 ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 13 Νοεμβρίου για την υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής - iefimerida.gr
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ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 13 Νοεμβρίου για την υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής

δωμάτιο ξενοδοχείου με κρεβάτι
Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Παράταση έως τις 13 Νοεμβρίου δόθηκε αναφορικά με την υποβολή των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν στον Σεπτέμβριο 2026.

Η μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας, με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1227/2026), διευκολύνει τους υπόχρεους και τους διαχειριστές ακινήτων που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων, ώστε να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τη διαδικασία υποβολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,
  • Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας:

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Φυσικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Φυσικά Πρόσωπα.

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Νομικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Νομικά Πρόσωπα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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