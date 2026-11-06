Ο νέος χάρτης της αγοράς ακινήτων: Πόσο αυξήθηκαν ανά περιοχή -Πού βρίσκει κανείς τριάρια ως 270.000 ευρώ - iefimerida.gr

Το ψυχολογικό όριο των 2.800 ευρώ/τ.μ. «έπιασε», πλέον, η μέση πανελλαδική τιμή των ακινήτων, κάνοντας έτσι ένα άλμα σχεδόν 40% μέσα σε μόλις πέντε χρόνια.

Τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του indomio, καταγράφηκε αύξηση 4,63% σε σχέση με πέρσι, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί, μετά την κάμψη που είχε σημειωθεί στο τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024, όταν καταγράφηκε και το χαμηλότερο επίπεδο τιμών (2.526 ευρώ/τ.μ.) της διετίας.

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Η περαιτέρω άνοδος των τιμών δεν είναι ομοιόμορφη, καθώς παρατηρούνται ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στην περιφέρεια.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται στη Θεσσαλία (10,3%), ωστόσο η υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή (3.618 ευρώ/τ.μ.) καταγράφεται στα νησιά του Αιγαίου.

Αυξήσεις στην Ελλάδα

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Το… πάρτι της Αττικής

Στο Λεκανοπέδιο θα μπορούσε να πει κανείς ότι το… πάρτι συνεχίζεται. Η συσσώρευση πληθυσμού και η αύξηση των στεγαστικών αναγκών, σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά κατοικίας, εξακολουθούν να «σπρώχνουν» τις τιμές προς τα πάνω.

Η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται πια στις 3.231 ευρώ/τ.μ., με μια σωρευτική αύξηση σχεδόν 43% μέσα στην τελευταία 5ετία.

Τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν αυξήσεις από 2,1% ως 9,6%, με αποτέλεσμα ακόμα και οι άλλοτε πιο «φιλικές» για την τσέπη περιοχές να απαιτούν πάνω από 2.300 ευρώ/τ.μ. για την αγορά ακινήτου.

Τα νότια προάστια εξακολουθούν να κρατούν τα πρωτεία, με τιμές που κυμαίνονται από 2.833 ευρώ ως 7.712 ευρώ/τ.μ., ελκύοντας, πλέον, τα πιο «βαριά» πορτοφόλια.

Αυξήσεις στην Αττική

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Υπάρχουν τριάρια με διαχειρίσιμη τιμή;

Με αυτά τα δεδομένα, εύλογα τίθεται το ερώτημα αν υπάρχουν, πλέον, κατοικίες που μπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες μιας οικογένειας, χωρίς, όμως, να κρατούν «όμηρους» για μια ζωή τους αγοραστές, με θηριώδεις δόσεις στεγαστικού δανείου.

Η ReDataset έβαλε στο «μικροσκόπιο» διαμερίσματα με 3 υπνοδωμάτια, δηλαδή τριάρια. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι 4 από τους 10 οικονομικότερους δήμους βρίσκονται στον Δυτικό Τομέα Αθηνών και άλλοι τέσσερις στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

Αντίθετα, κανένας δήμος του Βόρειου ή του Νότιου Τομέα δεν εμφανίζεται στη συγκεκριμένη δεκάδα.

Η Φυλή εμφανίζει τη χαμηλότερη διάμεση ζητούμενη τιμή, στις 187.500 €, ενώ μεταξύ των δήμων του Δυτικού Τομέα ξεχωρίζει το Αιγάλεω, στις 232.500 €.

Γράφημα για τον Δυτικό Τομέα

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Από αυτήν τη γενική εικόνα, είναι προφανές ότι στα δυτικά προάστια οι τιμές είναι ακόμα διαχειρίσιμες, ειδικά αν λάβει κανείς υπ' όψιν ότι μεταξύ αυτών των κατοικιών βρίσκονται και νεόδμητα.

Ειδικότερα, στους τέσσερις πιο οικονομικούς δήμους του Δυτικού Τομέα Αθηνών, η διάμεση ζητούμενη τιμή για διαμέρισμα με 3 υπνοδωμάτια κυμαίνεται μεταξύ 232.500 € και 256.500 €. Το Αιγάλεω εμφανίζει τη χαμηλότερη τιμή, στις 232.500 € και ακολουθούν οι Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό (240.000 €), το Ίλιον (250.000 €) και το Περιστέρι (256.500 €).

Στο Χαϊδάρι, η διάμεση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στις 270.000 €, δηλαδή 37.500 € υψηλότερα από το Αιγάλεω.

Η ηλικία των διαμερισμάτων αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της καταγεγραμμένης προσφοράς. Το 37% των διαμερισμάτων με 3 υπνοδωμάτια στον Δυτικό Τομέα έχει κατασκευαστεί από το 2020 και μετά, ενώ μόλις το 2% προέρχεται από την περίοδο 2010-2019.



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Παράλληλα, σημαντική παραμένει η παρουσία παλαιότερων διαμερισμάτων, με διαφορετικά επίπεδα ζητούμενων τιμών. Η διάμεση τιμή των νεόδμητων φτάνει τις 330.000 €, έναντι 179.000 € για διαμερίσματα της δεκαετίας του 1970.

Η διαφορά προσεγγίζει το 84%, αναδεικνύοντας το σημαντικό χάσμα τιμών μεταξύ των δύο ηλικιακών κατηγοριών. Ωστόσο, η απόκλιση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο έτος κατασκευής, καθώς τα ακίνητα ενδέχεται να διαφέρουν και ως προς άλλα χαρακτηριστικά.

Λίγα τα πολύ φτηνά ακίνητα

Η αγορά διαμερισμάτων με 3 υπνοδωμάτια στον Δυτικό Τομέα συγκεντρώνεται κυρίως στο εύρος 200.000-400.000 €, όπου εντάσσονται σχεδόν 3 στα 4 διαμερίσματα. Η μεγαλύτερη επιμέρους συγκέντρωση καταγράφεται στις 300.000-400.000 €, με ποσοστό 34%.

Αντίθετα, οι οικονομικότερες επιλογές είναι λιγότερο συχνές. Μόλις το 5% των διαμερισμάτων έχει ζητούμενη τιμή κάτω από 150.000 €, γεγονός που αναδεικνύει πόσο περιορισμένη είναι η παρουσία αυτής της κατηγορίας τιμών στο εξεταζόμενο δείγμα.

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Παρότι το συχνότερο εύρος βρίσκεται πάνω από τις 300.000 €, η διάμεση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στις 270.000 €.

Γράφημα για τα φθηνά ακίνητα

Δυτικά VS Νότια Προάστια

Η σύγκριση με την υπόλοιπη Αττική αναδεικνύει σημαντικές διαφορές στο συνολικό κόστος αγοράς.

Στον Δυτικό Τομέα, η διάμεση ζητούμενη τιμή για διαμέρισμα με 3 υπνοδωμάτια διαμορφώνεται στις 270.000 €, πολύ κοντά στον Πειραιά (269.500 €) και τον Κεντρικό Τομέα (290.000 €).

Η απόκλιση γίνεται αισθητά μεγαλύτερη στον Βόρειο και τον Νότιο Τομέα. Ειδικότερα, στον Νότιο Τομέα η διάμεση ζητούμενη τιμή φτάνει τις 465.000 €, δηλαδή 195.000 € ή περίπου 72% υψηλότερα από τον Δυτικό.

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Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η διαφορά στο ποσοστό διαμερισμάτων με ζητούμενη τιμή έως 250.000 €. Στον Δυτικό Τομέα το ποσοστό αυτό φτάνει το 44%, ενώ στον Νότιο περιορίζεται μόλις στο 9%.

Συγκριτικό γράφημα ανά περιοχή

Όπως σημειώνει η ReDataset, oι διαφορές μεταξύ των περιοχών της Αθήνας δεν περιορίζονται στις ζητούμενες τιμές. Σημαντικές αποκλίσεις παρατηρούνται και στη συμμετοχή των διαμερισμάτων με 3 υπνοδωμάτια στο σύνολο των διαμερισμάτων που καταγράφηκαν.

Στον Δυτικό Τομέα εντοπίστηκαν 1.063 διαμερίσματα με 3 υπνοδωμάτια, τα οποία αντιστοιχούν στο 23% της καταγεγραμμένης προσφοράς διαμερισμάτων της περιοχής.

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Στον Βόρειο Τομέα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 39%, ενώ στον Κεντρικό περιορίζεται στο 14%. Η διαφορά των 25 ποσοστιαίων μονάδων αναδεικνύει την έντονη γεωγραφική διαφοροποίηση στη σύνθεση της προσφοράς ανά αριθμό υπνοδωματίων.

Επομένως, η αναζήτηση διαμερίσματος με 3 υπνοδωμάτια αφορά μια κατηγορία που έχει διαφορετική παρουσία στις επιμέρους αγορές της Αθήνας, τόσο ως προς το ποσοστό της όσο και ως προς τις ζητούμενες τιμές.