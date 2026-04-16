ΑΑΔΕ: Έλεγχοι σε e-shops για κλοπή ΦΠΑ -Στο μικροσκόπιο οι διασυνοριακές πωλήσεις και τα ειδικά καθεστώτα μικρών επιχειρήσεων - iefimerida.gr

Σε αναδιάταξη των ελεγκτικών της μηχανισμών προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενεργοποιώντας μια νέα, εξειδικευμένη υπηρεσία.

Στόχος η καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, ιδίως στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου.



Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, θεσπίζεται ειδική δομή που θα επιβλέπει τη λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων με διασυνοριακή δραστηριότητα, εστιάζοντας στον εντοπισμό περιπτώσεων μη απόδοσης ΦΠΑ. Παράλληλα, ενισχύεται το πλαίσιο εποπτείας για τις μικρές επιχειρήσεις που υπάγονται σε καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, με αυστηρότερους ελέγχους ως προς τα όρια τζίρου και τη νόμιμη ένταξη ή παραμονή τους στο συγκεκριμένο καθεστώς.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική εκσυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης, καθώς η ραγδαία αύξηση των online συναλλαγών και η εμφάνιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων επιβάλλουν ενισχυμένους μηχανισμούς ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα υποδιεύθυνση συγκεντρώνει κρίσιμες αρμοδιότητες που αφορούν το φορολογικό μητρώο, την απεικόνιση συναλλαγών και τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως τα OSS και IOSS, καθώς και το καθεστώς μικρών επιχειρήσεων.



Την ίδια στιγμή, ενισχυμένος εμφανίζεται και ο ρόλος του Κέντρο Φορολογικής Διοίκησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.), το οποίο αναλαμβάνει αυξημένες αρμοδιότητες στην παρακολούθηση δηλώσεων, στις διασταυρώσεις στοιχείων, στην έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμων, αλλά και στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.



Νέα οργανωτική δομή



Πιο αναλυτικά για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής αναδιοργανώνεται σε τρεις βασικές υποδιευθύνσεις, πλαισιωμένες από ειδικές υποστηρικτικές μονάδες:



Υποδιεύθυνση Απεικόνισης Συναλλαγών και Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ: Συγκεντρώνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το φορολογικό μητρώο, την τήρηση βιβλίων και την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ. Διαχειρίζεται ζητήματα όπως η απόδοση ΑΦΜ, η έναρξη και μεταβολή δραστηριότητας, καθώς και η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων εντός ΕΕ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον έλεγχο των e-shops και των διασυνοριακών συναλλαγών, αλλά και στην επιβεβαίωση των προϋποθέσεων ένταξης σε καθεστώτα απαλλαγής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποδιεύθυνση Έμμεσης Φορολογίας:

Επικεντρώνεται στον ΦΠΑ, τα τέλη και λοιπές ειδικές φορολογίες, όπως αυτές που σχετίζονται με τα οχήματα. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται ο έλεγχος δηλώσεων, η επαλήθευση στοιχείων, η επιβολή φόρων και προστίμων, καθώς και η διαχείριση αιτημάτων πολιτών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και ψηφιακές διαδικασίες, όπως η δήλωση ακινησίας οχημάτων μέσω των εφαρμογών της ΑΑΔΕ.



Υποδιεύθυνση Άμεσης Φορολογίας:

Διαχειρίζεται ζητήματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και ειδικές μορφές φορολόγησης, όπως αυτές που αφορούν τη ναυτιλία. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των φορολογουμένων, ελέγχει την ακρίβεια των δηλώσεων και αξιοποιεί εργαλεία ανάλυσης κινδύνου για τη διενέργεια διασταυρώσεων. Επιπλέον, χειρίζεται αιτήσεις για υπαγωγή σε ειδικά καθεστώτα εναλλακτικής φορολόγησης, που συνδέονται κυρίως με τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, και προχωρά στην έκδοση σχετικών πράξεων φόρου και προστίμων.



Υποστηρικτικές υπηρεσίες



Η νέα οργανωτική αρχιτεκτονική συμπληρώνεται από Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, αρμόδιο για προσφυγές και δικαστικές υποθέσεις, καθώς και από μονάδες διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης. Παράλληλα, λειτουργούν γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων, ειδικό γραφείο για κατοίκους εξωτερικού, καθώς και υπηρεσία για τη χορήγηση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου.



Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να «θωρακίσει» το σύστημα ΦΠΑ απέναντι σε νέες μορφές φοροδιαφυγής, δίνοντας έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις διασυνοριακές συναλλαγές, που αποτελούν πλέον ένα από τα πιο σύνθετα πεδία ελέγχου για τις φορολογικές αρχές.