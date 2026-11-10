ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 17 Νοεμβρίου για την ΕΑΕ 2026 -Ξεκινούν πληρωμές σε 3.100 κτηνοτρόφους - iefimerida.gr

Έως την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026 μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Δίνεται έτσι πρόσθετος χρόνος στους παραγωγούς για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση των αιτήσεών τους, χωρίς να επηρεάζεται ο προγραμματισμός καταβολής της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων στις 30 Νοεμβρίου.

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Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι παραγωγοί και οι φορείς υποβολής αιτήσεων καλούνται να δώσουν προτεραιότητα στην καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων, ιδιαίτερα για τις ενισχύσεις που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην προγραμματισμένη προκαταβολή. Ειδικότερα, έμφαση δίνεται στην καταχώριση του ζωικού κεφαλαίου και στις αιτήσεις που αφορούν τη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, τη βιολογική γεωργία, τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και τη δράση «Κομφούζιο».

Για τους δικαιούχους της βιολογικής γεωργίας και της διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών, η ΑΑΔΕ ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία για την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων και την ολοκλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026. Η τήρηση της συγκεκριμένης προθεσμίας είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή υπενθυμίζει ότι οι δικαιούχοι της παρέμβασης για τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων οφείλουν να ολοκληρώσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεών τους για το έτος εφαρμογής 2026 έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Όπως διευκρινίζεται, η ολοκλήρωση της απογραφής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπερίληψη των συγκεκριμένων δικαιούχων στην προκαταβολή. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η καταβολή της.

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων για σχεδόν 3.100 κτηνοτρόφους, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η διαδικασία μεταφοράς και πίστωσης των σχετικών ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

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Τέλος, επισημαίνει ότι η έγκαιρη καταχώριση των στοιχείων και η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των παραγωγών είναι κρίσιμες για την προγραμματισμένη προκαταβολή των ενισχύσεων στο τέλος του μήνα.

ΑΠΕ ΜΠΕ