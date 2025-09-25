 ΑΑΔΕ: Λαθρεμπόριο «μαμούθ» με κινέζικα στην Ελευσίνα -Κατασχέθηκαν 17 κοντέινερ, συνελήφθη ένα άτομο, ζημιά 1,6 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Λαθρεμπόριο «μαμούθ» με κινέζικα στην Ελευσίνα -Κατασχέθηκαν 17 κοντέινερ, συνελήφθη ένα άτομο, ζημιά 1,6 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Λαθρεμπόριο κινέζικα
Λαθρεμπόριο με κινέζικα προϊόντα στην Ελευσίνα / Φωτογραφία: ΑΑΔΕ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίας των τελευταίων ετών αποκάλυψαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, έπειτα από στοχευμένη έρευνα σε αποθήκη logistics στην Ελευσίνα.

Τα λαθραία προϊόντα, κινεζικής προέλευσης (κυρίως ενδύματα και υποδήματα), προορίζονταν για διοχέτευση στην εγχώρια αγορά χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ.

Η έρευνα ξεκίνησε από το 1ο Τελωνείο Πειραιά, όπου σε αρχικό έλεγχο με x-ray εντοπίστηκαν ύποπτα εμπορεύματα. Ακολούθησε αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΛΥΤ Αττικής στην Ελευσίνα, κατά την οποία βρέθηκαν 17 εμπορευματοκιβώτια με φορτίο έτοιμο προς εξαγωγή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία: ΑΑΔΕ
Φωτογραφία: ΑΑΔΕ

Τα κιβώτια περιείχαν ενδύματα ευτελούς αξίας, χρησιμοποιούμενα ως «βιτρίνα» για να παραπλανούν τις τελωνειακές αρχές, ενώ το κύριο εμπόρευμα είχε ήδη διοχετευθεί στην εγχώρια αγορά, χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ.

Φωτογραφία: ΑΑΔΕ
Φωτογραφία: ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το ποσό των 1.600.000 ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη ένα άτομο, ενώ αναζητούνται ακόμη τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ συνεχίζουν τις εντατικές δράσεις σε όλη τη χώρα, για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και της ΕΕ καθώς και την προστασία του νόμιμου και υγιούς εμπορίου.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΑΔΕ λαθρεμπόριο κινέζικα προϊόντα Ελευσίνα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ