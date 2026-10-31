Ποιος είναι ο Αιγύπτιος κροίσος που ενισχύει την παρουσία του στην Ελλάδα -Η επένδυση 100 εκατ. ευρώ στη Μύκονο και τα επόμενα σχέδια - iefimerida.gr

Με μια επένδυση 100 εκατ. ευρώ στη Μύκονο, σχέδια για τη διάθεση επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στο νησί και αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος Ναγκίμπ Σαουίρις (Naguib Sawiris) επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία του στην ελληνική αγορά ακινήτων και τουρισμού.

Ο επιχειρηματίας, που δημιούργησε την περιουσία του στις τηλεπικοινωνίες και σήμερα βρίσκεται πίσω από έναν διεθνή όμιλο ανάπτυξης ακινήτων, ετοιμάζει για τον Μάιο του 2027 ένα υπερπολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Καλό Λιβάδι. Την ίδια στιγμή, οι προσπάθειές του να αποκτήσει παρουσία στη μεγάλη ανάπλαση του Ελληνικού δεν έχουν μέχρι στιγμής ευοδωθεί, παρά το ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει για οικιστικές αναπτύξεις στην περιοχή.

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Silversands Mykonos ©silversandscollection.com/mykonos

Ο Σαουίρις δεν είναι άγνωστος στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή. Η πρώτη σημαντική του τοποθέτηση στη χώρα πραγματοποιήθηκε το 2007, όταν απέκτησε τη Wind Hellas, τότε TIM Hellas, σε μια επένδυση που τελικά εξελίχθηκε διαφορετικά από τις αρχικές του προσδοκίες. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, επιστρέφει με διαφορετική στρατηγική, εστιάζοντας αυτήν τη φορά στον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών και στην ανάπτυξη πολυτελών ακινήτων.

Η επένδυση των 100 εκατ. ευρώ στη Μύκονο

Το μεγαλύτερο ελληνικό εγχείρημα του Σαουίρις βρίσκεται στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου, όπου η ORA Developers αναπτύσσει ένα υπερπολυτελές τουριστικό συγκρότημα σε έκταση περίπου 42.000 τετραγωνικών μέτρων. Το project, που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική αγορά ως Silversands Mykonos, σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία φιλοξενίας, συνδυάζοντας την ιδιωτικότητα μιας πολυτελούς κατοικίας με τις υπηρεσίες ενός οργανωμένου resort.

Σύμφωνα με τον νεότερο σχεδιασμό, το συγκρότημα θα διαθέτει 93 μονάδες φιλοξενίας, από τις οποίες 60 θα είναι δωμάτια, 28 σουίτες και πέντε ανεξάρτητες βίλες. Η αρχιτεκτονική του, την οποία έχει αναλάβει το διεθνές γραφείο Rockwell Group με έδρα τη Νέα Υόρκη, παραπέμπει σε παραδοσιακό μυκονιάτικο οικισμό, με χαμηλά κτίρια προσαρμοσμένα στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.

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Silversands Mykonos ©silversandscollection.com/mykonos

Κάθε μονάδα θα διαθέτει ιδιωτικό εξωτερικό χώρο και θέα στη θάλασσα, ενώ στο συγκρότημα προβλέπονται τέσσερα εστιατόρια και μπαρ, κέντρο ευεξίας επιφάνειας 900 τ.μ. και εγκαταστάσεις εκδηλώσεων με δυνατότητα φιλοξενίας έως 200 ατόμων.

Στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί για την ανάπτυξη περιλαμβάνονται επίσης έξι θεματικές πισίνες, χώροι εμπορικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και υποδομές στάθμευσης. Η φιλοσοφία του έργου στηρίζεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προορισμού, όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να απολαμβάνει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται συνεχώς εκτός του συγκροτήματος.

Η επένδυση, ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει καθυστερήσεις. Ενώ ο αρχικός στόχος προέβλεπε την έναρξη λειτουργίας μέσα στο 2026, η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και οι αδειοδοτικές διαδικασίες μετέθεσαν τα εγκαίνια για τον Μάιο του 2027. Οι κρατήσεις προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

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Silversands Mykonos ©silversandscollection.com/mykonos

Ο ίδιος ο Σαουίρις έχει αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός των 100 εκατ. ευρώ καλύπτει και τις πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν από τις καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν παρουσιαστεί, η λειτουργία του συγκροτήματος αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 250 άμεσες και 1.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Το δικό του ξενοδοχειακό brand με αφετηρία τη Μύκονο

Η νέα επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας αποφάσισε να μην αναθέσει τη λειτουργία του ξενοδοχείου σε κάποια καθιερωμένη διεθνή αλυσίδα, αλλά να δημιουργήσει το δικό του σήμα υπερπολυτελούς φιλοξενίας.

Μέσω της ORA Hospitality, του ξενοδοχειακού βραχίονα της ORA Developers, σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός νέου brand, του οποίου η ονομασία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Το συγκρότημα της Μυκόνου θα αποτελέσει την πρώτη μονάδα και τη ναυαρχίδα του εγχειρήματος.

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Η επιλογή αυτή διαφοροποιείται από τη συνήθη πρακτική των ιδιοκτητών πολυτελών ξενοδοχείων, οι οποίοι συνεργάζονται με διεθνείς ομίλους προκειμένου να αξιοποιήσουν τα δίκτυα κρατήσεων και την αναγνωρισιμότητά τους. Στην περίπτωση του Σαουίρις, η επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί μια αυτόνομη ξενοδοχειακή ταυτότητα, η οποία θα μπορεί μελλοντικά να αναπτυχθεί και σε άλλους προορισμούς.

Ο ίδιος παρακολουθεί προσωπικά τον σχεδιασμό του ξενοδοχείου, από την αρχιτεκτονική μέχρι την επιλογή έργων τέχνης και τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών. Άλλωστε, η σχέση του με τη Μύκονο δεν είναι αποκλειστικά επιχειρηματική, καθώς επισκέπτεται το νησί με την οικογένειά του εδώ και δεκαετίες.

Ο όμιλός του διαθέτει ήδη εμπειρία στην πολυτελή φιλοξενία μέσω των ξενοδοχείων Silversands στην Γρενάδα της Καραϊβικής. Τον Απρίλιο, μάλιστα, η ORA Hospitality ανέθεσε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον Vincenzo Falcone, πρώην γενικό διευθυντή ξενοδοχείων της Bvlgari στο Μιλάνο και στη Ρώμη.

Άλλα 100 εκατ. ευρώ για τη Μύκονο και αναζήτηση ακινήτων στην Αθήνα

Οι φιλοδοξίες του Σαουίρις για την Ελλάδα δεν σταματούν στο Καλό Λιβάδι. Ο επιχειρηματίας έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να διαθέσει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ για νέα επένδυση στη Μύκονο, ενώ παράλληλα εξετάζει ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

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Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη ότι αντιμετωπίζει την ελληνική αγορά ως πεδίο μακροπρόθεσμης δραστηριοποίησης και όχι ως προορισμό μιας μεμονωμένης ξενοδοχειακής ανάπτυξης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές συγκεκριμένες τοποθεσίες ή συμφωνίες για την επόμενη επένδυσή του. Η αναζήτηση νέων ακινήτων πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές γης στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παραμένουν υψηλές, ενώ οι πολεοδομικοί περιορισμοί επηρεάζουν τον σχεδιασμό νέων projects.

Ιδιαίτερα στη Μύκονο, οι περιορισμοί στη νέα δόμηση και η διαδικασία διαμόρφωσης του ειδικού πολεοδομικού πλαισίου δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις. Το γεγονός αυτό καθιστά κρίσιμη την ύπαρξη κατάλληλων ακινήτων με σαφές αδειοδοτικό καθεστώς, ειδικά για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Οι δύο προσπάθειες που δεν προχώρησαν στο Ελληνικό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια του Σαουίρις να αποκτήσει παρουσία στην επένδυση του Ελληνικού, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας είχε αρχικά διερευνήσει την ανάπτυξη οικιστικού project σε συνεργασία με την Day Group. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προοπτική δεν προχώρησε, με φόντο την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι αλλαγές στο καθεστώς των πολεοδομικών κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Ακολούθησε και δεύτερη προσπάθεια για την απόκτηση έκτασης εντός της μεγάλης ανάπλασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Lamda Development φέρεται να προτίμησε άλλο επενδυτικό σχήμα για την ανάπτυξη κατοικιών στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης ενισχύεται από το γεγονός ότι στο διοικητικό συμβούλιο μιας από τις εταιρείες που απέκτησαν έκταση στο Ελληνικό συμμετέχει ο Βαρτάν Οσκανιάν, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας την περίοδο 1998-2008 και ιδρυτής του Ιδρύματος Civilitas.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι, παρά τη σημαντική χρηματοοικονομική του δυνατότητα, ο Σαουίρις δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να εξασφαλίσει θέση στη συγκεκριμένη ανάπτυξη. Δεν αποκλείεται, πάντως, η συνεχιζόμενη αναζήτηση ακινήτων στην Αθήνα να συνδέεται με την επιθυμία του να διευρύνει την παρουσία του στην ελληνική αγορά πολυτελών κατοικιών.

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Το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελιά και η παρουσία του στη Μύκονο

Το νέο resort δεν αποτελεί την πρώτη επένδυση του Σαουίρις στη Μύκονο. Ο επιχειρηματίας έχει αποκτήσει στο παρελθόν τρεις πολυτελείς κατοικίες στο νησί, ενώ μέσω της ORA Developers συνδέθηκε και με την ανάπτυξη του YI Mykonos στην περιοχή της Ελιάς.

Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 41 δωματίων, μεταξύ των οποίων 18 σουίτες με ιδιωτικές πισίνες και υδρομασάζ, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2023, με τη διαχείρισή του να έχει αναλάβει η SWOT Hospitality.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Σαουίρις, το ξενοδοχείο σταμάτησε να λειτουργεί στα τέλη του 2024. Οι λόγοι της διακοπής δεν διευκρινίζονται στο σχετικό δημοσίευμα.

Η εξέλιξη αυτή έχει ενδιαφέρον, καθώς ο επιχειρηματίας προχωρά πλέον σε ένα σαφώς μεγαλύτερο και ακριβότερο εγχείρημα, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να αποκτήσει άμεσο έλεγχο της ξενοδοχειακής λειτουργίας μέσω του νέου του brand.

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Από τη Wind Hellas στην αυτοκρατορία των ακινήτων

Η επιχειρηματική διαδρομή του Ναγκίμπ Σαουίρις ξεκίνησε από τις τηλεπικοινωνίες. Ως ιδρυτής της Orascom Telecom δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους κινητής τηλεφωνίας στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία.

Το 2011 πούλησε τον έλεγχο της εταιρείας στη VimpelCom, στρέφοντας στη συνέχεια σημαντικό μέρος των επενδύσεών του στην εξόρυξη χρυσού μέσω της La Mancha. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, ο χρυσός αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ των προσωπικών του τοποθετήσεων.

Η σχέση του με την Ελλάδα ξεκίνησε το 2007, όταν απέκτησε τη Wind Hellas, τότε TIM Hellas, από τα επενδυτικά κεφάλαια Apax Partners και Texas Pacific Group. Η συγκεκριμένη επένδυση δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, καθώς η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με υψηλό δανεισμό και τον Δεκέμβριο του 2010 πέρασε στον έλεγχο των πιστωτών της.

Το 2016 ίδρυσε την ORA Developers, μέσω της οποίας δραστηριοποιείται πλέον στον τομέα των μεγάλων οικιστικών, τουριστικών και μικτών αναπτύξεων.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ομίλου, η συνολική εκτιμώμενη αξία πωλήσεων των έργων του ξεπερνά τα 45 δισ. δολάρια σε επτά χώρες, ενώ τα περιουσιακά του στοιχεία υπερβαίνουν τα 2,57 δισ. δολάρια.

Οι μεγάλες επενδύσεις από την Κύπρο έως το Άμπου Ντάμπι

Το διεθνές χαρτοφυλάκιο της ORA Developers περιλαμβάνει αναπτύξεις διαφορετικής κλίμακας και χρήσης.

Στην Κύπρο, ο όμιλος αναπτύσσει τη μαρίνα της Αγίας Νάπας, ένα σύνθετο έργο που συνδυάζει υποδομές ελλιμενισμού μεγάλων σκαφών με πολυτελείς κατοικίες, διαμερίσματα και εμπορικές χρήσεις. Στην Καραϊβική διαθέτει τα ξενοδοχεία Silversands Grand Anse και Silversands Beach House στη Γρενάδα, ενώ στην Αίγυπτο έχει έξι αναπτύξεις.

Παρουσία διατηρεί επίσης στο Πακιστάν μέσω του Eighteen, μιας μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης με γήπεδο γκολφ στο Ισλαμαμπάντ, και στο Ιράκ μέσω του Madinat Al Ward.

Ένα από τα πλέον φιλόδοξα εγχειρήματά του βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για το Bayn, μια μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή Ghantoot, ανάμεσα στο Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τη Modon Properties.

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Το έργο, συνολικού επενδυτικού μεγέθους περίπου 30 δισ. ντιρχάμ, δηλαδή 8,17 δισ. δολαρίων, φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα ολοκληρωμένη κοινότητα με περίπου 16.000 κατοικίες, επιχειρηματικές εγκαταστάσεις, σχολεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα και ξενοδοχειακές υποδομές.

Η συνολική έκταση της ανάπτυξης έχει φτάσει, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τα 9,6 εκατ. τετραγωνικά μέτρα, μετά την απόκτηση πρόσθετης γης. Το Bayn αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής του Σαουίρις να επενδύει όχι μόνο σε μεμονωμένα ακίνητα, αλλά στη δημιουργία ολοκληρωμένων προορισμών κατοικίας, εργασίας και αναψυχής.

Αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία επιχειρεί να μεταφέρει, σε διαφορετική κλίμακα, και στη Μύκονο. Με το νέο resort στο Καλό Λιβάδι, τη δημιουργία δικής του ξενοδοχειακής αλυσίδας και την πρόθεση για πρόσθετες επενδύσεις, ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος δείχνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στον επενδυτικό του χάρτη. Το επόμενο βήμα θα δείξει εάν η παρουσία του θα περιοριστεί στο νησί των ανέμων ή εάν θα καταφέρει τελικά να αποκτήσει ισχυρότερο αποτύπωμα και στην αγορά ακινήτων της Αθήνας.