκτρική ενέργεια».

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Το επίδομα αφορά δικαιούχους που καταναλώνουν για τη θέρμανση πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή ηλεκτρική ενέργεια.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς να κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με τους κωδικούς TAXISnet.

Οι δικαιούχοι πρέπει να συμπληρώσουν είδος θέρμανσης, αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, διεύθυνση ακινήτου, επιφάνεια και ιδιοκτησιακό καθεστώς. Για μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες απαιτείται και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του προσώπου που έχει παραχωρήσει το ακίνητο.

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Για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου, απαιτείται η καταχώριση των στοιχείων της οικοδομής και των χιλιοστών συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του επιδόματος είναι η δήλωση ενεργού τραπεζικού λογαριασμού στο myAADE, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση, ο αριθμός παροχής πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Από το επίδομα εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

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Αυξημένα τα ποσά

Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος αυξάνεται στα 130 ευρώ, από 100 ευρώ που ήταν την προηγούμενη περίοδο, ενώ το ανώτατο ποσό για τους περισσότερους δικαιούχους διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ, έναντι 800 ευρώ.

Σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.560 ευρώ.

Το επίδομα αφορά νοικοκυριά που χρησιμοποιούν επιλέξιμες μορφές θέρμανσης, όπως:

Πετρέλαιο θέρμανσης

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Καυσόξυλα

Πέλετ

Ηλεκτρική ενέργεια

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται, μεταξύ άλλων από:

Τα γεωγραφικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν αμετάβλητα.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά:

16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει.

24.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Το ύψος της προκαταβολής θα διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν ο δικαιούχος έχει λάβει το επίδομα και κατά την προηγούμενη περίοδο. Οι παλαιοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 60% του ποσού. Για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, η προκαταβολή θα αντιστοιχεί στο 50% της ενίσχυσης.

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Έως τις 23 Δεκεμβρίου η πρώτη πληρωμή

Η πρώτη πληρωμή (προκαταβολή) του επιδόματος θέρμανσης, θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου. Για όσους πήραν επίδομα την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% της ενίσχυσης που τους καταβλήθηκε το 2025-2026, προσαυξημένου κατά 30%.

Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που προκύπτει από τον προβλεπόμενο υπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης της φετινής αύξησης.

Η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ, ενώ το ποσό των υπόλοιπων δόσεων καταβάλλεται έως και την 28η Μαΐου 2027.