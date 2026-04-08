Αγορά ακινήτων: Υπόμνημα SBC Greece προς ΥΠΕΝ για άμεση ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας κτιρίων -Οι οκτώ προτάσεις - iefimerida.gr

Οκτώ προτάσεις για την ενσωμάτωση της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) κατέθεσε το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας.

Είναι το εθνικό μέλος του World Green Building Council και η οδηγία απευθύνεται προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ζητώντας, όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, την επιτάχυνση των διαδικασιών ενσωμάτωσης της οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία.

Τι αναφέρει το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η Ελλάδα καλείται να ενσωματώσει την οδηγία έως τις 29 Μαΐου 2026, ενώ η εφαρμογή της προβλέπει αλλαγές στον τρόπο κατασκευής, ανακαίνισης και λειτουργίας των κτιρίων, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, προδιαγραφές και χρονοδιαγράμματα.

Κατά το SBC Greece, η έγκαιρη εφαρμογή της οδηγίας συνδέεται με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και την ενίσχυση της αγοράς κατασκευών και πράσινης τεχνολογίας. Αντίθετα, όπως επισημαίνεται, τυχόν καθυστερήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια επενδύσεων, επιβράδυνση έργων και αυξημένο κόστος συμμόρφωσης.

Το Συμβούλιο αναφέρει ότι άνω του 55% των κατοικιών στην Ελλάδα έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980, χωρίς θερμομόνωση, γεγονός που συνδέεται με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Όπως προβλέπει η οδηγία, η κατανάλωση ενέργειας στις κατοικίες θα πρέπει να μειωθεί κατά 16% έως το 2030, ενώ έως το 2033 θα πρέπει να ανακαινιστεί το 26% των ενεργοβόρων κτιρίων. Παράλληλα, από το 2028 τα νέα δημόσια κτίρια και από το 2030 το σύνολο των νέων κατασκευών θα πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικών εκπομπών.

Μεταξύ των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα του Συμβουλίου είναι:

Η δημοσιοποίηση επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος έως τις 15 Μαΐου 2026 για την ενσωμάτωση της οδηγίας, ώστε, όπως αναφέρεται, να υπάρχει σαφής ενημέρωση της αγοράς και των πολιτών. Η θέσπιση ελάχιστων ενεργειακών προτύπων (MEPS), τα οποία θα ενεργοποιούνται κατά την πώληση, μίσθωση ή αλλαγή χρήσης ακινήτων, με πρόβλεψη μέτρων στήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη εθνικού πλαισίου για την αποτύπωση του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων σε όλο τον κύκλο ζωής τους (Whole Life Carbon), με στόχο, όπως σημειώνεται, την υιοθέτηση σχετικών ορίων έως το 2027. Η δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων κτιριακών στοιχείων και η εισαγωγή ψηφιακού «διαβατηρίου ανακαίνισης», καθώς και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως BIM και συστήματα αυτοματισμού κτιρίων. Η διασύνδεση της εφαρμογής της οδηγίας με την εθνική νομοθεσία και τις στρατηγικές για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και η σύνδεση των χρηματοδοτικών εργαλείων και επιδοτήσεων με τα νέα ενεργειακά πρότυπα. Η δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων επαγγελματιών και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για μηχανικούς, ενεργειακούς επιθεωρητές και τεχνικούς. Η σύσταση ομάδας υλοποίησης της οδηγίας υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων. Η ενσωμάτωση απαιτήσεων για την κλιματική ανθεκτικότητα των κτιρίων, με αξιολόγηση της προσαρμογής τους σε κινδύνους όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και καύσωνες.

Το Συμβούλιο επισημαίνει επίσης ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανακαίνισης Κτιρίων, το οποίο έπρεπε να έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2026, παραμένει εκκρεμές, γεγονός που, όπως αναφέρεται, ενδέχεται να επηρεάσει τη ροή ευρωπαϊκών κονδυλίων για προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.

Παράλληλα, το SBC Greece δηλώνει ότι είναι διαθέσιμο να συμβάλει τεχνικά στην εφαρμογή της οδηγίας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης πλαισίου αξιολόγησης κύκλου ζωής, πιλοτικών εφαρμογών και δημιουργίας μητρώου εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Τέλος, σύμφωνα με το Συμβούλιο, έχει ζητηθεί συνάντηση εργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις επόμενες εβδομάδες για την παρουσίαση του προτεινόμενου οδικού χάρτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ