Airbnb: Βουτιά 8,5% στις κρατήσεις τον Μάρτιο, πού οφείλεται και τι προμηνύει - iefimerida.gr

Σημαντικά κενά στα ημερολόγιά τους είδαν τον Μάρτιο οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb) στην Ελλάδα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα φρέναραν τις κρατήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, οι κρατήσεις (nights booked) υποχώρησαν κατά 8,5% σε σύγκριση με τον περσινό Μάρτιο, αποτυπώνοντας έναν μήνα σαφούς αποδυνάμωσης σε επίπεδο όγκων. Πτωτική πορεία σημείωσε και η προσφορά καταλυμάτων.

