Αδυναμία στις χρυσές λίρες έχουν οι Έλληνες -Νέα επετειακή έκδοση, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της και η τιμή της - iefimerida.gr

Οι Έλληνες αγαπούν τις χρυσές λίρες και στην επίσημη ελληνική αγορά κυκλοφορούν περί τα 200.000 τεμάχια που αντιστοιχούν στο 2%-3% των συνολικών καταθέσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει μερίδιο περίπου 60% το 2025 και μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος είναι δύο επίσημοι φορείς αγοραπωλησιών χρυσών λιρών στη χώρα μας.

Βέβαια υπάρχει και μια «γκρίζα» αγορά η οποία δεν μπορεί να χαρτογραφηθεί, όπως είπαν τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζοντας την νέα ειδική έκδοση χρυσής λίρας, την πρώτη με ελληνικά χαρακτηριστικά, με την οποία γιορτάζονται τα 15 χρόνια συνεργασίας με το The Royal Mint, το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επετειακή χρυσή λίρα της Πειραιώς

Από χθες οι πελάτες της Πειραιώς έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν προς 1.100 ευρώ μια από τις 15.000 χρυσές λίρες, της επετειακής έκδοσης που στη μια πλευρά απεικονίζεται ο Αγιος Γεώργιος να εξοντώνει τον δράκοντα και χαραγμένο το ιδιόσημο ΕΛ (Ελλάδα). Είναι η πρώτη φορά στα 500 χρόνια ιστορίας της Χρυσής Λίρας που το Βασιλικό Νομισματοκοπείο παρέχει τη συγκατάθεση του για τη χάραξη ιδιόσημου που δεν σχετίζεται με το Ηνωμένο Βασίλειο (και την Κοινοπολιτεία) .

Το privy mark, ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα συμβολικό στοιχείο προστίθεται σπανίως σε νομίσματα για να δηλώσει κάτι επετειακό ή μοναδικό και στην παγκόσμια κοινότητα, θεωρείται ένδειξη σπανιότητας, αυξάνοντας τη ζήτηση και την αξία του νομίσματος. Στην εμπρόσθια όψη, όπως σε όλες τις σύγχρονες εκδόσεις, απεικονίζεται ο βασιλιάς Κάρολος ΙΙΙ με την λατινική επιγραφή «DEI GRA REX FID DEF (Με τη χάρη του Θεού, Βασιλέας, Υπερασπιστής της Πίστης).

Οι «ελληνικές» λίρες διατίθενται σε ειδική συσκευασία ασφαλείας και η παραγωγή τους ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, σε χρυσό 22 καρατίων, ροζ απόχρωσης- ένα κράμα που χρησιμοποιείται για τελευταία φορά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή η μοναδική χρυσή λίρα αποτελεί την επιτομή της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με το Royal Mint, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στις κοινές μας αξίες. Το ιδιόσημο ''ΕΛ'' δεν αποτελεί μόνο φόρο τιμής στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και επιβεβαιώνει τη δέσμευση μας να προσφέρουμε κορυφαίες υπηρεσίες στην αγορά του επενδυτικού χρυσού. Η επετειακή χρυσή λίρα είναι κάτι παραπάνω από χρυσός, είναι ιστορία, πολιτισμό και αξία», δήλωσε ο Αθανάσιος Αρβανίτης, επικεφαλής του Pireaus Financial Μarkets

Οι χρυσές λίρες, όπως υπογράμμισε ο Δημήτρης Μπελούμπασης, Ηead of Sales Trading της τράπεζας Πειραιώς, αποτελούν διαχρονικό σημείο αναφοράς στην Ελλάδα ως μέσο διατήρησης αξίας και ως πολιτιστικής παράδοσης. Από την πλευρά του ο Nick Bowkett, Global Head of Growth υπογράμμισε ότι η χρυσή λίρα είναι το πιο αναγνωρισμένο χρυσό νόμισμα παγκοσμίως, φημισμένο για την απαράμιλλη ακρίβεια, την εξαιρετική δεξιοτεχνία και τον διαχρονικό σχεδιασμό του. Και συμπλήρωσε ότι «αυτή η επετειακή έκδοση με το ιδιόσημο «ΕΛ» αναγνωρίζει τη βαθιά σχέση της Ελλάδα με τη χρυσή λίρα και γιορτάζει τους δεσμούς μας με την Τράπεζα Πειραιώς» που είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμικούς διανομείς χρυσών λιρών στην Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν και «ελαττωματικές» λίρες που υστερούν σε ότι αφορά την καθαρότητα του χρυσού και οι οποίες έχουν «κοπεί» σε Ιταλία και Λίβανο. Ο αριθμός αυτών των λιρών βαίνει μειούμενος και η Πειραιώς όταν αγοράζει αυτές τις λίρες τις αποσύρει από την αγορά και τις στέλνει στο Τhe Royal Mint. Εκεί τις λιώνουν και κατασκευάζονται νέες, πιστοποιημένες με τη σφραγίδα του Βασιλικού Νομισματοκοπείου.

Το Τhe Royal Mint, με ιστορία που εκτείνεται σε περισσότερα από 1.100 χρόνια είναι μια από τις παλαιότερες εταιρείες της Βρετανίας και ο μοναδικός παραγωγός Χρυσών Λιρών. Σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο κατασκευαστή νομισμάτων και προϊόντων πολύτιμων μετάλλων για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις διεθνείς αγορές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά χρυσού για περισσότερο από 20 χρόνια προσφέροντας στους πελάτες της χρυσές λίρες και ράβδους επενδυτικού χρυσού, παράλληλα υπηρεσίες εκτίμησης, πιστοποίησης και ασφαλούς φύλαξης. Τα τελευταία 15 χρόνια συνεργάζεται με το Τhe Royal Mint, μια συνεργασία που έχει την καθιερώσει ως τον μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα επενδυτικού χρυσού στην Ελλάδα, αξιόπιστο εταίρο τόσο για ιδιώτες όσο και για θεσμικού επενδυτές.