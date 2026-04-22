Airbnb: Βουτιά 8,5% στις κρατήσεις τον Μάρτιο, πού οφείλεται και τι προμηνύει - iefimerida.gr

Σημαντικά κενά στα ημερολόγιά τους είδαν τον Μάρτιο οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb) στην Ελλάδα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα φρέναραν τις κρατήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, οι κρατήσεις (nights booked) υποχώρησαν κατά 8,5% σε σύγκριση με τον περσινό Μάρτιο, αποτυπώνοντας έναν μήνα σαφούς αποδυνάμωσης σε επίπεδο όγκων. Πτωτική πορεία σημείωσε και η προσφορά καταλυμάτων.
Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο powergame.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο