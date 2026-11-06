Το «μπλε τσουνάμι» των Δημοκρατικών πυροδοτεί φόβους για την ΑΙ, χάθηκαν τρισεκατομμύρια στις αγορές -«Είναι μια μικρή καταστροφή» - iefimerida.gr

«Μπλε τσουνάμι» κατάπιε τις μετοχές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία εν μέσω ανησυχιών για την επιβράδυνση ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.



Όπως μεταδίδει το BBC, στις ΗΠΑ η αξία επτά από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, μεταξύ των οποίων η Apple, η Nvidia και η Tesla, μειώθηκε κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.



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Οι απώλειες συνετέλεσαν στην πτώση του Nasdaq κατά 5,5%, ωθώντας τον σε αυτό που οι αγορές αποκαλούν «περιοχή διόρθωσης», δηλαδή όταν ο δείκτης πέφτει τουλάχιστον 10% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του.



Στην Ασία, οι δείκτες με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας σημείωσαν, επίσης, απότομη πτώση στις πρώτες συναλλαγές, με τις μετοχές εταιρειών που κατασκευάζουν μικροτσίπ και άλλον εξοπλισμό που τροφοδοτεί την τεχνητή νοημοσύνη να καταγράφουν πτώση. Οι συναλλαγές διακόπηκαν προσωρινά στη Σεούλ.



Το Reuters σημειώνει ότι ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei κατέγραψε πτώση 6%, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του 2025. Οι δείκτες αναφοράς μετοχών στη Νότια Κορέα και στην Ταϊβάν σημείωσαν, επίσης, πτώση άνω του 8% μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, προτού περιορίσουν τις απώλειές τους, καθώς οι αρχές έσπευσαν να ανακόψουν τις πωλήσεις.



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Ο «δείκτης φόβου» της μεταβλητότητας της Wall Street εκτοξεύθηκε, ο Nasdaq βυθίστηκε κατά 5,5% και 3 τρισεκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν από τις εταιρείες του S&P 500, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι κυριάρχησαν στις ενδιάμεσες εκλογές αυτή την εβδομάδα, θα φρενάρουν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ισχυρή πτώση κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα. Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης το χρηματιστήριο στο Παρίσι υποχώρησε κατά 1,37%, στο Λονδίνο, ενώ η Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 1,68% και το Μιλάνο 1,24%.

«Μια μικρή καταστροφή»

«Πρόκειται ουσιαστικά για μια μικρή καταστροφή», δήλωσε ο Κρίστοφερ Φορμπς, επικεφαλής για την Ασία και τη Μέση Ανατολή στην CMC Markets.



«(Οι πελάτες) είχαν θετικές θέσεις σε δείκτες και μετοχές, και όλες αυτές οι θέσεις εκκαθαρίστηκαν», πρόσθεσε. «Όλη τη νύχτα, όλη τη μέρα, είχαμε κλήσεις για συμπλήρωση περιθωρίου από πελάτες, παράπονα πελατών… γιατί είναι ένα πολύ συναισθηματικό θέμα, σωστά; Οι άνθρωποι είναι προσκολλημένοι στις θέσεις και στις απόψεις τους για μια μετοχή ή ένα αποτέλεσμα και τους λες: “Κοιτάξτε, μόλις χάσατε χρήματα”».

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Η ανταποκρίτρια του SkyNews στην Ασία, Αν Σμιθ, σχολιάζοντας την πορεία των ασιατικών αγορών, είπε στο Mornings: «Αν χρειαστήκατε ποτέ απόδειξη πως ό,τι συμβαίνει στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ έχει τεράστιες επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο, τότε κοιτάξτε τι συνέβη στις ασιατικές αγορές σήμερα το πρωί».



«Είναι αυτό το τεράστιο κύμα νικών των Δημοκρατικών, με τόσο πολλούς υποψηφίους, που ήταν ουσιαστικά πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Ζητούσαν περισσότερη ρύθμιση όχι μόνο στην αγορά, αλλά κυρίως στην κατασκευή κέντρων δεδομένων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια τεράστιας αξίας από το αμερικανικό χρηματιστήριο, κάτι που είχε επιπτώσεις και στις αγορές εδώ», τόνισε, εξηγώντας ότι οι ασιατικές επιχειρήσεις είναι βαθιά εμπλεκόμενες στις αμερικανικές αγορές τεχνολογίας και στις αλυσίδες εφοδιασμού.