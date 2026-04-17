ΑΑΔΕ: Σαρωτικό κύμα 194.000 ελέγχων με AI και αλγόριθμους - iefimerida.gr

Σε εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων, που θα ξεπεράσει τους 194.000 σε φορολογικό και τελωνειακό επίπεδο, προχωρά η ΑΑΔΕ το 2026.

Η Αρχή επιστρατεύει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένους αλγορίθμους ανάλυσης κινδύνου, όπως προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής για το τρέχον έτος.



Στην κορυφή της ελεγκτικής ατζέντας βρίσκονται τα «μαύρα» ενοίκια, με αιχμή το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το προσεχές διάστημα.



Το ΜΙΔΑ σχεδιάζεται ως βασικός κόμβος συγκέντρωσης και διασταύρωσης πληροφοριών για τα ακίνητα, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων από μισθώματα. Μέσω της διασύνδεσής του με υφιστάμενες βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, θα διευκολύνει στοχευμένους ελέγχους και ταχύτερη ανίχνευση παραβατικών συμπεριφορών από ιδιοκτήτες που αποκρύπτουν εισοδήματα.



Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση των φορολογουμένων που για πρώτη φορά εμφανίζουν καθυστερήσεις, ώστε να ενισχυθεί η εισπραξιμότητα και να αποτραπεί η διόγκωση των χρεών. Στον τομέα των αγροτικών ενισχύσεων, προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των πληρωμών για αιτήσεις που αφορούν το 2025 και προηγούμενα έτη έως το τέλος Ιουνίου 2026, ενώ η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης για το 2026 αναμένεται να καταβληθεί το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου.



Στο πεδίο της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, το επιχειρησιακό σχέδιο θέτει φιλόδοξους στόχους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ από τουλάχιστον το 98% των ενεργών υπόχρεων, καθώς και η συμμόρφωση του 60% των φορολογουμένων που αποκτούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παράλληλα, επιδιώκεται η είσπραξη τουλάχιστον του 45% των νέων αυτών οφειλών, ενώ ο στόχος για τις εμπρόθεσμες πληρωμές σε βασικούς φόρους –όπως ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ– τοποθετείται στο 85%.

Δράσεις ενημέρωσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων θα διαδραματίσουν και οι δράσεις ενημέρωσης, με περισσότερες από 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες προς φορολογουμένους, με σκοπό την ενίσχυση της συμμόρφωσης. Την ίδια ώρα, εντείνονται οι παρεμβάσεις για τη διασφάλιση των εσόδων από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, με 74.000 στοχευμένες ενέργειες στους τομείς καυσίμων και αλκοόλης.



Σε επίπεδο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει επιστροφές φόρων ύψους 8,038 δισ. ευρώ, ενώ επενδύει περαιτέρω στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της. Προβλέπεται η διεύρυνση των εξ αποστάσεως υπηρεσιών, με τουλάχιστον το 70% των αιτημάτων να διεκπεραιώνεται μέσω βιντεοκλήσης, καθώς και η ανάπτυξη πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης (my1521) και ψηφιακών βοηθών, όπως chatbot και avatar, για την άμεση παροχή πληροφοριών.

Αναβαθμίζονται τα πληροφοριακά συστήαμτα

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, με τη δημιουργία νέου περιβάλλοντος νομοθετικής πληροφόρησης και πλήρως ψηφιοποιημένων διαδικασιών μητρώου. Στον τελωνειακό τομέα, τίθεται ως στόχος η ταχεία εκκαθάριση των διασαφήσεων, με ποσοστά άνω του 90% για τις εισαγωγές και 95% για τις εξαγωγές εντός μίας ώρας.

Παράλληλα, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών, με την εξέταση τουλάχιστον του 92% των ενδικοφανών προσφυγών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και την έκδοση 5.720 αποφάσεων από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Στο πεδίο των ελέγχων, προγραμματίζονται εκατοντάδες επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις διακίνησης χημικών προϊόντων και καυσίμων, καθώς και συστηματικοί έλεγχοι σε δείγματα προϊόντων, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα ανάλυσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην υλοποίηση κρίσιμων έργων ψηφιακής υποδομής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ανάπτυξη συστημάτων επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων (BI/AI), καθώς και η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης της κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων κατά την είσοδο και κυκλοφορία τους στη χώρα. Παράλληλα, προβλέπεται η ολοκλήρωση 16 έργων πληροφορικής που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Στο σκέλος των επιστροφών, η ΑΑΔΕ στοχεύει σε περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών, με τουλάχιστον το 92% των επιστροφών φόρου εισοδήματος και το 95% των επιστροφών ΦΠΑ να πραγματοποιούνται άμεσα και ψηφιακά. Την ίδια ώρα, επενδύει στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, με την υλοποίηση τουλάχιστον 34 προγραμμάτων κατάρτισης και τη συμμετοχή του 20% των εργαζομένων.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο εσωτερικό της Αρχής. Προγραμματίζονται δεκάδες έλεγχοι για την ανίχνευση πειθαρχικών και ποινικών παραβάσεων, έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων, καθώς και εσωτερικοί και συμβουλευτικοί έλεγχοι. Παράλληλα, εισάγονται κριτήρια ESG, ενώ ενισχύονται τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και παρακολούθησης της απόδοσης, με στόχο την ενδυνάμωση της θεσμικής αξιοπιστίας της ΑΑΔΕ.