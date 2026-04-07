ΑΔΜΗΕ: Πώς θα «τρέξει» το επενδυτικό πρόγραμμα -Χρηματοδοτική ένεση 1 δισ. τον Ιούνιο - iefimerida.gr

Με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο σχεδιάζεται η διαδικασία για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Κίνηση που αναμένεται να «ξεκλειδώσει» την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του Διαχειριστή και να επιταχύνει την υλοποίηση των μεγάλων νησιωτικών διασυνδέσεων, με επίκεντρο τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, καθώς και της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία.

Xρηματοδοτική ένεση περίπου 1 δισ. ευρώ



Η αναμενόμενη χρηματοδοτική ένεση περίπου 1 δισ. ευρώ από την επικείμενη ΑΜΚ, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά για την αποκατάσταση της χρηματοδοτικής ροής, διευκολύνοντας την επανεκκίνηση της τραπεζικής χρηματοδότησης για τα μεγάλα καλωδιακά έργα, τα οποία, υπό το βάρος της περιορισμένης ρευστότητας, έχουν ήδη αρχίσει να αποκλίνουν από τα αρχικά τους χρονοδιαγράμματα.

Η αυξανόμενη πίεση από το τραπεζικό σύστημα, σε συνδυασμό με τα πρώτα σαφή σημάδια επιβράδυνσης στο επενδυτικό πρόγραμμα λόγω έλλειψης νέων κεφαλαίων, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην ενεργοποίηση της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο, σηματοδοτώντας την έναρξη της πρώτης φάσης της διαδικασίας, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ από την αγορά. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση, ώστε το συνολικό ποσό που θα εισρεύσει στα ταμεία του Διαχειριστή να φτάσει το 1 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ θεωρείται κρίσιμη προϋπόθεση προκειμένου ο ΑΔΜΗΕ να προσέλθει εκ νέου στο τραπεζικό σύστημα και να διαπραγματευτεί τη χρηματοδότηση του εκτεταμένου επενδυτικού του προγράμματος.



Η σύνθετη διαδικασία της ΑΜΚ



Η διαδικασία υλοποιείται μέσω μιας σύνθετης, διφασικής δομής, λόγω της μετοχικής διάρθρωσης του ομίλου. Στην πρώτη αύξηση, που αφορά την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, θα πρέπει να συμμετάσχουν τόσο το Δημόσιο, μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ που ελέγχει το 51%, όσο και οι ιδιώτες μέτοχοι του free float (48,9%), με στόχο την κάλυψη περίπου 510 εκατ. ευρώ από το συνολικό πακέτο.



Σε δεύτερη φάση, η ίδια η ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συγκαλώντας Γενική Συνέλευση και καλώντας τους τρεις μετόχους της να συμμετάσχουν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. Συγκεκριμένα, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα καλύψει περίπου 510 εκατ. ευρώ, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ περί τα 250 εκατ. ευρώ, ενώ η State Grid θα συνεισφέρει τα υπόλοιπα 240 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας έτσι το σχήμα χρηματοδότησης του 1 δισ. ευρώ.



Η ανάγκη για την εν λόγω κεφαλαιακή ενίσχυση αποτυπώνεται και στις δηλώσεις της διοίκησης. Όπως επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, στο πλαίσιο του 7ου Power & Gas Forum, από το 2017 όταν ξεκίνησε η αναπτυξιακή πορεία του Διαχειριστή «δεν έχει εισρεύσει ούτε ένα ευρώ στο μετοχικό του κεφάλαιο», παρά το γεγονός ότι υλοποιήθηκαν επενδύσεις (CAPEX) ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ. Όπως τόνισε, χάρη στη διαχείριση του ΑΔΜΗΕ, οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν χωρίς προσφυγή στους μετόχους, ωστόσο το επόμενο επενδυτικό κύμα, που αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ και έχει ήδη εγκριθεί στο δεκαετές πλάνο ανάπτυξης, καθιστά πλέον αναγκαία την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Διαχειριστή.



Η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί εξαρχής υπέρ της ενίσχυσης του Διαχειριστή, υπογραμμίζοντας ότι οι υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας. Η επιλογή να καλυφθεί η αύξηση από τους υφιστάμενους μετόχους και να διατηρηθεί ο δημόσιος έλεγχος συνδέεται με τη βαρύτητα των δικτύων μεταφοράς ως κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, αλλά και με την ανάγκη ταχείας υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος χωρίς καθυστερήσεις.



Νέο 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης



Υπενθυμίζεται ότι προ ολίγων ημερών η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε τα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα και τους επικαιροποιημένους προϋπολογισμούς των μεγάλων έργων του ΑΔΜΗΕ, δίνοντας το «πράσινο φως» στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την περίοδο 2025–2034.

Τόσο τα χρονοδιαγράμματα όσο και τα κόστη εμφανίζονται διαφοροποιημένα σε σχέση με την αρχική εκδοχή του Προγράμματος που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η επικαιροποίηση προέκυψε κατόπιν μεταγενέστερης ενημέρωσης της Αρχής από τον Διαχειριστή, ενσωματώνοντας τις εξελίξεις που μεσολάβησαν, ιδίως σε ό,τι αφορά καθυστερήσεις στην ωρίμανση των έργων, αλλά και σημαντικές ανατιμήσεις στον εξοπλισμό.



Το κόστος της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων εκτινάχθηκε στα 2,957 δισ. ευρώ, αντανακλώντας διεθνείς πιέσεις στις θαλάσσιες εργασίες, τα καλώδια και τον εξοπλισμό, ενώ η ολοκλήρωση μετατίθεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2030, με επιμέρους έργα –όπως η γραμμή Κόρινθος–Κως– να προηγούνται χρονικά. Αντίστοιχα, στη 4η φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων, το κόστος αναθεωρήθηκε στα 523,8 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρά τις καθυστερήσεις σε επιμέρους υποδομές όπως ο υποσταθμός Θήρας. Την ίδια στιγμή, αυξημένος εμφανίζεται και ο προϋπολογισμός της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Ιταλίας, που ανέρχεται πλέον στα 950,1 εκατ. ευρώ για την ελληνική πλευρά, με το έργο να μετατίθεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2033, λόγω τεχνικών και διαγωνιστικών παραμέτρων που συνδέονται με τις μελέτες βυθού, τον σχεδιασμό των σταθμών μετατροπής και τον συντονισμό με τον ιταλικό διαχειριστή.



Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής προχώρησε σε αναθεωρημένες εκτιμήσεις για το κόστος της διασύνδεσης των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται πλέον σε 1,425 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του ΑΔΜΗΕ, η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην επικαιροποίηση του κόστους των υποβρυχίων καλωδίων μεταφοράς, στις τροποποιήσεις του σχεδιασμού που οδήγησαν κατά κύριο λόγο σε αύξηση του μήκους των υποβρυχίων και υπόγειων γραμμών κατά τη φάση ωρίμανσης, καθώς και στην άνοδο του κόστους των υποσταθμών.