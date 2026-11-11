Η ΑΑΔΕ στήνει κέντρο επιχειρήσεων με Τεχνητή Νοημοσύνη -Το νέο ψηφιακό στρατηγείο της ΑΑΔΕ με AI και drones - iefimerida.gr

Από ένα και μοναδικό σημείο θα βλέπει σύντομα η ΑΑΔΕ τι συμβαίνει στους ελέγχους σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η Αρχή ετοιμάζει ένα ψηφιακό επιχειρησιακό κέντρο νέας γενιάς, το οποίο θα καταγράφει, θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις επιχειρήσεις κατά της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας. Στην πράξη, πρόκειται για αναβάθμιση της ομάδας ΔΕΟΣ, η οποία εξοπλίζεται με Τεχνητή Νοημοσύνη, drones, ψηφιακούς χάρτες και απευθείας πρόσβαση στα φορολογικά και τελωνειακά συστήματα.



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Τα παραπάνω προκύπτουν από το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για το Κέντρο Ελέγχου και Διοίκησης, το οποίο δείχνει ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται και διεξάγονται οι έλεγχοι. Ζητούμενο είναι να εντοπίζονται νωρίς οι εστίες παραβατικότητας και να κινούνται οι ομάδες υπό κοινή διοίκηση, με δεδομένα που φτάνουν την ίδια στιγμή που παράγονται.



Μέχρι σήμερα, οι ελεγκτές ψάχνουν πληροφορίες σε πολλές ξεχωριστές εφαρμογές. Το νέο κέντρο θα τις φέρει σε ένα σημείο, συνδυάζοντας φορολογικές και τελωνειακές βάσεις με δεδομένα γεωεντοπισμού, εικόνες και στοιχεία από ελέγχους που τρέχουν ήδη. Το αποτέλεσμα θα είναι μια ενιαία εικόνα για πρόσωπα, επιχειρήσεις, οχήματα και διακινήσεις εμπορευμάτων.

Ο χώρος θα έχει έκταση τουλάχιστον 460 τετραγωνικών μέτρων.

Θα φιλοξενεί επιχειρησιακές κονσόλες, μεγάλες οθόνες, σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και πέντε αυτόνομους ηχομονωμένους θαλάμους, με θέσεις για δύο άτομα ο καθένας. Από εκεί θα παρακολουθούνται παράλληλες επιχειρήσεις, με διαρκή επαφή με τα κλιμάκια στο πεδίο. Ένας έλεγχος σε πρατήριο, μια μεταφορά εμπορευμάτων και μια επιχείρηση σε άλλη περιοχή θα μπορούν έτσι να εντάσσονται στον ίδιο σχεδιασμό.

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myDATA και eSEND, οι δύο βασικοί κρίκοι

Το κέντρο θα συνδεθεί με τις βασικές ψηφιακές πλατφόρμες της Αρχής: myDATA, ELENXIS, ICISnet, eSEND, ψηφιακό πελατολόγιο, ψηφιακό δελτίο αποστολής, συστήματα εισροών-εκροών καυσίμων, τελωνεία και Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.



Τον κεντρικό ρόλο έχουν το myDATA και το eSEND. Τιμολόγια, έσοδα, έξοδα και αποδείξεις από ταμειακές μηχανές θα διασταυρώνονται μεταξύ τους, ώστε να ελέγχονται οι συναλλαγές και ο ΦΠΑ και να ξεχωρίζουν οι αποκλίσεις ή οι παραλείψεις στη διαβίβαση παραστατικών. Με πρόσβαση τόσο από το κέντρο όσο και από κινητές συσκευές, οι ελεγκτές θα έχουν σαφέστερη εικόνα για το τι πραγματικά κάνει κάθε επιχείρηση.



Τη γέφυρα ανάμεσα στην προετοιμασία και τον επιτόπιο έλεγχο θα στήσουν το ΕΛΕΓΧΟΣlive και το ELENXIS. Το πρώτο δίνει ψηφιακά υπογεγραμμένες εντολές, πρόσβαση στο προφίλ του φορολογουμένου και δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εγγράφων. Το δεύτερο αναλαμβάνει τη στόχευση, την ανάθεση και την παρακολούθηση των υποθέσεων, μαζί με τον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε έλεγχου. Το ICISnet προσθέτει τα τελωνειακά στοιχεία για εισαγωγές, εξαγωγές, ειδικούς φόρους κατανάλωσης και αποτελέσματα ελέγχων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διερεύνηση πιο σύνθετων υποθέσεων.

Καύσιμα και φορτία στο μικροσκόπιο

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στη μετακίνηση εμπορευμάτων και καυσίμων. Με το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής θα παρακολουθείται η διαδρομή ενός φορτίου από την έκδοση του παραστατικού ως την παραλαβή, με σάρωση QR code και σύγκριση με το myDATA. Στα καύσιμα, οι εισροές και οι εκροές θα διασταυρώνονται με στοιχεία γεωεντοπισμού και ηλεκτρονικής σφράγισης των μεταφορικών μέσων, ώστε να φαίνονται διαφορές στις ποσότητες, στις διαδρομές και στις κινήσεις των φορτίων.



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Η αναζήτηση στοιχείων όμως δεν σταματά εδώ. Το Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων θα βοηθά στην προετοιμασία ελέγχων σε υπόχρεες επιχειρήσεις, ενώ το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης θα φέρνει στο φως τα δηλωμένα ακίνητα και τα εισοδήματα των εκμισθωτών. Μέσω του myCAR θα επαληθεύεται αν ένα όχημα κυκλοφορεί ή είναι ακινητοποιημένο. Για τα σκάφη αναψυχής προβλέπεται συνδυασμός στοιχείων ιδιοκτησίας, ναυλώσεων και τελών, ενώ και οι καταγγελίες πολιτών θα λειτουργούν ως πηγή στόχευσης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ψάχνει τις αθέατες συνδέσεις

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επεξεργάζεται το σύνολο των δεδομένων και θα αναζητά συσχετίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα, επιχειρήσεις, οχήματα και παραβάσεις, αναδεικνύοντας δεσμούς που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Σε έλεγχο βυτιοφόρου, για παράδειγμα, θα μπορεί να επισημάνει ότι η πινακίδα έχει εμφανιστεί και σε άλλες υποθέσεις ή ότι ο συνδεδεμένος ΑΦΜ έχει ιστορικό παραβάσεων. Μια ξεχωριστή εφαρμογή θα προσφέρει νομική και κανονιστική υποστήριξη, αλλά τον τελευταίο λόγο θα έχουν πάντα οι ελεγκτές.



Την εικόνα της επιχείρησης θα συμπληρώνουν GPS, αισθητήρες, κάμερες και drones. Συνδέσεις με το Κτηματολόγιο και το σύστημα θαλάσσιας κυκλοφορίας AIS αναφέρονται μόνο ως ενδεχόμενες. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα περνά από ειδικό υποσύστημα διαλειτουργικότητας, με ασφαλείς συνδέσεις και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Έτσι, η αναβάθμιση θα στηρίζει και την ανάλυση πριν από μια επιχείρηση και την καθοδήγηση των συνεργείων καθώς αυτή εξελίσσεται.



Το νέο μοντέλο βάζει στο μάτι και την ίδια την ελεγκτική διαδικασία. Οι ενέργειες των ομάδων θα καταγράφονται, θα δημιουργηθεί Βιβλιοθήκη Ελέγχων με τυποποιημένες διαδικασίες και η απόδοση θα μετριέται με δείκτες, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί τόσο η συμπεριφορά των ελεγκτών όσο και το αποτέλεσμα των ελέγχων.